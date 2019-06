V Devil, la nueva propuesta del metal mexicano

Banda de hard rock alternativo, originaria de Mérida, Yucatán, conformada por Russ Galván en la voz, Paulina Peñúñuri en la guitarra líder, Valeria Peñúñuri en el bajo, Manuel Antuna en la guitarra rítmica y Saulo Durán en la batería

Asael Grande

“Después de mucho caminar te encuentras en la necesidad de empezar a retratar de forma lírica y musical pasajes de tu vida. Encuentras a quienes pueden ayudarte y así ayudarles también a ellos. Juntas esfuerzos y tu resultado es una combinación haciendo de ésta lo que se decida, sin el miedo a ser burlado, sin miedo a hacer las cosas por hacerlas”, así se describe V Devil, banda originaria de Mérida, Yucatán, en sus redes sociales.

Con reminiscencias metaleras y alternativas, Russ Venus, miembro fundador, compositor, y voz principal de la agrupación, platicó en exclusiva con DIARIO IMAGEN: “la Ciudad de México nos ha tratado muy bien, hemos tenido tres fechas importantes, nos llevamos un buen aprendizaje, una buena experiencia ahora que tocamos en La Comandancia, la gente que nos fue a ver le gustó bastante, me imagino que no pensaban ver una banda de metal original, y sobre todo de metal yucateco, la verdad fue bastante grata la sorpresa, tanto para ellos, como para nosotros, queremos regresar pronto a tocar”.

Respecto a los sencillos, “Inmortal”, “Otra vez dije adiós”, y “Constelación”, Russ comentó: “el video lyric es del tema ‘Constelación’, estamos ahora promocionando ‘Inmortal’, que es nuestro más reciente sencillo que hemos editado, le vamos a hacer un video para darle mayor promoción, y ya estamos pensando en los siguientes sencillos, para antes de que termine el año tener música nueva; estamos pensando en lanzar puros sencillos, últimamente la industria de la música se está basando en eso, las cosas más rápidas y fugaces, y yo no creo en eso, prefiero escuchar un disco completo, sin embargo, las tendencias son diferentes, actualmente la tendencia es estar lanzando sencillo tras sencillo, y está bien, tampoco nos distanciamos de la idea de tener un EP, o un Long Play, pero, como todo, se tiene que crear la estructura que va a ser eso, tenemos que estar componiendo y descartando para lograr un buen producto y dárselo al público, creo que el artista tiene que crear canciones que pueda tocar durante dos décadas más”.

Russ se hace acompañar en la agrupación de Paulina Peñúñuri – guitarra principal (A Tribute To The Fallen); Manuel Antuna – guitarrista rítmico (Plagues of Mankind); Valeria Peñúñuri – bajo (Ex NoName) y Saulo Duran – batería (A Tribute To The Fallen).

Guitarras desgarrantes, bajos profundos, rematazos y una fuerte voz, definen el sonido de V Devil, quienes fueron finalistas del concurso Road To Hell And Heaven, en el 2016 y representantes nacionales de Yucatán en Ritmo Joven, hace dos años: “somos la nueva propuesta de metal mexicano que necesitan tener en su play list, invitamos a las personas que hagan ejercicio escuchando ‘Inmortal’, van a sentir como si no los pudiese parar nada”, finalizó Russ.