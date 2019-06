Refinería de Dos Bocas, pudo más necedad que las reglas

En Puebla, Morena-PAN-PRD intercambian acusaciones; en BC, también

Ebrard “superhéroe”

Pudo más la necedad que las reglas. Esta frase viene a cuento porque justo el día de elecciones y como lo había anunciado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio el banderazo de salida a la construcción de la “tan llevada y traída” Refinería de Dos Bocas, contando con estudios técnicos solamente a medias, es decir, con solo un estudio técnico pre aprobado, lo cual, resulta especialmente grave.

La flamante secretaria de Energía, Rocío Nahle, ya desde ayer “hace changuitos” para que en esta semana que inicia, puedan tener el estudio de impacto ambiental completo.

“Es todo un reto, pero estoy segura que vamos a lograrlo”, dijo confiada la titular de la SE, que para su fortuna, ya no tiene la presencia que siempre le resultaba estorbosa, de la ex secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco, con sus declaraciones de que los estudios de la Refinería, estaban en análisis.

Finalmente, el presidente López Obrador, demuestra una vez más que a necio, nadie la gana y pretende sacar adelante uno de sus “elefantes blancos”, porque en el caso de Dos Bocas, prácticamente se tirarían a la basura 280 mil millones de pesos, de acuerdo a cálculos de los especialistas.

Sin importarle que era jornada electoral en seis estados de la República, el tabasqueño colocó la primera piedra de uno de sus “proyectos estrella”, y eso que dijo que no intervendría en los comicios de ayer, ¿Qué tal que sí?

El dirigente del PAN, Marko Cortés, anunció que su partido interpondrá una denuncia ante el INE por el acto encabezado por López Obrador en Tabasco, ya que con éste, a decir del dirigente panista, “manda al diablo a la legalidad”.

De pasada, Cortés dijo que su partido tenía muchas esperanzas en el triunfo como resultado de la jornada electoral; entonces, por lo visto, no hubo reconciliación entre los gobernadores albiazules y el presidente López Obrador en la comida que el Ejecutivo les ofreció la semana pasada en Palacio Nacional, o sea, qué poquitito les duró el gusto a unos y a otros.

Por otra parte, al momento de escribir estas líneas, la manzana de la discordia en el proceso electoral que se vivió este domingo, eran los comicios extraordinarios en Puebla.

Si bien se desarrollaban en calma, los equipos de los principales contendientes: Luis Miguel Barbosa, de la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla” y Enrique Cárdenas, abanderado del PAN-PRD, intercambiaron acusaciones ante el Instituto Electoral del Estado, sobre presuntas irregularidades y que por cierto, en el caso de Morena, mucho tuvieron que ver con supuestas y antiguas prácticas que hace décadas operaba el PRI como por ejemplo, la “operación tamal”; el acarreo, compra de votos y lo que se conoce también como el “carrusel”.

Desde la víspera de estas elecciones, era bien sabido que en el caso poblano, Barbosa, -que compitió por segunda ocasión bajo el “madrinazgo” de la dirigente de ese partido, Yeidckol Polevnsky-, se llevaría la victoria, sin embargo, hacia el cierre de las campañas, Cárdenas manifestó por “las benditas redes” que a lo mejor el “milagro” podría hacerse realidad y en una de esas, acabara frente a Barbosa “nariz con nariz”, pero no.

Y a pesar de que en el caso de Baja California, la gubernatura será solo de poco más de dos años, también en ese estado, hubo intercambio entre Morena y el PAN.

En este sentido, no hay que olvidar que definitivamente, a Acción Nacional le preocupa muchísimo perder su principal bastión, mismo que han retenido por tres décadas, desde el triunfo de Ernesto Ruffo Appel.

Municiones

*** La dirigente del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias Contreras dio el banderazo de salida a las brigadas de afiliación que recorrerán las 16 alcaldías.

Previo a la salida de las brigadas de la sede de este instituto político, la ex delegada en Gustavo A. Madero, Arias Contreras, declaró que el PRD volverá a brillar en las calles de la capital del país.

A dos meses de haber tomado la dirección del sol azteca, dijo que la militancia está lista para tocar puerta por puerta y visitar casa por casa, con el fin de ratificarle a la ciudadanía que el PRD es la única izquierda que defiende los derechos de los capitalinos.

Arias Contreras sostuvo que su partido trabaja para salir adelante, en contra de lo que muchos apostaron para debilitarlo. “Todos los días trabajamos para dar resultados y atender la demanda ciudadana”, señaló.

***Ante todo el escándalo que envuelve al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, así como a la paraestatal y a Alonso Ancira, de Altos Hornos de México, el ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, dirigió una carta a los medios en la que de manera textual señala que a través de ellos, “me he enterado de que mi nombre, junto con el de otros ex miembros del Consejo de Administración de Pemex, está siendo relacionado con las indagatorias que realiza la Fiscalía General de la República en torno a la adquisición por parte de esa empresa, de la planta de Agro Nitrogenados, ocurrida en años pasados.

Al respecto, le he solicitado al Fiscal General de la República, conforme al derecho que me asiste, proceda a citarme para efectos de informarme en qué indagatorias se me relaciona. Es un derecho fundamental de las personas ser informadas sin demora y de manera detallada del contenido de las investigaciones que nos instruya la autoridad competente. Además, la sociedad mexicana reclama una investigación a fondo, objetiva e imparcial y es mi voluntad contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean de mi conocimiento”.

*** Pues nada, que el flamante secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se fue a hacerla de “súper héroe” a Estados Unidos para, según él, tratar de arreglar el grave problema de los aranceles que el presidente Donald Trump quiere imponer a México pero, más tardó en viajar, que el inquilino de la Casa Blanca lo despreciara. El fin de semana, se la pasó el canciller mexicano de “shopping” y luego, sentadito en la banqueta, esperando a ver si el señor Mike Pompeo o el yerno del presidente norteamericano, Jared Kushner, se dignan a recibirlo, y por si no entendió el mensaje, el mismísimo Trump tweeteó por las “benditas redes”, “queremos acción, no hablar” y demandó que México resuelva la crisis fronteriza. Además, Ebrard no debería engañar con aquella “zanahoria” de que es el “súper héroe” que resolverá los problemas; hay que tener muy presente que son los empresarios norteamericanos los que están muy preocupados con las amenazas del delirante mandatario de EU y son los que cabildean y se mueven, así que ¿qué le queda a Ebrard? Si no pudo resolver las muchas fallas de la Línea Dorada del Metro, ¿podrá con esta crisis?

