Menores migrantes podrían recibir nacionalidad mexicana, afirma presidente; rechaza xenofobia

Agradeció el apoyo y la solidaridad de los gobernadores de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Campeche al sumarse a los esfuerzos de poner en marcha proyectos productivos de desarrollo en la región

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los migrantes menores de edad que ingresen a México por la frontera sur recibirán protección y, de ser necesario, la nacionalidad mexicana.

Explicó que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se coordinará con los DIF los estados fronterizos para atenderlos a su llegada.

“Esa es la instrucción que han recibido tanto en la frontera norte como en la frontera sur. Si es necesario los abrazamos y los protegemos, y los hacemos mexicanos sí se necesita. O sea, es la fraternidad universal. El humanismo que está por encima de las fronteras. Eso va a hacer nuestra norma de conducta básicamente”, puntualizó.

Al informar los avances del plan para atender la migración que el Gobierno de México pondrá en marcha con el propósito de evitar la confrontación con el gobierno de Estados Unidos, reiteró el llamado a la fraternidad y evitar el racismo.

“Vuelvo a llamar a los mexicanos a que actuemos de manera solidaria, fraterna, que no emprendamos una campaña en contra de los migrantes, porque eso también es muy dado a las derechas, al conservadurismo, a rechazar a los migrantes, tienen una mentalidad muy retrógrada en ese sentido.

He escuchado expresiones —que espero que no se repitan— en el sentido de que vienen a contagiarnos, que traen enfermedades. Eso es xenofobia, el odio al extranjero. (…) Esto es un asunto que tiene que ver con lo humano, que no puede ser ajeno a nadie. Xenofobia no queremos en el país; además los mexicanos siempre nos hemos caracterizado por ser muy solidarios con quienes vienen en busca de refugio, de apoyo y de ayuda”, enfatizó.

En conferencia de prensa matutina el mandatario recalcó que la estrategia propone impulsar el desarrollo, las actividades productivas, la creación de empleos y el bienestar para solucionar de fondo el fenómeno migratorio.

Reconoció el trabajo del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al frente de la coordinación de la comisión especial intersecretarial dedicada a esta tarea y dejó claro que lo asignó porque “tiene toda la experiencia para encabezar el grupo y es un profesional”.

“Es mi facultad, no se autonombró Marcelo Ebrard, yo tomé la decisión. Tiene toda la experiencia para encabezar al grupo que está atendiendo este asunto, lo ha demostrado durante mucho tiempo, está preparado, es un profesional; lo acaba de demostrar ahora, no fue fácil la negociación y salieron adelante los integrantes de nuestro equipo. Esto fue lo mejor; la política, entre otras cosas, es optar entre inconvenientes. Una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible”, remarcó.

Reiteró que la guerra no es opción y que siempre apostará a la política para hacer frente a las diferencias, ya que “se inventó para evitar la guerra y la confrontación”.

“Tenemos elementos para decir que fue el mejor acuerdo. La política, entre otras cosas, es optar por inconvenientes. Una cosa es lo deseable y otra lo posible”, expuso.

Adelantó que el 1 de julio dará a conocer datos oficiales con los que demostrará que la economía mexicana se mantiene estable.

El titular de la SRE, Marcelo Ebrard, explicó que la migración proveniente de Centroamérica es uno de los flujos de personas más grandes del mundo, por lo que es un tema que involucra a otros países y organizaciones.

Sostuvo que requiere hacer causa común y que espera estén presentes en las siguientes semanas otros actores globales apoyando el plan de acción inmediata. Detalló que en el plan participarán el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia; la Organización Internacional de las Migraciones, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Adelantó que a través de una carta dirigida a la Secretaría General de la ONU enviará una invitación para colaborar en cumplimiento del Pacto de Marrakech.

Indicó que este día la comisión especial se reunirá con autoridades norteamericanas para discutir puertos de entrada y cómo se medirá el número de migrantes que ingresan.

Asimismo, dijo que se mantiene el diálogo con los países centroamericanos a fin de comenzar la implementación del Plan de Desarrollo Integral; “se puede lograr la meta en el corto plazo”, aseguró.

Un total de 200 trabajadores de la Secretaría de Bienestar arribarán a Chiapas en los próximos días con el objetivo de ejecutar el plan de atención a migrantes.

El próximo martes concluirá el despliegue de la Guardia Nacional; este fin de semana entrarán 825 elementos al Instituto Nacional de Migración.