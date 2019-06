Tras 29 años de carrera, Reyli Barba se reinventa

Presenta su nuevo sencillo “Todo lo que está pasando me gusta”

Asael Grande

Tras varios años de silencio, millones de personas y grandes de la industria estaban a la espera de nueva música por parte de uno de los más icónicos compositores de México: Reyli Barba. Hoy, la paciencia es recompensada con “Todo lo que está pasando me gusta”, un sencillo en el que el artista con 29 años de experiencia se reinventa con una composición que da muestra del gran momento en el que se encuentra: “viene un disco nuevo, un disco que se vino creando con Los del Sur, con todo el equipo nuevo de músicos, desde hace cuatro años, y me tiene muy contento lo que está pasando con esta canción que me llena de vitalidad y de buena onda, recordarme que siempre hay una oportunidad para pasarla bien, la canción me suena a alegría, a honestidad, fue un momento de libertad el escribir un disco como yo quería, de componer más de cien canciones, de encontrarme esos ocho músicos cruciales dentro de la grabación del disco, y que vienen conmigo a la gira, eso le da una particularidad muy grande”, comenta Reyli, en entrevista con DIARIOIMAGEN.

Este es un homenaje musical a todo lo bueno que tenemos en la vida. En palabras del mismo Reyli: “es una de las canciones que es punta de lanza de doce temas que en su momento editaremos en físico, son composiciones mías, algunas soy coautor con los músicos, con el productor Panchín Carrillo, es un trabajo de equipo, un trabajo muy natural, por eso ‘Todo lo que está pasando me gusta’ tiene sus toques tropicales”, agrega el autor de inolvidables temas como “Amor del bueno”, quien regresa a lo grande gracias a este sencillo que rápidamente se queda en la mente y el corazón de cualquiera que la escuche.

Para esta nueva etapa el artista formó una nueva banda en San Cristóbal de las Casas, Chiapas: Los del Sur. Reyli se encargó de su dirección junto a Panchín Carrillo, productor con el que Barba ha estado preparando su regreso a lo largo de dos años. Los arreglos musicales fueron creados entre todos: “estamos preparando la gira, la parte musical la hemos cuidado mucho, la tenemos muy ensayada, y la parte visual la vamos a empezar a planear para tener el show en vivo, el disco tiene otro título, lleva su proceso, esta nueva forma de comunicar la música, que me parece fantástica, me parece maravilloso que podamos llegar a tantos miles de personas de una forma inmediata”, dijo Reyli.

Este sencillo es el regreso de un artista que ha logrado éxitos que sin duda ya son parte de la música en español. Muestra de esto es que, aún alejado de los reflectores, Reyli nunca ha dejado de gozar de una gran presencia no sólo en ventas físicas, sino que también es un referente dentro de las plataformas digitales. Sus videos en YouTube suman casi 500 millones de reproducciones y en Spotify rebasa los 2.3 millones de oyentes mensuales, posicionándolo como un clásico de la música hecha en México, gozando de una gran popularidad en países como Estados Unidos, Chile, Perú, Argentina, entre otros: “la música es fascinante, me encanta componer, buscar el sonido justo, componer es vivir para mí, soy muy de improvisar, no me pongo a pensar en géneros, ni en líneas a seguir con respecto a la palabra, trato de fluir según lo que me va sugiriendo la armonía y el músico, ya vendrán más sencillos, el disco nuevo será muy conceptual, ‘Todo lo que está pasando me gusta’ es una canción que te llena de optimismo, y me gusta que le puedo aportar a la gente algo sano, algo positivo, optimismo, alegría”, finalizó el cantante, uno de los artistas y compositores de mayor renombre en México.

Sabías qué… *** Sus videos en YouTube suman casi 500 millones de reproducciones y en Spotify rebasa los 2.3 millones de oyentes mensuales, posicionándolo como un clásico de la música hecha en México, gozando de una gran popularidad en países como Estados Unidos, Chile, Perú, Argentina *** Ha escrito canciones para artistas como Vicente Fernández, Beyoncé, Alejandro Fernández, Alejandra Guzmán, Paulina Rubio, Pepe Aguilar, entre otros. *** Miguel Bosé, Joan Sebastian, Camila, Miguel Ríos, Presuntos Implicados y el gran maestro Armando Manzanero le han dado el honor de grabar sus canciones a dueto