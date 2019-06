El gran maestro Pepe Arévalo festejará 60 años de música con dos grandes conciertos

Se presentará con la Orquesta “Pepe Arévalo y sus Mulatos”, el sábado 15 de junio en el Multiforo Tlalpan y el viernes 21 de junio en El Lunario, donde compartirán el escenario con Susana Zabaleta, el flautista Horacio Franco; Rodrigo de la Cadena, Laura Zapata, Ana Cirré, Rosy Arango, Javier Bátiz y la Agrupación Cariño

Asael Grande

El gran pianista y director de orquesta, el maestro Pepe Arévalo, está cumpliendo 60 años de vida artística y en el marco de estos festejos, se presentará con la orquesta “Pepe Arévalo y sus Mulatos”, el sábado 15 de junio a las 8 de la noche, en el Multiforo Tlalpan (ubicado en Av. San Fernando y Benito Juárez, Tlalpan Centro) y posteriormente el viernes 21 de junio, a las 9 de la noche, en El Lunario, donde compartirán el escenario algunos artistas invitados como: Susana Zabaleta, el flautista Horacio Franco; Rodrigo de la Cadena, Laura Zapata, Ana Cirré, Rosy Arango, Javier Bátiz y la Agrupación Cariño.

Su hijo, el actor Josué Arévalo y productor del espectáculo, comentó a este diario: “los 60 años de Pepe Arévalo los estamos festejando con mucho trabajo para seguirle llevando música a todas las familias, tenemos el 15 de junio en el Multiforo Tlalpan, un evento para celebrar el Día del Padre, y que vayan a bailar con Pepe, y el 21 de junio estaremos en El Lunario del Auditorio Nacional, con artistas y celebridades invitadas, como el maestro Horacio Franco, el maestro Javier Bátiz, la maestra Susana Zabaleta, el maestro Rodrigo de la Cadena, varios amigos se están sumando a esta causa para subirse al escenario con el maestro Pepe Arévalo”.

Precursor del movimiento “La Rumba es Cultura”, el maestro Pepe Arévalo fue discípulo de Rubén González (pianista titular de lo que luego fue Buenavista Social Club) leyenda del son cubano. Posteriormente, fue pianista de importantes artistas, como Toña la Negra (con quien trabajó durante 9 años y 3 años con Daniel Santos); fue pianista de Silvestre Méndez, Pepe Jara y Fernando Fernández: “he viajado, antes de tener orquesta fui pianista de figuras muy famosas, eso me motivó a viajar, a conocer, es muy interesante, ahora se hace pseudomúsica; le doy gracias a Dios de que la gente me enseñó muchas cosas, como mi compadre Enrique Jorrín, aprendí de todos, y lo que tuve bueno es que, todo lo que aprendí lo he hecho y lo he tocado; de discos no tengo muchos, de películas tengo 32, de discos son 12 o 14, yo prefiero que me escuchen tocar a tener 100 discos, he hecho cosas muy bonitas a raíz de viajes, fuimos siete veces al norte de África, yo soy director, músico e intérprete, pero me gusta generar cosas, no invento nada, pero hago lo que tengo que hacer; hice cosas con orquestas cubanas, nunca alcancé a ver aquí a Benny Moré, lo vi todavía en Cuba, pero él dejó también una huella muy importante”, compartió el maestro Arévalo a este diario.

El maestro Pepe Arévalo fue propietario durante 15 años del “Bar León”, localizado en la calle de Brasil, en el Zócalo del Distrito Federal, iniciando en ese lugar el movimiento de la salsa en México. Durante 25 años fue dueño de “El Gran León”, en la colonia Roma, en la Ciudad de México, abriendo espacios para los más destacados intérpretes de la música afroantillana de este país y el mundo: “ahora estoy con la inquietud de poner el nuevo negocio, ya tengo el local. Ya tengo la ubicación, pero quiero hacerlo porque durante muchos años la gente me había ubicado, ya tiene como cuatro años que no tengo negocio, y la gente pregunta en los eventos, en la calle, por teléfono, por otro lado, para mí es necesario tener un lugar fijo, en el “Bar León” nació la famosa salsa, fue un milagro atrás de Catedral, los que con los años fueron embajadores, ministros, y ahí se juntaba toda la flota de los que ahora son funcionarios, periodistas, ministros de gobierno, embajadores, gobernadores, y después de ahí, hice el bar “El Gran León”, en la calle de Querétaro , ahí duré casi 25 años, Dios me ha dado la vida por muchas cosas”.

A lo largo de su trayectoria, Pepe Arévalo ha grabado más de 26 discos L.P. y 8 C.D., con éxitos que lo han colocado en un lugar de privilegio en el mundo de la música, como “Oye Salomé” (“Falsaria”), que fue el punto de partida del citado movimiento de la salsa en México y fue el primero en grabar “Urge” con arreglos para salsa: “cuando funcionó la salsa famosa, hubo una canción que fue muy atacada y con mucha polémica, la gente lo conoce como ‘Oye Salomé’, y después dijeron que no era mexicana, que era cubana, el caso es que yo en la compañía de discos, hicimos el primer disco, hice un estilo de charanga, y ahí nació “Pepe Arévalo y sus Mulatos”; es un honor que artistas me acompañen en el Lunario, en principio, espero que los chicos de las nuevas generaciones tengan un poco de conciencia, y escuchen el folclor latinoamericano, México tiene tanta riqueza musical, estamos influenciados por Estados Unidos, pero tenemos tanto acervo musical en nuestro país, está comprobado que el guitarrón es único en el mundo, y también la marimba”, finalizó el maestro Pepe Arévalo, quien ha llevado su música a países como Bélgica, Inglaterra, Francia e Irlanda.