En Tulum se consolida turismo internacional

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Acompañado del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, el presidente municipal de Tulum, Víctor Mas Tah, encabezó la sesión solemne con motivo del XI aniversario de la creación de Tulum. La ceremonia se realizó en la comunidad de Chanchén, y como parte de los festejos, tanto el gobernador como el alcalde de Tulum, realizaron una visita al Hospital Comunitario, recién inaugurado por el ayuntamiento.

A once años de su fundación, Tulum continúa con su vertiginoso desarrollo. Desde el 2006, el entonces presidente municipal de Solidaridad y hoy gobernador Joaquín González, dio impulso al municipio para cambiar el status jurídico y declaró a la localidad de Tulum como la segunda ciudad del municipio donde se trabaja con un solo objetivo: preservar sus raíces y tradiciones, cuidando el entorno ambiental.

Por ello, el alcalde Víctor Mas, convocó a la unidad de todos los sectores, sin distinción de banderas políticas, para impulsar el crecimiento y consolidar el liderazgo en el turismo internacional.

Asistieron a la ceremonia de aniversario del noveno municipio, representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, donde Mas Tah, señaló que ha cumplido a plenitud con las demandas que la ciudadanía de Tulum le hizo hace un año y que son transparencia en el manejo de la cuenta pública; disciplina financiera; ritmo adecuado a la obra pública; aumento constante de la política de servicios sociales; un equipo de trabajo respetuoso de la pluralidad de ideas y participación ciudadana en las acciones de gobierno.

Mientras, en otra parte del sureste mexicano, lo que anunció, lo hizo y ayer, Alejandro Moreno Cárdenas, quien pidió licencia al Congreso local para contender por la dirigencia de su partido, el PRI. En su lugar quedó como gobernador interino Carlos Miguel Aysa González.

Alito se despidió de los campechanos, a quienes agradeció su respaldo y luego de esto, sin duda se lanzó a lo que será la responsabilidad más importante y coyuntural de su vida pues se autoimpuso la misión de rescatar al otrora poderoso partido que ahora se debate, por cierto, en muchas contradicciones internas, así que también tendrá la labor de unir a la militancia que le queda, luego de que ésta se viera reducida de tajo, quedando en apenas poco más de un millón de afiliados.

Moreno Cárdenas tiene frente a sí el reto de que el barco tricolor no se hunda y no lo abandonen. El por lo menos, no lo hará, -otros a lo mejor sí-, pues se declara priísta de toda la vida. Además, Alito trabajará para que el ahora menguado Revolucionario Institucional regrese a la escena política electoral, especialmente luego de que dicho instituto político se desfondó en las elecciones del pasado 2 de junio en las que, (dicho sea de paso), se manifestó un gran abstencionismo.

Municiones

*** Según se sabe, la reciente designación de Ricardo Ahued en la Administración General de Aduanas es una verdadera carambola de tres bandas para el presidente López Obrador.

De entrada, pone una especie de freno de mano a su Jefe de Oficina, Alfonso Romo, y a su operadora en el SAT, Margarita Ríos-Farjat, quienes llevan ya un tiempo intentando apoderarse del control de los puntos fronterizos, y de paso manda un mensaje hasta la Secretaría de Energía, en donde su titular, Rocío Nahle, caminaba sin sombra alguna hacia la gubernatura de Veracruz.

*** TV Azteca, siempre en constante evolución, continúa marcando el paso entre las empresas líderes de México, y como parte de ese proceso de transformación, Benjamín Salinas Sada, CEO de TV Azteca, presentó hace dos días, la Unidad de Género de la televisora, misma que se diseñó para erradicar toda forma de discriminación y violencia; para atender y revisar todos los casos de exclusión dentro de la empresa, además de fomentar y construir ambientes libres de violencia por medio de la sensibilización de todos sus colaboradores.

Durante el evento, Salinas Sada refirió que “el paso cultural más audaz y más importante de la televisora es hacer una empresa libre de todo abuso”, y reiteró el compromiso de lograr “ambientes de trabajo más seguros para todos, en particular para las mujeres, quienes son motor y pilar de la empresa”.

La Unidad de Género estará encabezada por Jaqueline L’Hoist Tapia, expresidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, quien ha sido reconocida por su trabajo como promotora de los derechos humanos y la no discriminación.

Sin duda, este tipo de acciones incluyentes, proyectan a TV Azteca hacia el futuro como una empresa dinámica y valiente, donde existen ambientes de confianza y seguridad, libres de discriminación, lo que sin duda se refleja en el talento que se proyecta todos los días en su programación.

*** Y qué, ¿ahora dónde se va a llevar a cabo el mitin en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador le volverá a alzar la mano en señal de victoria ni más ni menos que a la flamante jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum porque –según él-, es una extraordinaria funcionaria?

La pregunta viene a cuento desafortunadamente, porque luego de la trágica cotidianeidad que le arrebató la vida a Norberto Ronquillo, otro joven fue encontrado muerto al interior de su vehículo. Se trata de Leonardo Avendaño, un seminarista de 29 años graduado en la Universidad Intercontinental y cuya familia, se tuvo que enfrentar a diversos malos tratos por parte de las autoridades capitalinas y para colmo, la flamante procuradora capitalina, Ernestina Godoy, está más hecha bolas que un bote de engrudo. En este círculo vicioso, vale preguntar, ¿quiénes son los grandulones abusivos, señor presidente?

*** Por lo visto, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Martí Batres, quiere tener en la Cámara Alta a su propio “Niño Verde”, ¿o de qué otra forma puede interpretarse que quiera promover un cambio en el requisito de la edad para ser senador?, y para eso invitó al Director del Instituto Mexicano de la Juventud, Guillermo Santiago, “su gallo” quien cuenta con 22 años de edad, mientras que el mínimo que establece la Cámara Alta para acceder, es de 25 años, modificación que se hizo cuando en ese entonces el joven Jorge Emilio González pudo convertirse en senador.

No debería olvidar Batres Guadarrama cómo le fue y la cuestionada trayectoria que dejó el “Niño Verde” en su paso como legislador. ¿Al morenista le pasará lo mismo?

