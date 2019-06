Kurt canta “En medio de este ruido”

El nuevo disco del artista tiene una colaboración con Los Claxons, mientras que en el video de “Sé fuerte corazón” participa el futbolista Diego Reyes

Arturo Arellano

Kurt es sinónimo de romanticismo musical, su estilo ha logrado cautivar a miles de personas al ofrecer un oasis sonoro en medio de las tendencias, brindando temas de pop, rock y hasta fusiones con reggae. Actualmente Kurt promociona su nuevo disco “En medio de este ruido” que le llevó 12 años de trabajo constante y que incluye canciones que escribió y grabo en diferentes facetas de su carrera. Lo mismo el video de “Se fuerte corazón” cuenta con la participación del futbolista Diego Reyes y su novia.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, comenta “Es un disco que tardé 12 años en poder tenerlo, después de soñarlo mucho, las canciones marcan muchas etapas de mi vida, se titula ‘En medio de este ruido, porque en 12 años hay muchos cambios, en la vida, cabeza, en gustos, en medio de todo ese ruido logre hacer nacer canciones. No tiene nada que ver con el tema de que hay mucho urbano en tendencia y que yo vengo con música romántica, aunque muchos lo han asociado por ese lado. De hecho a mí me gusta el reggaetón, soy fan de Daddy Yankee, creo que al final se trata de hacer un balance, eso sí, entre esa situación de que hay mucha música bailable, y yo vengo con canciones dedicables”.

Sus canciones dice “son ajenas casi todas una de la otra, pero que a la hora de escuchar el disco completo no me suena a que no puedan pertenecer al mismo concepto, soy yo cantando y expresando. Lo mismo en los shows no suena raro en cuestión de que abordo varios ritmos, porque son temas que se hicieron en diferentes momentos, con diferentes productores”. Particularmente del sencillo “Se fuerte corazón” detalla. “Es una canción de amor a distancia, tuve la fortuna de que al video pude invitar a Viviana Serna, que es la misma chica que sale en mi video ‘La mujer perfecta’. Ella es novia de Diego Reyes un futbolista mexicano, y ellos viven una historia real de amor a distancia, porque él viaja mucho, lo concentran, de hecho cuando grabamos el video, estaba en Estambul jugando con un equipo, se acaba de ir a España, están distanciados mucho tiempo, pero siguen luchando por mantener su amor vigente y fuerte”.

En el arte del disco, Kurt optó por una ilustración, de la cual nos explica “Soy yo, rodeado de elementos que representan a cada uno de mis sencillos, por ejemplo, las flores son de ‘La mujer perfecta’, la jaula es de ‘Esta guerra entre tú y yo’, el fósforo es de ‘Dolerá’ y cada cosa es representativa de un tema. De hecho el candado y el espejo, son de dos canciones que saldrán para una reedición especial de este disco. La estrella en tanto es la que al fin me vio para darme la inspiración de hacer canciones. Ya llevo trabajando un par de años en canciones nuevas, así que pronto tendremos canciones, le canto a la mujer, al amor bonito, al dolor, a Dios y seguiré”.

De su paso por el Lunario recuerda que “nos fue muy bien, fue sold out, me premiaron con disco de oro, para este disco que acaba de salir y con oro y platino para ‘La mujer perfecta’. Creo que es el resultado de venir trabajando tanto por mucho tiempo. Ahora ya podemos hacer shows, giras y con un disco bajo el brazo, que es nuestra carta de presentación”. Luego de este show, Kurt ya visitó Toluca, Morelia y se dispone a viajar a Tijuana, Durango, Guadalajara, Monterrey y Puebla.