Videocine busca nuevos guionistas; el ganador se llevará 400 mil pesos

Anuncian la convocatoria del “Concurso Nacional de Guión de Género Cinematográfico”, el primer lugar también se hará acreedor a que se realice la producción de la película basada en su texto

Asael Grande

Encabezado por Rodrigo de Pedro, director general de Videocine; Jorge Aragón, productor; y Darío Yazbek, actor, dieron a conocer los pormenores del “Concurso Nacional de Guión de Género Cinematográfico”, iniciativa de Videocine, que busca promover talento joven y descubrir nuevos guionistas.

En nuestro país, hay cientos de ideas e historias que nos gustaría ver en la pantalla más grande, pues la espera terminó. El ganador del Concurso Nacional de Guión de Género Cinematográfico, se hará acreedor a un premio de 400 mil pesos en efectivo y la producción de la película basada en su guión: “este concurso es una gran oportunidad, pensamos que en México hay mucho talento, y muchas veces ese talento no tiene el acceso a lugares en donde puedan desarrollarse, y en donde su creatividad pueda tener finalmente un resultado, y esta es una oportunidad para que se acerquen, no buscamos sólo guionistas, sino gente tenga que contar, en Videocine estamos comprometidos con el desarrollo de la industria, y este es un paso importante para logarlo”, comentó Rodrigo de Pedro, en conferencia de prensa.

Por su parte, el actor Darío Yazbek, dijo: “cuando me platicaron que había un concurso de guiones nuevos, que querían buscar historias nuevas, me emocioné mucho, porque en mi parte de ser actor, leo muchos guiones, siempre estoy buscando voces nuevas, historias nuevas, y creo que dar un paso de esta forma para dignificar al guionista dentro de la industria, es muy importante, muchas veces no le hemos dado al espacio, al final el guion es el centro, el corazón del proyecto, y este concurso abre espacios para que la gente pueda escribir”.

El concurso es exclusivo para participantes mayores de edad y no necesitan tener estudios previos en cine o guionismo; tampoco experiencia profesional en el ramo: su talento es el único requisito. Hay cinco géneros en los que pueden participar: comedia, comedia romántica, drama, terror y dramedy. Tienen hasta el 19 de julio para enviarlo, y algunos tienes de los requisitos y bases del concurso, son los siguientes:

Objeto. El concurso titulado “Se Busca Guionista” tiene como finalidad principal captar el talento de guionistas nóveles y/o expertos que a partir del presente concurso se vuelvan parte activa de la industria fílmica nacional (el “Concurso”).

La inscripción al presente concurso se cerrará el día 19 de julio de 2019 a las 11:59 horas (la “Convocatoria”). Podrán participar en el concurso los autores o coautores mexicanos y/o extranjeros que residan actualmente en los Estados Unidos Mexicanos y/o en el extranjero (los “Participantes”), los cuales deberán ser mayores de 18 (dieciocho). Los participantes únicamente podrán inscribir al concurso guiones cinematográficos originales, es decir, obras primigenias de su autoría y no copias de otras obras en su totalidad o en una parte esencial, que se encuentren debidamente registrados ante el Registro Público del Derecho de Autor.

Sus guiones deben pertenecer a alguno de los géneros cinematográficos enlistados a continuación: comedia romántica; comedia; terror; drama; y dramedy; estar redactado en idioma español; ser inéditos; no estar basados en ningún tipo de obra preexistente; deberán contar con un argumento desarrollado con descripción de lugares que se encuentren dentro de los Estados Unidos Mexicanos, así como con personajes, diálogos y acotaciones.

Respecto al Premio y Publicación del ganador, el concurso contará con 1 (un) solo guión original ganador, quien se hará acreedor a un premio consistente en la celebración de un contrato de cesión de derechos patrimoniales sobre dicho guión original en favor de Videocine, a cambio de una contraprestación por la cantidad única y suficiente de $400,000.00 (Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M.N.).

El nombre del ganador del concurso será publicado en el Sitio Oficial del Concurso el día 25 de octubre de 2019.