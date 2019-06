Supervisa Andrés Manuel López Obrador ‘Programas Integrales de Bienestar’ y aplicación del decreto de Zona Libre en Ojinaga, Chihuahua

Informó que todos los adultos mayores ya reciben el doble de pensión universal que consiste en 2 mil 550 pesos bimestrales

Al entregar apoyos de los ‘Programas Integrales de Bienestar’ en Ojinaga, Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que supervisará que se aplique el decreto presidencial del programa Zona Libre de la Frontera Norte.

Sostuvo que regresará a poner orden si no se cumpliera la reducción del IVA al 8% y el ISR al 20% en los municipios que comprenden los más de 3 mil kilómetros de frontera con Estados Unidos; asimismo, procurará que los trabajadores ganen el doble de salario mínimo y que los precios de los energéticos se igualen con los del otro lado de la frontera.

El jefe del Ejecutivo otorgó pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad, así como becas a aprendices de ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, al tiempo que aseguró que cumplirá todos los compromisos.

“Saciaremos el hambre y la sed de justicia con la Cuarta Transformación de la vida pública. (…) Entre todos sacaremos adelante a nuestro pueblo, sabemos cómo hacerlo con nuestros recursos naturales, un pueblo trabajador y un buen gobierno”, expresó.

Destacó que sí alcanzará el presupuesto si se termina la corrupción, la impunidad y se lleva a cabo un gobierno austero.

Informó que todos los adultos mayores ya reciben el doble de pensión universal que consiste en 2 mil 550 pesos bimestrales, y dijo que es un timbre de orgullo que todas las niñas y niños con discapacidad reciben la misma cantidad; “eso es humanismo”.

Aseveró que continuará el programa de becas a estudiantes de niveles básico, medio superior y superior.

Las mujeres y hombres de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, dijo, serán contratados como aprendices en empresas, comercios y despachos. Sus tutores los orientarán por el camino del bien y recibirán un sueldo de 3 mil 600 pesos mensuales mientras se capacitan.

“No quedará ni un joven sin ser atendido. Nunca más los abandonaremos ni les daremos la espalda”, apuntó.

Destacó que se impulsará el desarrollo de ejidatarios, campesinos y pequeños propietarios con precios de garantía a productos básicos; además, habrá crédito a la palabra, sin intereses, a partir de ‘Tandas para el Bienestar’.

Recordó que todos los programas sociales se entregarán de manera directa a cada beneficiario. Adelantó que firmará un acuerdo para que desde la Tesorería de la Federación lleguen recursos a las sociedades de padres de familia de las escuelas y así puedan dar mantenimiento a las instalaciones escolares.

Resaltó que ya se canceló la reforma educativa; mejorará la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. En el caso de los trabajadores de la salud, reiteró que regularizarán a médicos y enfermeras que están contratados como eventuales. Afirmó que se hará cumplir el derecho a la salud con atención médica y medicamentos gratuitos.

Presidente refrenda política migratoria

Acabamos de superar la intención de Estados Unidos de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas. No caímos en la trampa de la confrontación y afortunadamente logramos un acuerdo para que se atienda el fenómeno migratorio, informó en Chihuahua el presidente López Obrador.

Remarcó que se ayudará a los migrantes centroamericanos y se respetarán sus derechos humanos. Reiteró que la política migratoria de México propone inversión en el sureste y la ejecución de un Plan de Desarrollo Integral en los países de Centroamérica; empleos en los lugares de origen de la gente para que no tengan necesidad de buscarse la vida en otros países, precisó.

Dijo que ha expresado al presidente Donald Trump que no aplicará la fuerza o medidas coercitivas. “El aceptó el acuerdo. No nos conviene la confrontación. No queremos la guerra comercial con Estados Unidos y esperamos que siga tranquila la economía, que el peso se mantenga fuerte”.