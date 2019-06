The Illusionist estrena con éxito en el Teatro Telcel

El espectáculo realiza temporada en la Ciudad de México, con ocho de los mejores magos del mundo

Los precios van de 790 a 2 mil 190 pesos

Arturo Arellano

The Illusionistllega a la Ciudad de México, directo desde Broadway, para ofrecer una temporada que arrancó el 31 de mayo en el Teatro Telcel, donde permanecerán ofreciendo funciones hasta el 23 de junio, con la presencia de los ocho mejores magos del mundo, entre ellos Aryel Altamar, Joaquin Kotkin, Aaron Crow, Florian Saintvent, Leonardo Bruno, Mark Kalin, Matt Johnson y Sabine Van Diemen, quienes dan una muestra diversa en estilos de magia, desde magia de cerca, hasta ilusionismo a gran escala.

El estreno se llevó a cabo con éxito, cada uno de los magos ofreciendo lo mejor de sus repertorios, Aryel Altamar el mentalista, mostró sus dotes como hipnotista, mientras que Kotkin, mexicano, mejor conocido como el mago de la media barba, dejó ver por qué es uno de los mejores magos de México y dedicó su estancia en este espectáculo a su maestro recién fallecido el mago Chen Kai. Por su parte, Leonardo Bruno, denominado en este show “El alquimista” y también de nacionalidad mexicana, comentó en entrevista con DIARIO IMAGEN.“Es uno de los mejores showsde magia en el mundo, en mi caso vengo a hacer la partición de un humano a la mitad, soy el único autorizado legalmente para realizar este acto en el mundo, creado por Kevin James”.

Apuesta a que “este espectáculo de magia no es el típico, es familiar, pero al mismo tiempo es como The Avengers, pero de magos, es algo muy rockero en sonido, muy espectacular a nivel de luces, eso a la gente le llama la atención. Es increíble como cada país recibe de manera diferente la magia y en tanto es un honor poder visitar cada ciudad con este espectáculo, porque se conocen muchas culturas y maneras diferentes de hacer magia, muchas de ellas las vamos a tener en el show,pues por cada país que se visita se van reclutando talentos, fue así como llegue a The Illusionist”.

Recuerda: “llevo haciendo magia desde los cinco años, gracias a mi abuelo, sin él yo no estaría haciendo esto. Actualmente podría decir que conozco los efectos y los actos, pero no por ello dejo de sorprenderme. Hay muchas técnicas, pero cuando veo a un mago haciendo las cosas muy bien, te olvidas de la técnica y celebras el profesionalismo del artista, ya sea manipulación, escapismo, magia de cerca, prestidigitación, nos seguimos sorprendiendo, por ejemplo, en The Illusionist, tengo actos favoritos, mis compañeros son profesionales algunos con más de 50 años de experiencia, verlos trabajar siempre será asombroso”.

Finalmente comentó que “lo mejor de la magia es ver cómo la gente reacciona a todo tipo de ilusión, cuando se tiene una producción tan grande, no nos queda más que aprovechar, dar lo mejor de ti, porque nos acompañan iluminadores y sonidistas que han trabajado con los mejores magos del mundo, nosotros tenemos que hacerlo valer, para seguir siendo el showmás exitoso de magia de Broadway para el mundo”.

The Illusionistcontinuará en temporada en el Teatro Telcel con funciones de martes a domingo hasta el 23 de junio del año en curso.