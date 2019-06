“Seagalízate” con El Seagal de la Salsa

El cantante lanza disco con el que pretende llamar la atención de los jóvenes hacia la música tropical

Arturo Arellano

Rafael Miguel Palacio Serrano mejor conocido como ‘El Seagal de la Salsa’, es un cantante que luego de muchos años de figurar en el género del merengue hace su entrada al género de la salsa y lo hace con el pie derecho, pues luego del éxito de su primer disco, se encuentra lanzando casi de manera inmediata “Seagalízate”, un segundo álbum ahora con temas inéditos y covers muy a su estilo, más digerible, con el interés de llamar la atención de los jóvenes hacia la música tropical.

Durante su visita a la redacción de DIARIO IMAGEN, el artista señaló que “mi disco es de larga duración con 10 temas, cuento con la colaboración de grandes estrellas del género, Luisito Carrión y Johnny Rivera, artistas de mi país, Puerto Rico, con mucha trascendencia musical. Estamos en México esperando que la gente conozca mi manera de hacer salsa, para ello tenemos un disco con 50% covers y 50% inéditos, creo que así puedo llegar más fácil a la gente”. Define su manera de hacer salsa diciendo “Soy un salsero atípico, porque por veinte años estuve cantando en grupos de merengue, tuve oportunidad de estar con gente de gran impacto en ese género y llegar a los escenarios más importantes del Caribe y Estados Unidos, El Madison Square Garden, por ejemplo, he viajado a Europa, pero luego me retiro de ese género y regreso ahora con salsa, siempre había querido hacerlo, pero las disqueras me contrataban para cantar merengue, ahora que tengo el suficiente poder adquisitivo, grabo mi propio disco en el género que siempre he querido”.

Dado que esta producción está siendo sometida para los premios Grammy, explica “Mi anterior disco también estuvo ahí, pero no pudo ganar, ganó Víctor Manuelle. Tengo mucha fe en este segundo disco y ahí estamos, contando con el apoyo de grandes del género y tomando en cuenta que tengo un estilo propio, vengo de una isla caribeña, tengo ese sonsonete, una calentura por dentro, mi música es atípica, no soy tradicional de la salsa gorda, ni soy sonero, yo los respeto mucho, pero yo soy intérprete de la salsa con un toque personal, aunque sean covers, la gente no lo va a sentir, soy diferente a lo que se da en las nuevas generaciones”.

Reconoce que “es muy difícil llegarle a los jóvenes de hoy, en medio de las tendencias y las modas, pero no es imposible. La salsa tiene muchos colores, por ello me salgo de la salsa gorda, para no encasillarme en los años sesentas o setentas, yo busco la forma de llegar a losmillennials, que están muy en lo urbano, reggaetón. ¿Qué hago?, busco lo que llama la atención de los jóvenes, un anzuelo, por ejemplo, llevé a mi hija a patinar en los Estados Unidos y me di cuenta de cómo reaccionan los jóvenes a la introducción del tema de los Monsters, de Herman Monster, bailan y conocen el ritmo en seguida, entonces lo retome y lo lleve a una salsa mía, es como salir a pescar, hago cosas diferente a lo tradicional”.

De México dice “reconozco su compromiso real con sus artistas, yo veo que aquí a los artistas los aman, son ídolos, crean una conexión muy especial entre la gente y los artistas.

El disco de “El Seagal de la Salsa” ya está disponible en plataformas digitales, mientras que en su formato físico se pondrá a la venta en sus presentaciones en vivo, cuyas fechas se irán dando a conocer conforme se vayan confirmando.