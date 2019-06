Pipe Cruz presenta “Cuéntame”

Influenciado por distintas voces del R&B, el cantante lanza nuevo sencillo

Asael Grande

Buscando hacer la diferencia, Pipe Cruz llegó a la escena musical influenciado por distintas voces del R&B, donde con letras de su propia autoría y un intenso amor por la música, dejó en claro que había llegado para quedarse.

Las inspiraciones de este artista colombiano son actuales y llenas de ritmo, muestra clara de sus grandes influencias musicales que van de artistas como Usher, Craug David y hasta Justin Timberlake, por mencionar algunos.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Pipe Cruz, platicó sobre su nuevo sencillo titulado “Cuéntame”: “soy una mezcla de Colombia y de México, llevo varios años yendo y viniendo a México, me encanta todo de México, la comida, su música, soy fan de Luis Miguel, de Alejandro Fernández, Mario Bautista, soy fan de la vieja escuela; ya llevo 5 años en la música, es una carrera de perseverancia, el que más aguante, lo logra, hay unos que lo logran con una canción, otros que tienen que darle, yo lo que hago es disfrutar el camino, también, saqué dos canciones en Colombia, una que se llama ‘Camila’, un tema que estuvo en el Top 20, eso hizo que me diera a conocer un poco en México; luego grabé ‘Me enamoré de ti’, que tiene 5 millones de reproducciones, nos fue muy bien con algunos shows, y ahora con ‘Cuéntame’, una canción romántica, rumbera, tiene su letra interesante, para bailar, y a la vez para sentirla de corazón; habla de desamor, es más de que una persona te deja de la nada, y no se sabe cómo olvidarla, y cómo enterrar el dolor, entonces, la letra es muy cortavenas, tiene su flow”.

A lo largo de su carrera, Pipe ha trabajado con productores como Ronny Watts y Pipe Flórez, quienes han trabajado con artistas como J Balvin, Maluma y Nicky Jam, así como con Manu Moreno, quien ha colaborado con otros artistas como Aleks Syntek, Gloria Trevi y Samo, y con quien unió esfuerzos para lanzar al mercado temas como “Mi señorita” y “Shot de tequila”, consiguiendo que esta dupla ‘colombomexicana’ diera frutos musicales asombrosos: “vienen más sencillos, pero hay larga vida para ‘Cuéntame’, siento que va a gustar mucho, pero ya tengo unos singles que pueden hacerse un disco; respecto al show en vivo, tenemos cuatro bailarines, me meto con las coreografías, tenemos un corista, un Dj, un guitarrista para las partes acústicas, videos multimedia, pirotecnia, me encanta hacer un gran show, me gustaría cantar en el Auditorio Nacional, sería algo que me haría feliz”, agregó Pipe, quien dijo que le gustaría hacer un dueto con Nicky Jam, J Balvin, Mario Bautista y Justin Timberlake.

Fue hace más de dos años que Pipe se unió a la familia de Warner Music México como artista exclusivo y bajo la batuta de Dabruk, productor de Enrique Iglesias, crean “Me enamoré de ti”, la cual logra un éxito abrumador en México. Luego de compartir escenario con artistas como Daddy Yankee, Nicky Jam, Pitbull, Sebastián Yatra, Piso 21, Mario Bautista y Mike Bahía, por mencionar algunos, ahora Pipe Cruz estrena “Cuéntame”: “mi propuesta musical tiene calidad vocal, es algo diferente, soy un cantante cien por ciento de letras dedicables y que pueden hacer que el público se identifique”, finalizó Pipe.