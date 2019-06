¡Santos fans, Batman!

A través de las redes sociales se han viralizado imágenes del actor, modelo, productor y cantante británico, Robert Thomas Pattinson, conocido principalmente por interpretar a Edward Cullen en las adaptaciones cinematográficas de las novelas de La Saga Crepúsculo (2008-2012) de Stephenie Meye

Quien también se ofreció como reemplazo de Affleck a través de su cuenta de Instagram, fue el ex-integrante de los Jonas Brothers, Nick Jonas

El Asa

Después de conocer que el papel para interpretar la próxima película de Batman, no sería el actor Ben Affleck, surgió el rumor de que, quien portaría el traje en la próxima película del murciélago de DC Cómics, sería Robert Pattinson, quien podría encarnar a Bruce Wayne.

A través de las redes sociales se han viralizado imágenes del actor, modelo, productor y cantante británico, Robert Thomas Pattinson, conocido principalmente por interpretar a Edward Cullen en las adaptaciones cinematográficas de las novelas de La Saga Crepúsculo (2008-2012) de Stephenie Meye.​

Hasta el momento, no hay nada seguro y es solo un rumor, pues Warner Bros no ha realizado ningún anuncio oficial sobre una próxima entrega cinematográfica del personaje creado por los estadounidenses Bob Kane y Bill Finger. Quien también se ofreció como reemplazo de Affleck a través de su cuenta de Instagram, fue el ex-integrante de los Jonas Brothers, Nick Jonas.

Los Caballeros de la Noche

Mientras se decide quién será el próximo Batman, te traemos un recuento de quiénes han sido Los Caballeros de la Noche:

William West Anderson: más conocido como Adam West (Walla Walla, 19 de septiembre de 1928-Los Ángeles, 9 de junio de 2017), fue un actor estadounidense reconocido por su interpretación de Batman, en la serie Batman de los años 1960.

Michael Keaton: actor de cine y televisión estadounidense, encarnó a Batman / Bruce Wayne, en la primera de las cuatro películas que forman la primera serie fílmica de Batman, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Jack Nicholson y Kim Basinger.

Christian Bale: actor británico y estadounidense,​ ganador de dos Globos de Oro, un premio SAG y un Oscar, se erigió en un actor de máxima cotización por haber sido el protagonista en la trilogía de Batman Begins (2005) como Bruce Wayne / Batman, cintas protagonizadas por Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman, Cillian Murphy, Tom Wilkinson, Rutger Hauer, Ken Watanabe y Morgan Freeman. En 2008, Bale regresó con la segunda entrega The Dark Knight, en 2012 interpreta por tercera y última vez a Bruce Wayne, en The Dark Knight Rises, sellando así el final de la trilogía de Christopher Nolan del justiciero oscuro y declarado por la crítica y por los seguidores como uno de los mejores Batman que ha dado la historia del cine.

Lewis G. Wilson: nacido el 28 de enero de 1919, y fallecido el 8 de agosto de 2000, fue un actor estadounidense que oriundo de la ciudad de Nueva York, conocido por ser el primer actor en interpretar al personaje de DC Comics Batman en la serie de televisión de 1943. Su hijo Michael G. Wilson es uno de los productores de la saga de James Bond.

Robert Lowery: (17 de octubre de 1913 – 26 de diciembre de 1971) fue un actor teatral, cinematográfico y televisivo estadounidense que, a lo largo de su carrera, trabajó en un total de más de setenta filmes. A lo largo de su carrera Lowery fue conocido principalmente por su trabajo en películas de acción tales como El signo del Zorro (1940), The Mummy’s Ghost (1944), y Dangerous Passage (1944). Fue el segundo actor en encarnar a Batman, protagonizando el serial de 1949 Batman y Robin.

Val Kilmer: conocido por papeles como Tom Kazanski en Top Gun (1986), Doc Holliday en el western Tombstone (1993), Kilmer protagonizó “Batman Forever” (1995), tercera entrega de la franquicia de Batman, sustituyendo a Michael Keaton como Bruce Wayne (Batman). El elenco contó con el regreso de Michael Gough como Alfred Pennyworth y Pat Hingle como el Comisionado Gordon.

George Clooney: en 1997 personificó la peor versión de Batman en el cine, con “Batman y Robin”, película dirigida por el cineasta Joel Schumacher y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, George Clooney, Chris O’Donnell, Alicia Silverstone, y Uma Thurman.

Ben Aflleck: En 2013 fue seleccionado para interpretar a Batman en el universo extendido de DC, debutando en Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). Affleck también había sido contratado para escribir, dirigir, producir y protagonizar la nueva película en solitario de su personaje, titulada The Batman, pero en febrero de 2017 se retiró de la dirección del proyecto, y en febrero de 2019, tras intervenir en Suicide Squad y Justice League, anunció que no volvería a interpretar el papel de Batman.

Bruce Thomas: (n. 17 de mayo de 1961) es un actor estadounidense conocido por el personaje de Batman​ en una serie de anuncios para el OnStar, un modelo de General Motors que salió al aire durante todo el año 2001 y 2002.

Kevin Conroy: es un actor estadounidense de teatro, y televisión, más conocido por dar su voz para el personaje de DC Comics, Batman en numerosas series animadas y películas que comprenden el Universo DC.

Conroy es mejor conocido por el público como la voz de Batman en el DC Animated Universe (Universo Animado de DC), un papel que ocupó durante más de 15 años.