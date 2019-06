Presidente promete justicia a padres de Guardería ABC

“Me comprometí con ellos, entre otras cosas, a que iba a hacer un llamado respetuoso al fiscal general y al presidente de la Suprema Corte de Justicia para que, con apego a la ley, se pueda llevar a cabo la investigación -o lo que falta de investigar- y, sobre todo, que no haya impunidad”, afirmó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con las madres y padres de los menores que perdieron la vida en el incendio de la Guardería ABC a hacer un llamado respetuoso al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para que con apego a la ley se lleve a cabo la investigación de los hechos y no haya impunidad.

“Es un compromiso para que no haya impunidad y se haga justicia en este lamentable hecho. Nos comprometimos también a otras cosas, pero esto es lo principal, otras demandas fueron atendidas. Vamos a cumplir con las madres, con los padres, en todo”, afirmó el mandatario.

En conferencia de prensa matutina anunció que en el encuentro de este jueves en Palacio Nacional acordaron realizar una nueva reunión en los próximos días en Hermosillo, Sonora.

El presidente recordó la convocatoria para participar en el acto de defensa de la dignidad nacional y amistad con Estados Unidos este sábado 8 de junio a las 17:00 horas en Tijuana, Baja California, al que asistirán gobernadores, legisladores, dirigentes empresariales, obreros y pueblo de México.

“Queremos mantener el diálogo, buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. No queremos pelearnos con el pueblo de Estados Unidos, queremos mantener una muy buena amistad. Somos vecinos cercanos, no vecinos distantes. Todavía hay diálogo. (…) Acerca de lo de los aranceles, hay que esperar, desgraciadamente se mezcla lo migratorio con lo comercial, que no debería de ser así”, subrayó.

El presidente destacó que Pemex ha estabilizado la producción de crudo en un tiempo récord de seis meses—que mantenía una tendencia a la baja— en 22 campos petroleros.

Indicó que el peso ha resistido y se mantiene fuerte pese a los acontecimientos de los últimos días. Afirmó que el Gobierno de México continuará “con la misma política de no permitir la corrupción, de ser eficientes, de no endeudarnos, de tener finanzas públicas sanas, de orientar bien el presupuesto público, de respetar la autonomía del Banco de México y hacer valer los contratos suscritos con empresas e instituciones financieras”.

“Vamos bien, la recaudación crece al igual que el comercio exterior y la generación de empleos; los salarios mejoraron, atendemos la pobreza y la inflación está controlada”, apuntó.

Resaltó que en el exterior del país existe confianza hacia México porque el gobierno federal tiene autoridad moral y política.

“Si hubiese corrupción, estaríamos avasallados por grupos de intereses creados o hegemonías extranjeras. Cuando se tiene honestidad, hay un escudo de protección”, explicó el presidente al tiempo que reiteró que México se convertirá en una potencia con dimensión social.

Anunció que la próxima semana dará a conocer un plan completo para apoyar en materia jurídica a quienes tienen créditos de Infonavit para que ningún derechohabiente sea desalojado de sus viviendas.