Leo Dan y Armando Manzanero ofrecieron el concierto más romántico

Asael Grande

Como parte del concepto “Íconos”, dos de los grandes de la música (personalidades consagradas y reconocidas en su género, convertidas por el público y la prensa en leyendas), unieron sus voces en el Coloso de Reforma, para ofrecer una velada llena de buena música romántica, y baladas inolvidables: Leopoldo Dante Tevez (conocido artísticamente como Leo Dan; cantante, compositor y actor argentino. Durante su carrera ha grabado más de 70 álbumes en Argentina, Perú, Chile, Colombia, España y México. Su afición por la música mexicana lo llevó a grabar con mariachi, lo que contribuyó a su fama internacional), y Armando Manzanero (cantautor, músico, compositor y productor musical mexicano ganador de un Grammy. Ha escrito más de 400 canciones, de las cuales más de 50 han alcanzado fama internacional, como “Somos novios”, “Esta tarde vi llover” y “Contigo aprendí”. Ha participado en numerosos programas de radio y televisión, ha grabado más de 30 discos y musicalizado numerosas películas).

El talento de estas dos leyendas de la música en Latinoamérica, deleitaron a los asistentes al Auditorio Nacional, con un recital perfecto, en donde hubo sorpresas, duetos, mariachi, boleros y otros elementos más, que hicieron un concierto inolvidable para todos aquellos que se dieron cita en este majestuoso evento.

En punto de las 20:30 horas el legendario Leo Dan, acompañado de mariachi, arranó el concierto con los temas “Te he prometido” y “Quiero saber más de ti”, canciones que pusieron a cantar al público asistente, que recibió con aplausos al cantante argentino: “gracias por venir, bendiciones, el año pasado grabé un disco muy bonito, todo mundo lo escuchó, estuvo en primer lugar en ventas, ahí cantaron Vicente Fernández, Kinky, Café Tacvba, Pedro Fernández, Palito Ortega, tremendo disco, compuse muchas canciones en México, me metí en este negocio, aprendí a cantar con mariachi; un Premio Nobel de Literatura, Rabindranath Tagore, una vez dijo -‘cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta, pero cuando el hombre canta, Dios lo ama’- qué lindo, gracias a todos, y sobre todo a Jesús, quien me ha dicho que siga componiendo, ojalá pueda algún dúa grabar todas las canciones que estoy comoniendo”, dijo Leo Dan, quien continuó con “Que Dios te aleje de mí”, “Esa pared”, “Jesús es mi pastor” y “Toquen mariachis canten”. La primera sorpresa de la noche, fue la invitación al escenario de Jesús Martínez “El Tutti”, pionero del rocanrol mexicano, y fundador del grupo Los Teen Tops, quien acompañó en el requinto, el tema “La niña está triste”.

Después de sonar “Estelita”, “Jamás podré olvidar” y “Raquel”, no podía faltar un clásico de Leo Dan, “Cómo te extraño” (tema que versionó Café Tacvba, en 1996, como parte de su álbum “Avalancha de éxitos”). Siempre te amaré, “Cómo poder saber si te amo”, “Libre soltero y sin nadie”, “Celia”, “Por un caminito”, “Siempre estoy pensando en ella”, “Pídeme la luna” y “Mary es mi amor”, fue otro bloque que el público no dejó de cantar.

Otra sorpresa de la noche, fue la entrega a Leo Dan, por parte de su disquera, Sony Music México, de un Doble disco de Platino, por 120 mil copias vendidas de Celebrando una Leyenda. Después de “Yo sé que no es feliz”, el maestro Armando Manzanero salió al escenario para interpretar sus clásicos: “Inolvidable”, “Somos novios”, “Contigo aprendí”, “Adoro” y “Voy a apagar la luz”. “Manzanero es un amigo tan querido por ustedes, para América, para el mundo, un hombre que ha cantado, componer sus canciones para la bendición de todos, es un honor para mí que haya aceptado esta invitación”, expresó Leo Dan.

Otra sorpresa de la noche fue, Manoella Torres, quien cantó “No”, “Antes de que llegue el verano”. En definitiva, el concierto “Íconos”, se tornó en una gran noche, de dos personalidades consagradas y reconocidas en la industria discográfica, dos leyendas de la música y el romanticismo, Armando Manzanero y Leo Dan, quienes cantaron por primera vez en el Auditorio Nacional, en un concierto histórico donde México y Argentina estuvieron presentes aplaudiendo sus más grandes éxitos musicales. Cabe destacar que este concepto musical llegó bajo la producción de Hugo Mejuto, quien se ha hecho famoso por producir el exitoso espectáculo denominado “GranDiosas”, “Ídolos”, y “Hagamos un trío”, y ahora hizo lo propio con “Íconos”, pues luego de su presentación en el Auditorio Nacional, este show llegó a Monterrey.

