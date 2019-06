Estrategia para atender a hijos de mujeres en prisión

Segunda vuelta

Luis Muñoz

La diputada federal, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, dio a conocer que exhortará a las secretarías de Salud, Bienestar, Educación Pública, Economía y del Trabajo y Previsión Social para que implanten una estrategia que atienda a hijos de mujeres recluidas en centros penitenciarios de nuestro país.

Además de acciones para permitir el acceso a Programas de Bienestar a hijos de las madres garantizando lo estipulado por las leyes en la materia, reforzar su atención y acceso a la salud de los menores.

La legisladora de Movimiento Ciudadano propone desarrollar una medida que procure a los menores que viven en condición de internamiento, recibir una educación de calidad y facilitar la validación de los Centros de Desarrollo Infantil.

Dijo que para ello se debe formalizar un convenio de colaboración y coordinación con la Secretaría de Economía que impulse medidas de apoyo para que las mujeres en condiciones de internamiento, puedan ser capacitadas en materia laboral y les permita generar una fuente de ingresos, a pesar de encontrarse en esta condición.

En México, reconoció, quedan retos por superar y uno de ellos es la situación de mujeres privadas de su libertad y de sus hijas e hijos.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, presentado por la CNDH, en nuestro país hay 16 Centros Femeniles Estatales en donde se encuentran tres mil 284 mujeres, así como un Centro Femenil Federal que alberga 4,441 reclusas y 75 Centros Mixtos donde se localizan 5,264 mujeres, un total de 9,705 privadas de su libertad, censadas en el 2017. De los 92 centros de Readaptación Social Femenil, en 60 de ellos se ubican a 444 niñas y niños que viven con sus madres.

Loya Hernández destacó que la mayoría de las mujeres que cumplen estas condenas pertenecen a “clases bajas y marginales; son de escasos recursos económicos y prácticamente nula formación profesional”, considerada una de las razones por las que no existe un desarrollo integral en la atención de sus hijos, al no tener los recursos para poder solventar los gastos que representa su atención.

Cabe mencionar que dentro de los centros penitenciarios son concebidos niñas y niños y cuando las mujeres están por tener al bebé se les brinda atención médica y posteriormente se hacen cargo del cuidado y protección de sus hijos desde el nacimiento y lactancia.

“Es una decisión que sus hijas e hijos permanezcan en el centro, vivan con alguno de sus parientes o sean entregados a instituciones que se hacen cargo de la custodia mientras ellas cumplen su condena; también pueden decidir mantenerlos junto a ellas en el ambiente carcelario”.

La diputada de MC resaltó que las niñas y los niños que viven con sus madres en los centros de readaptación social, no deben ser excluidos de derechos, libertades, ni discriminados por ningún motivo; se deben garantizar los principios básicos de alimentación, salud, educación, desarrollo integral tanto de las madres como de sus hijos.

Expuso que de acuerdo con el estudio publicado por el Instituto Nacional de las Mujeres sobre el diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad, lo que más solicitan es: leche, pañales, servicio médico, medicinas para los niños, alimentos, fuentes de trabajo para las madres, ropa, guarderías, visitas más seguidas y más largas, juguetes, espacios especiales para que duerman los menores, talleres para las madres, mejor trato de las custodias hacia los menores y apoyo legal.

El mismo estudio indica que el tema de salud para las hijas e hijos de las madres en prisión, es muy delicado, pues “el 58% de los menores al interior tiene todas sus vacunas; 34% no respondió y el resto no sabe, o no las tiene.

Piden sancionar a especuladores

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) debe investigar y, en su caso, sancionar las prácticas de especulación y colusión en el mercado nacional de gasolina.

Así lo señaló la diputada Dolores Padierna Luna (de Morena), al tiempo que planteó solicitar a la Secretaría de Hacienda no usar el mecanismo de reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas, hasta que la disminución de precios no sea trasladada a los consumidores, por la dinámica de costos basados en las cotizaciones internacionales y libertad de precio en las estaciones de servicio.

En un punto de acuerdo que analiza la Tercera Comisión de la Permanente, menciona que después del gasolinazo del 1 de enero de 2017, el precio de los energéticos ha continuado su carrera alcista, pues la liberalización del mercado no ha conseguido bajar los precios.

Además, el índice nacional de precios al consumidor en materia energética, ha sido superior al ritmo de la inflación, de acuerdo con las cifras del INEGI, hasta marzo de 2019.

Resaltó que la intervención gubernamental mediante la reducción del IEPS a las gasolinas, no parece ser un mecanismo efectivo para mitigar el aumento del precio de éstas.

Padierna Luna mencionó que el Ejecutivo federal ha indicado que el comportamiento del mercado es anormal y ha invitado a los gasolineros para que revisen sus márgenes de ganancia.

Para comprobar la existencia de colusión, dijo, es necesario comparar el precio al que Petróleos Mexicanos vende la gasolina y el diésel en las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR).

En el documento, la diputada de Morena relata que la CRE publica el precio de venta diario, en las 76 terminales de almacenamiento y reparto de Pemex desde el 19 de abril de 2017.

En tanto, el pasado 8 de marzo, el gobierno federal retomó el esquema de reducción parcial del IEPS para la gasolina Magna, con la finalidad de frenar el aumento de precios, y el 22 de marzo se devolvió el estímulo fiscal a la Premium.

