“Bésame”, pide Nadia Portillo a México

La paraguaya brilla con su belleza y talento a ritmo de electrocumbia

Arturo Arellano

Nadia Portillo ya es un suceso en su país natal (Paraguay) y en otros países como Bolivia, Costa Rica y Colombia, por mencionar algunos, donde ha estado haciendo tourde televisión en varios países. Además, es la imagen de conocidas marcas de zapatos y de ropa, lo mismo que trabajó en cine y fue ganadora dos veces de “Bailando por un sueño” en su versión paraguaya. Actualmente, Portillo se destaca en el género musical de electrocumbia y luego del éxito obtenido con su sencillo “No me llames más”, ahora lanza “Bésame”.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la bella cantante comentó “estoy preparando ‘Bésame’, que lo grabé en los estudios de Carmen Salinas, el video también se grabó en México y espero que a la gente le guste tanto como mi anterior sencillo, tuve oportunidad de cantar un tema durante una entrega de premios en el Palacio de los Deportes y a la gente le gustó mucho, yo venía con la mentalidad de que era muy nueva y que nadie me conocía, pero gustó y la gente me pidió otra canción, eso fue fantástico, a raíz de ello, me he dispuesto a conquistar al público mexicano”. Sin embargo, por el momento no cantará en vivo en tierra azteca, pues debe cumplir con una gira en Perú, Bolivia, Brasil y Argentina.

Adelanta: “vamos a tener algunas colaboraciones cuando regrese a México, porque es un país donde está gustando mucho la electrocumbia, se está abriendo el mercado en ese sentido y lo vamos a aprovechar. Mis temas que hasta ahora lance en Paraguay, siempre le dan con un caño a los hombres, se habla de desamor, me descargo mucho, las mujeres se identifican, pero siempre bajo el ritmo de cumbia. En el caso de ‘Bésame’, ya es una letra de amor, electrocumbia, casi no suelo grabar nada de amor, pero en este momento me siento bien como para hacerlo, y es que siempre busco que las letras me hagan sentir, porque si no, no puedo transmitir nada a la gente, incluso cuando canto covers, busco identificarme con lo que se dice”.

Refiere que “en México está muy fuerte Ray Mix, que ha llegado muy lejos con su electrocumbia, es una inspiración para mí, porque está haciendo crecer el género y yo me quiero sumar a eso. Si se llegara a dar la oportunidad de colaborar con él, sería muy bueno, aunque sé que hay muchas cosas de por medio, productoras y disqueras para que suceda. Está de moda que los artistas se junten y se levanten, todos juntos, mientras tanto podré grabar con otros artistas, pero ya lo iremos dando a conocer conforme se confirmen, para hacer que la cumbia llegue a más gente” .

Finalmente, sus showslos describe como “explosivos, me encanta el contacto con el público, no es sólo venir a cantar, sino conectar, notar que les gusta y complacerlos, porque ellos te contagian con su energía, con esas ganas de escuchar música, cantar, bailar y descargarse. Hay que darle lo mejor a la gente”. Con la mira puesta en nuevo disco, sus primeros dos sencillos ya están disponibles en plataformas digitales.