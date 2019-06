Y nos siguen haciendo pentontos…

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

PUES DEBERÍAMOS ENTRAR A LA 4T PERO RESULTA QUE MÁS BIEN VAMOS ENTRANDO A SER ESCOCESES, CON FALDA Y TODA LA COSA…”

También sabíamos cómo lo hemos comentado de que el actual Presidente solamente tiene como argumento presionar más a los norteamericanos con aquella fórmula del priismo que se conoce como el Bonapartismo y así, el día de hoy, sábado, en la frontera norte, convoca a realizar una gran concentración para demostrar la unidad y la fuerza en el país y creo que si tenemos operadores a los que se les paga, deberían convocar a los grupos mexiconorteamericanos a que realicen una concentración del lado gringo para mostrar que efectivamente tenemos esa unidad y es mejor llevar la fiesta en paz, a menos que pretenda Trump, orillarnos a buscar nuevos socios comerciales en China, Corea o Japón y esto de ninguna manera le convendría a los gringos porque la invasión, desde México, sería brutal, olvídense de los salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, los chinos llegan incluso por el lado mexicano en barcos pagados sus gastos en México y de aquí opera una enorme red que lleva a los chinitos a vivir mejor en los Estados Unidos, bueno, siempre y cuando terminen de trabajar por varios años allá para pagarles a los mafiosos que hacen posible ese tránsito, claro que ellos lo hacen discretamente, sin violencia, con cuidado, sin mostrarse en multitudes que como se va demostrando con las caravanas, ahora, sabemos que es un enorme negocio de algunos cuantos mafiosos ocultos bajo los faldones de organizaciones de derechos humanos y que con sus ligas en el país con los grupos mafiosos y con las relaciones con las bandas de Maras y de narcotraficantes pues están realizando el gran negocio y es por ello que incluso la violencia, en muchas regiones, aumenta, porque esos pequeños grupos van ocupando los sitios de los grupos mafiosos o se van integrando con ellos en las regiones y como traen mejor entrenamiento militar ya que algunos operaron en las guerrillas de sus pueblos o en los grupos que las combatían, pues son un gran manjar para que les ocupen los mafiosos nacionales y los norteamericanos, con las ligas y protección que requiere y con el conocimiento de los verdaderos operadores del tráfico internacional de drogas, armas, dinero, gentes y mercancías, mientras tanto, acá, por ejemplo del Presidente pues les rogamos a sus mamacitas que les digan que se porten bien olvidando que ellos no tienen madre… cuando menos en México, y que como no tienen nada que perder el nivel de violencia es mayor.

Recuerdo que en los tiempos de López Mateos unos barcos de la marina guatemalteca balacearon a pescadores mexicanos y la respuesta de inmediata, por todos los medios, fue el de convocar a un gran mitin de repudio a Guatemala, como éramos unos críos, muchos de nosotros que vagábamos por el centro de la ciudad y conocíamos las calles y el Zócalo, como muchachada fuimos a ese encuentro donde habló el presidente López y algunos de nosotros llevábamos bates y palos para “enfrentar a los pinches guatemaltecos”, el asunto se resolvió con una trato entre el general Idígoras Fuentes y López Mateos, y no tuvimos guerra, al paso de los años me vine enterando que Guatemala en esos tiempos contaba con una flota importante, con aviones de Guerra y un cuerpo del ejército bien formado y bien equipado, así que el resultado, como lo explicaban algunos generales, hubiera sido que nos hubieran invadido en un dos por tres, y la razón era clara, la región centroamericana era el coto del poder de la United Fruit Company y por medio de este mecanismo comercial, los norteamericanos saqueaban más que frutas y por ello alentaban los golpes militares en la región y así, tenía aislado a México del Sur del Continente y, lograron, al paso del tiempo, sus objetivos, ya que nos mantienen aislados, claro que en ello colaboraron los presidentes entreguistas desde Miguel de la Madrid a antes del otro López.

Como vemos la crisis en Centro América y su dependencia norteamericana no es de hoy, viene de viejos tiempos, por ello querían imponer los golpes de Estado y, como México en esos tiempos con presidentes nacionalistas que defendían la soberanía nacional e impedían acciones golpistas en la tesis de la NO INTERVENCIÓN y libre autodeterminación de los pueblos, pues era necesario mantenernos aislados y lo lograron, y cuando hay un pacto de solidaridad humana, pero se descuidan los detalles como el paso de narcotraficantes, bandoleros de las pandillas y se escurren en las caravanas, pues se llega a provocar la crisis como la que ahora tenemos que enfrentar y, al final, siendo nosotros las víctimas de esa política pues pagamos los platos rotos con los desplantes de Trump que sabe aprovechar las crisis para negociar en su favor, alentando un nacionalismo norteamericano de corte fascista que puede llegar a los viejos tiempos de la discriminación y del odio racial que, aparentemente, estaba superado en los Estados Unidos, por ello, no debemos olvidar que los verdaderos amos de Centro América son los gringos y a ellos obedecen sus autoridades y así, ellos, se hacen pendejos cuando se comienzan a formar las caravanas que al final de cuentas hacen el trabajo sucio a los norteamericanos, mientras, acá, pensamos que les hacemos un bien y somos solidarios, cuando la verdad es que caravanas y gringos no siguen haciendo pentontos…

