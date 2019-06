Urban Spices, un oasis de sabor en la Ciudad de México

El restaurante ofrece un menú inspirado en la comida asiática, pero fusionado con ingredientes y sazón mexicano

Arturo Arellano

Urban Spices es un concepto creado por Isidoro Azar Charaf, un empresario y visionario que se propuso a traer lo mejor de la cocina japonesa a nuestro país, sin embargo, al darse cuenta de que no era el único con esa misión, se percató de que debería ofrecer algo diferente si quería que su negocio fuera fructífero y sobre todo de gusto para los mexicanos, así nace en su imaginario de entrada, un restaurante donde se ofrecen platillos inspirados en la comida tradicional asiática, pero con el toque de sabores, texturas y sazón mexicano.

Durante una visita de DIARIO IMAGENa la sucursal de Insurgentes Sur, pudimos ser testigos de su bien nutrida carta, que se destaca por ofrecer todo tipo de rollos (sushi), ramen, brochetas, camarones, calamar, arroces y un extenso catálogo de bebidas y postres, que son sin duda un deleite para todo tipo de paladares dado que están preparados con las más altas normas de higiene y calidad, por chefs capacitados en comida asiática y por supuesto mexicana.

En esta visita fuimos atendidos por los chefs Agustín Polvorilla y Ernesto Cruz Ibarra, el primero de ellos que nos comentó “nosotros tratamos de tropicalizar la comida asiática. Muchos de nuestros productos son importados y otros tantos son del país. Nuestra misión es que el cliente se vaya satisfecho con nuestras recetas, que se lleven un magnifico sabor de boca, para ello no solo tenemos los mejores ingredientes y métodos de cocina, sino una excelente presentación, desde los rollos, hasta el ramen, porque de la vista nace el amor. La gente se lleva entonces la imagen, además del sabor y la buena atención”.

Exclusivamente de los rollos comenta “aquí todo se prepara al momento, a diferencia de otros restaurantes que ya tienen el sushi congelado. Nosotros trabajamos el producto al día desde cero, la producción es diaria, son ingredientes frescos, nuestro arroz es del día, no hay productos rezagados, lo único que usamos congelado es el producto importado, como el salmón que viene de Chile o de Noruega, pero es lo único. De México incluimos el aguacate, el pepino, más que nada verduras”.

A esto, Ernesto, encargado de cocina caliente agregó una explicación sobre algunos de los platillos a degustar, en este caso Kushiague de plátano y queso Philadelphia, camarones rocka bañados con salsa de chipotle sobre ensalada, calamares dragón pimiento, yakimeshi arrachera, ramen y shrimp fry (rollo de sushi), que son apenas algunas de las muchas opciones disponibles en su carta “los calamares dragón, son verduras asadas con calamar capeado y frito, va sazonada con pimienta limón. En tanto, los camarones rocka, van sobre una cama de mix de lechuga, los camarones van finamente capeados para que estén crocantes, marinados con salsa chipotle, aderezo y tercio limón. Por otro lado el yakimeshi es arroz cocido, con verduras como calabaza, cebolla, brócoli y zanahoria, condimentado con salsa que ya tenemos aquí preparada”.

Destaca que si bien sus recetas están inspiradas en la comida asiática “ya es una fusión, de todo tipo de comida asiática, por ejemplo nuestro ramen, que es especialidad de comida caliente. En este caso es con una porción de pork belly y salsa teriyaki, que es dulce para dar sabor a la proteína”. Destaca que “nuestras recetas generalmente son picantes, es otra de nuestras características, aunque nada con exageración”.

Es un hecho que si bien, las recetas degustadas efectivamente poseían la característica del picor, no era uno que no se pudiera disfrutar o que lastimara al gusto, por el contrario potencia el sabor ya sea del calamar o de los camarones. Cada una de las recetas fue una delicia al paladar y en el caso de los calamares un descubrimiento, puesto que fue la recomendación de la casa, con muy buen tino, ya que el elemento de la salsa dragón es uno que no se encontrará fácilmente en ninguna otra cocina.

En el tema de las bebidas, manejan desde lo básico como refrescos, agua y cervezas, pero también algunos cocteles, que se destacan por sus sabores frutales. También se encuentra en su menú una serie de postres, como helado con tapioca y más.

Urban Spices, Insurgentes, se encuentra ubicado en Av. Insurgentes Sur 1548, apenas a unos pasos de la estación del Metrobús Teatro de los Insurgentes, por lo que su ubicación se vuelve un atractivo más para visitar el lugar, aunado por supuesto a su menú, lleno de sorpresas y exquisiteces.