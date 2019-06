Bronco vuelve “Por más” con su nuevo disco

Contiene colaboraciones con artistas de la talla de Ricky Muñoz (Intocable), Manuel Mijares, y Los Caligaris, en reinterpretaciones de “Voy a tumbar la casita”, “A qué le tiramos”, y “Grandes de caderas”, respectivamente

Este jueves 6 de junio tocará sus grandes éxitos en un concierto inolvidable en el Auditorio Nacional

En entrevista con DIARIOIMAGEN



Asael Grande

El galope de Bronco sigue firme, y es así que lanzan su nuevo material discográfico, titulado “Por más”, disco que incluye 15 pistas, entre las que destaca un tema inédito que cuenta con la participación de Río Roma, llamado “Se alinearon los planetas”, contiene colaboraciones con artistas de la talla de Ricky Muñoz (Intocable), Manuel Mijares, y Los Caligaris, en reinterpretaciones de “Voy a tumbar la casita”, “A qué le tiramos”, y “Grandes de caderas”, respectivamente.

“Por más” introduce cinco canciones originales que llevan por nombre “Se alinearon los planetas” Feat, Río Roma; “No me fui” y “Soy rico”, además de dos previamente lanzadas: “Alguien mejor que yo”, y “Quiero perderme”. Ambos sencillos acumulan más de 4.9 millones de visitas en YouTube, se han mantenido en las primeras posiciones de los charts de radio en México y Estados Unidos, y rebasan los 10 millones de reproducciones digitales: “en Bronco no queremos encasillarnos en hacer siempre lo mismo, hay una producción nueva que se llama ‘Por más’, cambiamos todo el concepto en cuestión de presentaciones en vivo, tenemos una escenografía diferente, unos visuales diferentes, todo el sonido e iluminación, el cambio del tema de canciones , tenemos tantas que podemos jugar con ellas, y que no sea el mismo repertorio de todo el tiempo, tenemos la manera de hacer eso, de tanta música que la gente ha hecho éxito, y eso es lo que la ente verá este 6 de junio en el Auditorio Nacional, nuestro cuarto Auditorio Nacional, me llena de orgullo porque, ni en la época de oro de la música grupera, pudimos estar en un Auditorio Nacional”, dijo José Guadalupe Esparza (vocalista y bajista), en entrevista con DIARIOIMAGEN.

Respecto a los invitados especiales en el disco “Por más”, Lupe Esparza comentó a este diario que “hemos tenido la suerte de tener mucha relación con muchos compañeros, Bronco ha participado también el algunas cuestiones de ellos, como Ricardo Montaner, con Ha*Ash, Los Auténticos Decadentes, y creo que ha habido muy buena relación con ellos, hoy me siento muy contento con los invitados, creo que la gente jamás se imaginó que Mijares iba a cantar con Bronco, qué satisfacción para nosotros, con las demás colaboraciones, ya hemos estado juntos de repente en algunos eventos; en la cuestión de la composición inédita, Bronco le está apostando al compositor joven, actual, exitoso, tenemos a Río Roma, a Espinoza Paz, yo mismo como autor, me doy un pasito acostado, quiero escuchar cómo escribe el compositor contemporáneo, lo mío tuvo su momento, su éxito, y hay que darle oportunidad a la gente nueva, y es una estrategia para llegar también a las nuevas generaciones”.

Bronco se encuentra preparando el show que brindará este jueves 6 de junio en el Auditorio Nacional, donde el grupo originario de Apodaca, Nuevo León, cantará para su público sus grandes éxitos, así como las nuevas composiciones que formarán parte de “Por más”.

De igual manera, la popular agrupación estará retomando la segunda parte de su gira “Por más” en los Estados Unidos, comenzando en la ciudad de Reading, PA, el viernes 14 de junio y se extenderá hasta octubre llegando a más de 25 ciudades, incluyendo Charleston, Dallas, San Antonio, Houston, Laredo, Austin, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Atlanta, Indianápolis, entre otras. Próximamente se estarán anunciando más fechas de este recorrido.

“Quiero perderme” y el videoclip oficial que acompaña al primer sencillo del disco “Por más”, ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales y canales de música.