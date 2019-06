Ana Torroja es la de “Antes”, pero más experimentada

La española lanza nuevo sencillo y con éste deja clara su nueva inclinación a los sonidos electrónicos, pero manteniendo las letras profundas

Se presentará el 12 de octubre en el Auditorio Nacional

Arturo Arellano

Ana Torroja regresará a los escenarios de la Ciudad de México con el éxito de “Llama”, su más reciente sencillo. Será el próximo 12 de octubre cuando la intérprete se presente en el Auditorio Nacional para cantar con sus seguidores cada uno de los éxitos que le han colocado en el lugar donde hoy se encuentra. Asimismo, este 14 de junio lanzará “Antes”, un corte más de lo que será su nuevo disco en el que continúa dejando clara su nueva inclinación a los sonidos electrónicos, pero manteniendo las letras profundas

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la cantante señaló “siempre es una incógnita cómo va a recibir la gente cada nuevo sencillo o cada disco, con ‘Llama’ yo estoy encantada, lo mismo con cada canción de esta nueva aventura que se verá plasmada en el disco en el que trabajo y que aún no está terminado. Me siento feliz, creo que hay canciones muy claras y otras con las que te llevas una sorpresa, a la gente le gusta mucho escucharme en baladas y ‘Antes’ es una balada de peso, seguramente el público la reciba así, con emotividad, tengo pocas expectativas, pero sí estoy orgullosa de lo que estoy haciendo”.

En relación a los sonidos electrónicos con los que se ha permitido experimentar se dice “Satisfecha, es muy diferente cada canción, las he trabajado con equipos distintos, diferentes productores y segundo porque dentro de cada equipo han surgido canciones diversas, ese es el valor que tendrá el disco cuando salga completo, será ecléctico y conceptual, estoy contenta con la sonoridad de cada canción, con las características distintas de cada canción, así no te aburres y lo que homogeniza todo es sin duda la voz y la música electrónica, ese es el concepto, no hay ningún instrumento acústico en el disco”, lo cual le abre las puertas a otro tipo de público y escenarios.

Destaca que “afortunadamente a la gente le ha gustado, unos me dicen que soy una Ana completamente diferente, pero reconocible, otros dicen que les recuerda a la Ana de Mecano, ambas cosas son buenas”.

Adelanta que “en el escenario me acompaña una banda completa porque es necesaria para el showen vivo. En el Auditorio Nacional arrancamos show nuevo, se llama ‘Volver’, va a ser una renovación completa, no tiene nada que ver con ‘Conexión’, hemos cambiado arreglos, tenemos nuevas versiones, la gente se va a sorprender, tenemos canciones más dance, escenografía, luces, video. Traemos arreglos elegantes, momentos sorprendentes como ‘Duele el amor’ que podría ser más dance y la gente no lo imagina. Haremos cosas que enaltecen las canciones, que emocionan y ya lo hemos probado con el equipo, se sorprenden”.

Dado que se ha permitido hacer desde balada, hasta cumbia y ahora electrónica comenta que “lo que quizá no haría es heavy metal (risas), no me veo cantando así, pero quién sabe, tampoco me veía cantando cumbia o haciendo algo así, pero un día ya estaba ‘Me cuesta tanto olvidarte’ en este género y quedó increíble, como he dicho en otras ocasiones no me cierro a nada y de pronto podría haber sorpresas, pero el género que me nace es el pop”.

Sobre colaborar dice: “no me gusta forzar por experiencia y porque soy así. En el Auditorio Nacional me encantaría tener un invitado especial”. Finalmente destaca que lo que resta del disco “va a sorprender, esa es la intención, que cuando salga cada sencillo la gente no sepa lo que va a suceder”.