Muy osado se ve Ebrard: si soluciona lo de la imposición de aranceles, se cubriría de gloria

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Ricardo Ahued, ¿dará el ancho en el SAT?

Osado, demasiado osado se vio el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al apostar 80 contra 20, a que la delegación mexicana podrá solucionar la amenaza del presidente de Estados Unidos de, -a partir del próximo lunes-, imponer aranceles a los productos mexicanos que se consumen en el vecino país del norte.

¿Acaso el flamante canciller tendrá algún as bajo la manga que no le ha revelado a nadie?, puede que sí, pero también es probable que sea mucho su optimismo, con tal de quedar bien con su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, en la acostumbrada conferencia de prensa de ayer, dijo que la delegación mexicana que viajó a Washington, encabezada por el titular de la SRE, va “muy bien”.

Si acaso Ebrard Casaubón consiguiera lo que ahorita se ve poco menos que imposible, -porque cada día que pasa, el inquilino de la Casa Blanca asegura que sus aranceles van-, sin duda, “se cubriría de gloria” y no sólo ante los simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación, sino por parte de todo el país.

La misión es de pasada una “prueba de fuego” para el canciller, cuya delegación que encabeza, se reunió ayer con la legendaria legisladora Nancy Pelosi, que es la enemiga número uno del presidente Trump, quien desde Inglaterra, designó al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence para que atienda a la delegación mexicana.

Sin embargo, el encuentro con la presidenta de la Cámara de Representantes de EU tuvo limitaciones, pues solo se analizó la ratificación del TMEC, por lo que Ebrard, sigue “tronándose los dedos”, a la espera de la reunión que se supone, sostendrá hoy con el poderoso secretario de Estado, Mike Pompeo.

Y se subraya, se supone, porque habrá que estar atentos a si Pompeo no sale con algún, digamos, imprevisto ordenado por el delirante Trump, que retrase aún más la reunión con la delegación mexicana y acerque peligrosamente a los aranceles que, hay que recordar, irían aumentando conforme pase el tiempo y a los ojos del presidente norteamericano, que lamenta que México no haga nada por solucionar el problema de la migración.

Por eso, en la conferencia de prensa que el titular de Relaciones Exteriores ofreció desde Washington, ante la reiterada pregunta de cómo piensa solucionar esta “bomba de tiempo” y de cara a la reunión con Pompeo, respondió:

“Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para evitar la aplicación de los aranceles, puedo contestarte esta pregunta el jueves o viernes. Apenas la semana pasada comenzamos el proceso de ratificación del T-MEC en el Senado, ahora se está discutiendo”.

Entonces, ¿cuál será el “as” que el canciller guarda bajo la manga?, ¿en realidad existirá? Y aunque Ebrard, por lo visto, quiera hacerla de “súper héroe”, no hay que soslayar que en el encuentro de hoy, estará operando el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Carlos Salazar Lomelín, en apoyo a la posición mexicana sobre este delicado tema.

Y fue precisamente al anunciar el respaldo del CCE, cuando el secretario de Relaciones Exteriores, señaló que hay un 80 por ciento de posibilidad de llegar a una negociación en la reunión de hoy. ¿Será?

Por lo visto, el presidente López Obrador, envió a toda su “artillería pesada” a negociar con el secretario Pompeo pues ya se encuentran en Washington los secretarios de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa; de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval y de Marina, José Rafael Ojeda.

Municiones

*** Y para quien todavía no crea que las locuras de Trump no afectan a la economía mexicana, el Banco Mundial redujo nuevamente y esta vez a 1.7 por ciento, su previsión de crecimiento para nuestro país en este año, desde el estimado de 2 por ciento previsto en enero pasado. Así las cosas, para 2020 la economía del país crecería apenas a 0.4 puntos porcentuales. A ver, que el presidente siga diciendo en su “stand-up” matutino que él tiene otros datos y en cuanto a economía, “vamos requetebién”. ¡Qué tal!

*** Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y el titular de la Comisión de Educación, Rubén Rocha Moya, dieron a conocer la lista de los aspirantes a integrar la Junta Directiva y el Consejo Técnico del Organismo para la Mejora Continua de la Educación, que suple al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Para la Junta Directiva, los nombres son: Earlt Beau Buenfild Baños; Florentino Castro López; Andrea Contreras Ramírez; Luis Raúl Cortés Ortiz; Oscar Daniel Del Río Serrano; Rafael Freyre Martínez; Francisco Miranda López; Isabel Cristina Montalvo Cabrera; y Manuel Alberto Navarro Weckmann. Mientras que para el Consejo Técnico: Andrea Contreras Ramírez; María Adriana Dander Flores; Francisco Deceano Osorio; Rafael Freyre Martínez; Armando Loera Varela; Arcelia Martínez Bordón; Roberto Tomás Miklos; Oralia Orellano Moreno y Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante.

Lo que sigue ahora es que la Comisión de Educación tiene hasta el 13 de junio para emitir los mecanismos para conocer los perfiles de los aspirantes y posteriormente, la fecha límite es el 18 junio para entregar a la Junta de Coordinación el dictamen elaborado por la Comisión, donde se acuerda la lista de idóneos y las personas con capacidad para ser electas pero, la última palabra la tendrá la Jucopo.

*** Listo ya para dejar su escaño en el Senado de la República, Ricardo Ahued compareció ante la Tercera Comisión de la Permanente, con vistas a convertirse en el nuevo Administrador General de Aduanas, en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ahued aseguró que tomará “decisiones cueste, lo que cueste”, pues de lo que se trata, es de administrar de forma transparente y coordinar las aduanas.

“A mi donde me pongan, la señal de que algo está mal, no me voy a distraer. No me voy a hacer el loco. Vamos a ir sobre ese problema y vamos a atenderlo porque quiero que progrese el país”.

Ahued no dejó de sentirse incómodo cuando la diputada panista, Verónica María Sobrado Rodríguez, criticó que Ahued Bardahuil no tenga título profesional, experiencia y conocimientos técnicos en materia aduanera, considerando que será el interlocutor de México con el resto de las administraciones aduaneras del mundo.

Efectivamente, en este punto, por “las benditas redes”, duro le tundieron al flamante nuevo funcionario del SAT. Por su parte, el senador priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, resaltó que para dirigir las aduanas se requiere, además, de probidad, procesos técnicos; eficiencia, facilitación, control y recaudación. Eso que ni qué, así que ¿Ahued dará el ancho?

