Enrique Iglesias derrocha sensualidad en Auditorio Nacional

El cantante regresó a México para ofrecer concierto enérgico y romántico

Arturo Arellano

Enrique Iglesias es uno de los artistas pop más reconocidos en el mundo, tanto es así que a cada lugar que visita lo convierte en una locura total, México no es la excepción y en su más reciente visita al Auditorio Nacional refrendó su posición ofreciendo un concierto lleno de energía, éxitos y romanticismo.

La fiesta arrancó con la presentación de un DJ, que amenizó el lugar hasta la llegada del cantante pocos minutos después de las 21:00 horas, cuando saltó al escenario para cantar en medio de láser, luces y fuego “Move to Miami” y “Freak” en un escenario que se extendió de lo normal a un pasillo que atravesó las butacas a la mitad del recinto.

Siete músicos y una corista le acompañaron durante todo el show, enmarcado cada tema entre aplausos y gritos eufóricos de parte del público. Así continuó con “I Like How It Feels”, y “Heartbeat”, dejando hasta aquí la música pop electrónica en inglés para dar paso a “Duele” y “Bailamos”, la primera en una movida inclinada a la cumbia con tintes de reggae y reventando con un poco de urbano, aquí la gente de plano abandonó sus asientos y se entregaron al baile sin volver a ocupar sus lugares. Para “Bailamos” el cantante hizo uso del pasillo que se colocó a mitad del Auditorio para acercarse a sus fans.

Las siguientes en su repertorio fueron “Perdedor”, “El baño” y “Taking Back My Love”, con las que fue de un momento íntimo, romántico con las luces de los móviles en alto a una tremenda euforia cargada de fiesta y ritmo que enloqueció en su mayoría a las damas del lugar. “¿Cómo pasan los años México?, se me ponen los pelos de punta de pensar en la primera vez que vine al Auditorio Nacional hace 25 años, muchas gracias por estar aquí. ¿Cuántos hombres hay aquí esta noche?, ¿cuántas mujeres?, ¿cuántos hombres han venido esta noche por vuestras mujeres?, ¿cuántos hombres querían venir de verdad?, ¿cuántas parejas hay esta noche?”, dijo obteniendo gritos interminables del público.

“Llevo 17 años con mi novia, hemos tenido momentos buenos, momentos malos, momentos en que me dice ‘chíngate güey, ya no quiero nada contigo’, dos veces me dijo ‘ya no más’ y en la segunda escribí esta canción para pedir perdón, esa es mi terapia escribir” comentó para cantar “Loco”, en la que hizo un increíble dueto con su corista, a la par que las miles de personas que abarrotaron el recinto.

Posteriormente, agregó “cuando era un chaval, había canciones en la radio que me gustaban y decía ‘alguna vez escribiré canciones como esa’. Aunque debo reconocer que las canciones que he lanzado no son tan buenas. Pero también hay canciones en la radio que pienso ‘Ojalá la hubiera escrito yo’ y esta es una de ellas” y cantó “Yellow”, de Coldplay.

Entrando a la recta final del concierto cantó “Be Whit You”, “Escape” y “Tonight” de nuevo al pop electrónico y el baile enardecido, que culminó en una total locura cuando se decidió a cantar “Hero”, una versión en espanglish, en la que todo mundo le acompañó, no sólo cantando, sino gritando piropos bastante subidos de tono para el cantante, sobre todo de parte de las mujeres. El concierto terminó con “El perdón”, “Bailando” y “I Like It”.