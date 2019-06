De López Mateos a López Obrador

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

LA 4T VA PORQUE VA, “NO HAY GATOPARDISMO”: Sin duda, los opositores a AMLO no han entendido que una cosa es la forma y otra es el fondo, cuando existen convicciones e ideología, el programa de transformación social, económica y política pasa por varias fases. Cuando se tiene una fuerza popular que confía en la dirigencia y se vuelca firme sobre la persona no hay forma en que las acciones de “desprestigio” o de “burla” o de generar dudas, impacte en la conciencia y en las acciones de las masas, al contrario, todo lo que se haga en su contra se vuelca en odios y acciones en contra de los grupos de oposición, ya que éstos no gozan de confianza ni tienen argumentos para evadir los desastres administrativos y de corrupción de que les acusan, exactamente porque una de las causas por las que perdieron el poder y se destruyeron sus “partidos” fueron las demandas en su contra por ellas.

Demuestra en acciones contundentes y peligrosas que no sale de la confianza del pueblo al llegar con ellos y escucharles o mantener el contacto físico y de fotos que es un estímulo más a la confianza, porque demuestra en los hechos que es uno de ellos, hay identificación no lejanía, como se sostuvo con tantos ex presidentes que rodeados del Estado Mayor Presidencial daban la idea de que al que protegían era un rey, pero no a un hombre elegido por el voto popular, las extravagancias y las formas en que se mostraban en los viajes, comidas, actos, era exactamente un toma de distancia con el infelizaje que les venía lastimando y generando mayor rencor y resentimiento social en contra de los políticos, a los que no les reconocían el nivel de gobernantes, sino de gente que utilizaba el poder para hacer sus trampas y negocios; el tiempo en que fuera marginado, AMLO se aprovechó para hacer recorridos por todas las comunidades y estados, conociendo a los dirigentes naturales de las comunidades pobres, por ello, mantiene el discurso de PRIMERO LOS POBRES y con este existe la identificación real de las mayorías, porque incluso las clases medias bajas, en los momentos actuales donde no ven perspectivas de alivio y mejoramiento a su situación, se identifican con los pobres.

Los jóvenes y los viejos son un importante ejército de simpatizantes y cuando él ofrece y cumple con las becas y los apoyos económicos con el argumento de que se tiene que activar la economía desde abajo para que exista demanda de productos y por tanto producción, a muchos opositores les ha servido para argumentar que no les alcanzará el presupuesto y que es dinero desperdiciado o que se utiliza para “comprar conciencias” y la realidad es que dinero existe pero era un dinero que se desviaba a los grandes negocios y al beneficio de los grupos privilegiados y a lo mejor, para ningún clasemediero o una gente de nivel rico, unos cuántos miles de pesos no resuelven nada, pero en las clases marginadas los seis cientos que les brindan a los niños que estudian primaria son vitales para resolver no solamente gastos del pequeño, sino complementan o resuelve los gastos caseros al igual que las becas para los “ninis” O LOS APOYOS PARA LAS MADRES SOLTERAS Y LOS ABUELITOS. Cuando uno ha pasado por condiciones de pobreza o de marginación económica o conoce esos espacios se da cuenta de que esos efectos son vitales para la sobrevivencia de la gente y por ello, la gente pobre siempre se ha distinguido por el agradecimiento y se vuelca en su favor de ahí que las movilizaciones y las defensas en su favor son masivas porque se debe entender que por primera vez, los marginados, pueden manifestarse libremente sin temor a las represalias y represiones de otros momentos y esto les hace empoderarse de las calles y sumarse a la conciencia colectiva que estimula su participación porque es una fiesta la que van viviendo, y ha mostrado con dos actos vitales cuando un grupo de malosos desarma y detiene a un grupo de soldados sin hacer represalia que ponga en riesgo la vida de civiles inocentes o de solados, que es claro el compromiso de que el Ejército no se ocupará para actos de represión en contra del pueblo y esto brinda mayor confianza en su favor a pesar de que muchos grupos protesten tratando claramente de generar resentimientos y odios entre el Ejército y, la realidad es que la base del Ejército es pueblo uniformado y viene de esos puntos donde se dan las mayores acciones en su contra porque así se fueron degenerando las cosas cuando lo que se debería de resolver eran las condiciones de vida y el empleo, la salud y la educación para la gente marginada, no la represión brutal como se ha realizado en muchos sitios con el cuento de que se persigue a los guerrilleros o a los amapoleros y mariguaneros, cuando todos sabemos las intensas relaciones de complicidad que existían ente los mafiosos y los banqueros que se ocupan de lavar los recursos de los mafiosos y políticos, las relaciones con grupos de policías o la protección que han brindado por años los políticos para mantener la impunidad y gozar de los multimillonarios beneficios que se usaban como fondos políticos indetectables, como se utilizaron por años los recursos provenientes del huachicoleo oficial y el mafioso, así que hoy en día si no vemos esos actos no entenderemos las formas de gobernar de AMLO y mientras los opositores mantengan la necedad de pretender golpear despertando dudas o celos, pues andan bien despistados, porque en vez de lastimarle generan mayor apoyo en su favor… recordemos por ejemplo que la plutocracia gobernó en el imaginario social por años y, ahora, un presidente que tiene gustos de hombre y comportamientos tales pues en vez de ser criticado es adorado, ahí está el ejemplo de López Mateos… “de izquierda dentro de la Constitución”.

