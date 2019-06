Axel Muñiz sorprende y experimenta con “Sin ti”

El cantautor lanza sencillo de su autoría, acompañado de Maite Perroni y Juan Magan

También forma parte de “Go! Vive a tu manera”, una serie musical para Netflix, donde tiene rol protagónico

Arturo Arellano

Con toda una carrera por delante y un enorme talento por explotar, Axel Muñiz presenta “Sin ti”, el primero de lo que se pretende serán varios sencillos, rumbo a un disco de larga duración. Lo que sorprende de este tema, es que ha gustado tanto desde antes de su grabación, que dos estrellas decidieron sumarse a la interpretación junto a Axel Muñiz, se trata de Maite Perroni y Juan Magan.

En entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, el cantante explicó “Estoy contento y emocionado, ‘Sin ti’ es una canción que compuse hace casi ocho años, la tenía guardada, hasta que el año pasado que estaba en el estudio con Ettore Grenci, que es el productor con el que he estado trabajando, le pedí que la grabáramos, le hicimos algunos arreglos en la letra y nació algo que me gusta y que ha gustado mucho. Más tarde de parte de la disquera le mostraron la canción a Maite y le gustó tanto que decidió sumarse, lo mismo a Juan Magan, que incluso grabó su parte el mismo día en que conoció su canción. Esto me llena de orgullo, porque es como si dos grandes artistas ya hubieran aprobado tu canción”.

“Es curioso que los tres podemos brillar de la misma manera y eso es crédito total del productor, que decidió que parte de la canción cantaba cada quien y como combinar las voces cuando cantamos juntos, a modo que se distinguen las tres. El video se grabó en Mérida y disfrutamos mucho, tienen muy buenas vibras. El video ya está en YouTube, se grabó en una hacienda, previamente Maite grabó unas escenas en un cenote, después yo grabé con piano en unas ruinas increíbles y Juan Magan en una alberca, terminando los tres en una canción”.

De su trabajo con Ettore comenta “lo conocí gracias a la disquera, cuando grabé ‘Báilame lento’, a partir de eso hicimos buena química, buena amistad, me fui a Los Ángeles a componer juntos. No siempre es fácil encontrar a alguien con quien haces click y disfrutas además de su compañía, eso se refleja en un sonido distinto, me gusta que estemos trabajando con alguien a quien admiro mucho. Esperemos que más adelante se pueda lograr un disco de larga duración y que Ettore esté presente en todo”.

Seguro de que su familia musical le apoya y gusta de su trabajo comenta “en mi casa escucharon la canción desde que la compuse, me insistían en que se las mostrara en la disquera, pero no me animé sino hasta ahora. Me gusta escribir de amor, desamor, de las cosa que no se pueden decir de pronto y no hay otra manera de expresarlas más que a través de una canción, por eso siempre habrá público para la balada, para la música romántica. Me gusta tomar esos sonidos de la balada, pero los refresco con lo que hoy suena, porque la gente quiere bailar”.

Finalmente, adelanta que “gracias al trabajo con mi productor, ya tenemos el sonido que buscábamos, pop, latin, baladas, pero con mi estilo. En ello seguiremos trabajando canciones, para próximamente empezar con los shows en vivo”. Lo mismo el cantante es parte de “Go! Vive a tu manera”, una serie musical para Netflix, donde tiene un rol protagónico.