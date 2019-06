Malajevich brilla con “Fragments”

El primer sencillo del nuevo disco fue “Shining Lips” y ahora se disponen a recorrer el país con su álbum completo

Arturo Arellano

Malajevich es una banda de hard rock formada a mediados del 2017, con fuertes influencias de Foo Fighters, Stone Sour, The Winary Dogs, Tesseract, Muse, Metallica etc. Inician como un proyecto solista y en solitario de rock acústico de Niko Malajevich, que con el paso del tiempo se fue transformando en una banda de rock, actualmente presentan su disco debut “Fragments” del que se desprendió su primer sencillo “Shining Lips” ya disponible en todas las plataformas digitales.

Niko Malajevich (voz y guitarra), Jimmy Almonte (guitarra), Ricardo Molina (teclados) y Neto Díaz (coros y bajo), visitaron la redacción de DIARIO IMAGEN y en entrevista comentaron “del disco tiene siete canciones, es todo un concepto, un arte, nos gusta definirlo como que son pequeños pedazos de los elementos que nos rodean. No podríamos cerrar el disco en una sola cosa, encasillarlo, porque está lleno de sonidos, gracias a que el rock alternativo es muy maleable, metemos EDM, Dance, Jazz Fusión, Big Band Rock, queremos ofrecer una alternativa diferente a lo que actualmente se escucha”.

Añaden que “el género amerita que se saquen discos completos, conceptuales, es lo que la cultura del rock exige, por ello nosotros los hacemos así, como se ha dado durante décadas. los artistas de otros géneros, como el pop latino u otros, sólo viven de singles, pero nosotros no podemos ni queremos tener una sola canción. Si se hace un disco es para englobar nuestras ideas y plasmarlas, cada canción estará relacionada con un tema en particular, es como cuando dicen que un disco es tu hijo y no lo puedes mutilar. De inicio queremos definir que la banda es buena, ofrecer algo que amerita ser escuchado y para ello necesitamos un disco, es nuestra carta de presentación. Los elementos de la banda debemos tener esa visión, creativa y de negocios”.

Aseguran que “definitivamente hay tendencias siempre, actualmente el urbano y demás, pero es un público muy diferente al que nos dirigimos, así como hay gente que quiere escuchar reggaetón, banda u otros, también hay muchos que disfrutan del rock, es algo que ya rompió las barreras generacionales. No nos peleamos con las tendencias, hacemos nuestro trabajo, lo que nos toca y afortunadamente hay gente que le gusta escucharnos. Hay música que es para divertirse, para bailar, todos queremos en algún momento divertirnos, y por otro lado está la música que es para la cabeza, para pensar, un poco más resonante, igual nosotros vamos por ahí”.

Con toda la esencia y elementos del rock destacan que “nos gusta experimentar además con otros sonidos, que, si hablamos puramente del rock, tendríamos sólo guitarra, bajo, batería y voces, pero nosotros metemos sintetizadores y sin perder la esencia del rock. Todas las bandas sin excepción, siempre van a tener un proceso de maduración, sean pintores, cantantes o cualquier vertiente, siempre sucede, no son los mismos Beatles los de su primer disco que los que llegaron a ser con el White Álbum. Aquí va a pasar lo mismo, de este primer disco y a futuro, independientemente de que ya tenemos elementos que nos definen, desde la voz, la manera de tocar, tenemos nuestra propia personalidad. Como algo sonoro sería intentar hacer un rock en inglés que tenga elementos pesados, pero también algunos que permitan que nos pongan en la radio”. Las fechas para sus presentaciones en vivo se irán dando a conocer en sus redes sociales, Malajevich Music, mientras que el disco ya está disponible en plataformas digitales.