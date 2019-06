Monstruos de la vida real “15 asesinos seriales más difíciles de creer”

Abre los expedientes de los homicidas más terribles de todos los tiempos, hombres que saltaron a la fama por su sadismo y sangre fría

Asael Grande

Sergio Sepúlveda, quien a lo largo de su carrera profesional ha revelado los casos más inverosímiles olvidados por la historia y los ha llevado a la pantalla nacional, abre los expedientes de los 15 homicidas más terribles de todos los tiempos, hombres que saltaron a la fama por su sadismo y sangre fría, y que tocan esa parte oscura de la naturaleza humana tan difícil de creer: Ted Bundy, Goyo Cárdenas, Albert Fish, Albert Henry DeSalvo, David Berkowitz, Dennis Nilsen, Donato Bilancia, Ed Gein, Edmund Kemper, Asesino del Torso, Asesino del Zodiaco, Dennis Rader, Jack el Destripador, Robert Pickton, Richard Ramírez.

“Yo”, escribe en su libro, Sergio Sepúlveda, quien platicó con DIARIO IMAGEN, respecto a los 15 asesinos seriales más difíciles de creer:

-¿Cómo surge el escribir un libro sobre asesinos seriales?

“Esto no es ficción, son historias reales, siempre me han gustado las historias de thriller, de suspenso, que tengan que ver con algún criminal; tengo muchos años de escribir ‘La enciclopedia del crimen’ para la televisión, en ‘Venga la alegría’, y con tantos archivos, me pregunté que eso podría servir para un compendio, y por otro lado, mi abuelo tenía una gran cultura, que se la dio la lectura, entonces, en su buró encontrabas dulces mexicanos o libros, y en ese lugar había varios libros de criminales, pero los leía como situaciones de ficción, creo que viene de esa parte, sí del gusto, sí del trabajo, sí como de un recuerdo de la infancia”.

-¿Cómo seleccionaste a estos 15 monstruos de la vida real?

“La primera lista fueron como 50, siempre he pensado que un libro gusta por lo que tenga, no por la cantidad de hojas, decidí junto a la editorial qué asesinos se quedaban en el libro, está Jack el Destripador, porque es su majestad, seleccioné a Ted Bundy por su genialidad, seleccioné a Robert Pickton, porque su historia me gustó, seleccioné a Goyo Cárdenas, porque es como el ‘Jack’, pero nuestro; entonces, de los que se quedaron fuera, podría hacer muchos más libros”.

-¿Quiénes son estas personas? ¿por qué se ven tan diferentes al resto de nosotros? ¿Por qué cometen estos crímenes incomprensibles?

“La mayoría de los casos, tiene que ver con una marca que les dejó la infancia, personas maltratadas, abandonadas, mal queridas, si bien no todos sufrieron eso, sí la gran mayoría pasaron eso, la mayor parte de estos asesinos seriales, en algún momento de su vida, fueron lastimados, y se les detonó algo que no pudieron controlar, cada uno tiene sus propios demonios”.

– Abordas el caso de Goyo Cárdenas ¿Por qué fue tan “famoso”, al grado de que se han realizado estudios, tesis, etc.?

“Yo me entero de Goyo Cárdenas, cuando leo que le hacen un homenaje en el Congreso de la Unión, y que lo muestran como un ejemplo del sistema mexicano de rehabilitación, de readaptación social; se hace famoso porque México es surrealista”.

-¿Qué sigue para Sergio Suepúlveda, en cuanto a libros? ¿Sobre qué escribirás?

“Me gustaría hacer un segundo volumen de asesinos seriales, creo que hay muchos que se quedaron en el camino, y sobre todo, me gustaría escribir de mujeres asesinas, hay varias, acaba de salir la llamada ‘Hiena de Querétaro’ , que es una especie de Llorona, porque mató a sus hijas; está el caso de ‘La Mataviejitas’; está Aileen Wuormos, y la película ‘Monster’ con Charlize Theron, hay material para hacerlo de distinta forma; y me gustaría escribir para los niños, cosas difíciles de creer”.