No se atentará contra la voluntad de ciudadanos: alcalde Ariel Juárez

Se reúne con habitantes de Galaxia y La Guadalupana

Cuautitlán, Estado de México.- En Cuautitlán no atentaremos en contra de la voluntad de la ciudadanía y siempre haremos un llamado a ser solidarios, destacó el presidente municipal, Ariel Juárez, al reunirse con vecinos de las comunidades de Galaxia y La Guadalupana, derivado de los problemas de la falta del vital líquido por el nulo mantenimiento en la infraestructura hidráulica. No es necesario generar brotes de conflicto entre la población, que lo único que hacen es mal informar tendenciosamente situaciones que no se han realizado, por lo que las obras que realicemos serán primeramente informadas a todos los vecinos y de manera consensada, detalló.

En esta reunión con vecinos y representantes sociales de Galaxia y La Guadalupana, Juárez Rodríguez estuvo acompañado de los directores de la administración municipal, donde señaló que diversas personas están utilizando las redes sociales para desinformar la situación de los pozos de ambas comunidades

Personal de la Dirección de Agua dio un informe técnico sobre las condicioness del pozo y las acciones realizadas recientemente para continuar sus funcionamiento, en este sentido algunos vecinos señalaron casos de robo en el equipamiento de los pozos por parte del personal que laboraba en anteriores administraciones, y se tiene contempladas realizar acciones legales pertinentes para resarcir los daños en perjuicio del municipio, reconoció el alcalde.