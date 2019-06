De La Laguna al Suchiate

Ángel Soriano

Decisiones del gobierno de la 4-T han transformado la vida y la economía de lejanas regiones fronterizas del país, las cuales habían permanecido olvidadas durante siglos y, ahora que se les descubrió, es para afectar su vida, economía y entorno familiar.

En La Laguna estaba en marcha un moderno transporte (Metrobús) para comunicar cinco importantes municipios de Coahuila y de Durango, pero una asamblea comunitaria decidió, a mano alzada el canje de la obra por agua potable y hospital, obras sin duda también importantes.

Sólo que los votantes no son nativos de la región –afirman- y tampoco tienen necesidad de trasladarse por la comerca, lo que les interesa es el agua, importante, pero no el transporte para que los trabajadores puedan acudir a sus empleos o a la promoción de negocios.

Los gobernadores de ambas entidades, Miguel Ángel Riquelme y José A. Rosas Aispuro, de partidos diferentes a Morena, así como los alcaldes de municipios avecindados, han expresado su inconformidad por la cancelación de la obra que sólo favorece a los concesionarios del transporte chatarra.

A las márgenes del río Suchiate, en la frontera México-Guatemala, el comercio entre lugareños se realiza durante siglos de la misma manera como ocurre hoy: se transportan mercancías a través de balsas.

Hoy se impide el comercio por las restricciones a la migración centroamericana, la misma que se alentó y estimuló ofreciéndoles empleo, educación y vivienda. Comunidades fronterizas en el norte y en el sur son víctimas de decisiones centralistas que desconocen la realidad regional.

A mano alzada, deben echarse para atrás tales disposiciones, de la misma manera como el titular de la SCyT, Javier Jiménez Espriú cambio de opinión: de no estoy de acuerdo con el presidente al sí estoy de acuerdo con el presidente.

TURBULENCIAS

Detonar el desarrollo del sureste

Este proyecto, el PND, significa no sólo para Oaxaca, si no para el sureste y Centroamérica, el nuevo motor de crecimiento; una zona logística a nivel mundial llamada a ser el corredor industrial de valor agregado más importante del mundo, que recoge 11 tratados de libre comercio, beneficios fiscales regulatorios, pero especialmente la oportunidad de que los oaxaqueños encabecen el crecimiento y la inclusión social del país, dijo el gobernador Alejandro Murat, al inaugurar el Foro sobre el Plan Nacional de Desarrollo ante la presencia de legisladores federales y locales. Señaló que más allá de los recursos y de la derrama económica, este proyecto implica la oportunidad histórica de detonar el desarrollo del Sureste de México que en algún momento proyectaron oaxaqueños ejemplares… Y el diputado Mario Delgado, presidente de la JUCOPO de la Cámara de Diputados se preguntó:” ¿De qué se trata el plan? De plantear un camino diferente. Por eso el Presidente de la República lanza este reto. Tenemos que cerrar la oscura noche del neoliberalismo y tenemos que construir un pacto social diferente y un modelo de desarrollo económico diferente donde el objetivo único y fundamental es lograr el bienestar de la mayoría de los mexicanos. ¿Cómo logramos esto? Generando más riqueza y distribuyéndola mejor. ¿Y cómo lograr ese objetivo?. Erradicando la corrupción. La corrupción es el cáncer de nuestro país. Nuestro país ha hecho de todo en los últimos años, adelgazó el tamaño del gobierno, abrió la economía hacia el exterior, tiene instituciones autónomas como el Banco de México, se hicieron una serie de reformas pero seguimos sin crecer. El Presidente López Obrador dice: si no limpiamos de corrupción en todo el país, no vamos a tener crecimiento económico, porque buena parte de los recursos públicos se van por el caño de la corrupción, dijo… La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos Farjat y el Auditor Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, suscribieron un Convenio de colaboración para la implementación y uso de la e.firma en actos jurídicos y administrativos que la ASF realiza en su marco de actuación. Ríos Farjat dijo que esto representa el punto de partida para que la gestión de las autoridades de fiscalización de los tres niveles de gobierno y de manera reciente la iniciativa privada, se modernicen y utilicen la tecnología de autenticación de identidad y firmado electrónico de documentos de una forma confiable y segura dentro de sus procesos internos y en los de impacto a los ciudadanos.

