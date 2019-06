Carmen Salinas, una institución en el escenario y en el “Tenorio Cómico”

En el montaje es la actriz y comediante más incisiva y clara con su crítica política y humor con el dedo en la llaga

Bajo su personaje “Mela Peláez”, Carmelita se gana una vez más la carcajada del público y refrenda el respeto que tanto actores como espectadores tienen por su persona, trayectoria y gran calidad humana

Se presenta con gran éxito en el Teatro Aldama

Con adaptación de Eduardo Tepichín, se presenta en el Teatro Aldama “Don Juan Tenorio”, clásico de José Zorrilla en su versión humorística el “Tenorio Cómico”, protagonizada por Freddy y Germán Ortega, Daniel Bisogno, María Elena Saldaña “La Güereja”, Pedro Sola, Indio Brayan, Pierre Ángelo, Claudio Herrera, Raúl Araiza, Yanet García y por supuesto la entrañable y primera actriz, Carmen Salinas, quien luego de una larga búsqueda de parte del productor Alex Gou, la querida Carmen decide incorporarse al montaje en esta temporada, que resulta más que exitosa en el Teatro Aldama, donde actualmente se presenta.

En un principio, Carmen Salinas se dijo “contenta porque Alejandro (Gou), fue hasta mi casa a platicar, desde hace mucho me estuvo insistiendo y hasta que me convenció. He hecho “Don Juan Tenorio” antes, incluso hice pareja con Tin-Tan, en su momento, Capulinadaba vida a Don Juan, lo mismo estaba Piporro,Paco Malgesto, Palillo, este último con el que echábamos un cotorreo tremendo, porque era el más atrevido y eso me encantaba”, quizá esto último fue la razón por la que Carmelita, en esta nueva temporada se volvió hacia una crítica mayormente incisiva y directa hacia el tema político, recordando incluso su experiencia como diputada en el Congreso, donde aseguró que jamás se quedó dormida.

Lo mismo, añade en entrevista, su emoción por haber vuelto al “Tenorio Cómico”. He intervenido en “Don Juan Tenorio”, pero hace muchos años que no lo hacía y es un honor estar ahora con las nuevas generaciones, he tenido el gusto de trabajar con la mayoría, hasta con Daniel Bisogno, que actuó en la película ‘Fieras contra fieras’ cuando era apenas un niño de siete años. Así que ha sido un gusto alternar con todos, pude adaptarme al trabajo de los muchachos, porque todos son muy amables conmigo, y vaya que se notó esta complicidad en el escenario, pues Carmen se dio el lujo de sobresalir con una comedia contundente, más cuando de sátira o humor político se trata y Carmen Salinas es una experta.

Bajo su personaje “Mela Peláez”, Carmelita se gana una vez más la carcajada del público y refrenda el respeto que tanto actores como espectadores tienen por su persona, trayectoria y gran calidad humana. De la mano de Andrés Manuel López Obrador, interpretado por Christian Ahumada, entra al escenario la actriz, que por cerca de 10 minutos hace un monólogo cargado de humor hacia la política mexicana, interactuando en momentos con Ahumada, que le sostuvo del brazo y más tarde se fue con La Malinche, a quien dio vida, en su debut en el teatro, Yanet García.

Carmen Salinas no se detiene con esta participación en el “Tenorio Cómico”, pues gracias a su talento y gran aprecio del espectador, siempre es convocada a importantes proyectos, como lo es ahora la serie “Nosotros los guapos”, en la que comparte créditos con Ariel Miramontes “Albertano” y Adrián Uribe “El Vítor”, que se transmite por las estrellas.

Desde que aparece en el escenario, el público se desborda en aplausos dirigidos a Carmen Salinas