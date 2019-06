Lista, remodelación del mercado San Pablito; realizan prueba de resistencia

Participan los 3 niveles de gobierno

Tultepec, Estado de México.- Autoridades de los tres órdenes de gobierno verificaron una prueba de resistencia en un módulo de compra-venta de material pirotécnico en el mercado de artesanías de San Pablito, a fin de verificar el impacto de una posible explosión en uno de los locales con respecto a una casa habitación localizada a 40 metros de distancia, colindante con el mismo.

El simulacro se llevó a cabo a petición de Germán Galicia Cortés, presidente de la mesa directiva del mercado de de San Pablito, a efecto de aportar elementos de juicio que permita a la Dirección General Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), emitir la determinación correspondiente para la liberación de 96 permisos para la compra venta de juguetería pirotécnica en el lugar.

En el local marcado con el número 150, donde se realizó la prueba, se introdujeron 153 kilógramos de material pirotécnico, básicamente de las mismas características del autorizado para la venta al público, como son: cometas, bola de humo, luz de bengala, cañón bomba y R-15, torbellinos, cracker, escupidor de luz, ollitas, abejorros, palomas, cuete blanco, etc.

El material fue distribuido en el local, de la misma forma como se expone para su venta al público en las vitrinas. De igual manera se colocaron 25 kilogramos más de juguetería pirotécnica en el local adjunto (149), a efecto de probar que el fuego pudiera extenderse durante el ejercicio pese a las nuevas medidas.

Durante el ejercicio de la deflagración del material, detonado a distancia a través de cableado y encendido con cerillos electrónicos, sólo se rompieron las vitrinas y se fisuró la lámina superior de asbesto, sin que se presentaran daños estructurales en los muros del local donde se realizó el ensayo, sin que se extendiera el fuego al local adjunto, que tampoco presentó daños.

Durante la deflagración, la distancia máxima a la que fue lanzado un objeto producto fue de poco más de 24 metros, y mínima de 2.93, en tanto que el área de sanitarios posterior al local, así como la casa ubicada a 40.3 metros de distancia no presentaron daños en cimentación o estructura.

Con base en este ejercicio, las autoridades participantes en el mismo, remitirán por escrito en un plazo no mayor de tres días, el dictamen de su opinión favorable o no, desde el ámbito de su competencia, a la Dirección General Federal de Armas y Control de Explosivos, respecto a la seguridad del local y su capacidad aislante para contener una deflagración de material pirotécnico hacia otros locales.

Los representantes de la Sedena aseguraron que esta prueba no podrá considerarse una aceptación o autorización, concesión o permiso temporal o definitivo, para la venta temporal o permanente de actividades relacionadas con el material pirotécnico, en el entendido de que este ensayo no tiene un valor preponderante o interpretativo, al no ser requisito emitido por la Dirección General Federal de Armas y Control de Explosivos.

Los 300 locales del mercado de San Pablito, miden 2.5 por 2.5 metros, tienen cimientos de mampostería, muros independientes de concreto con una resistencia de 400 kilogramos por centímetro cuadrado, con una separación de 70 centímetros entre cada local, techo de lámina de asbesto y cortina metálica, y dos vitrinas de estructura metálica con vidrio.

En el ensayo realizado en el Mercado de San Pablito, estuvieron presentes autoridades de la 37 Zona Militar, el alcalde Armando Portuguez Fuentes, Dionicia Vázquez García, diputada Federal, Derek Cancino Aguilar, director General del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, Sócrates Hernández Gallegos, Subdirector de Emergencias de la dirección General de Protección Civil del Estado de México, entre otros.