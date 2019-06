AMLO, contra los que no se pliegan a su voluntad

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Revocación de mandato, termómetro amañado

Inverosímiles pretextos de Morcos Flores

El presidente Andrés Manuel López Obrador definitivamente quiere venganza, (que no, ven, ganso) contra aquellos que no se pliegan a su voluntad, como suelen hacerlo sus siervos e incondicionales de Morena por eso, en el “stand-up”, bonito show mañanero de Palacio Nacional correspondiente al día de ayer, dijo que si la oposición no aceptó su cabalística fecha del 21 de marzo para realizar su tan ansiada revocación de mandato, “pues que se busquen otras fechas… en la que sea” pero, ojo, el tabasqueño se la cobró diciendo que se aplique a otros funcionarios como gobernadores.

¿Estará tan confiado el Ejecutivo de que las rechiflas que últimamente han recibido gobernadores panistas, son el termómetro para medir su popularidad?, en todo caso, un termómetro muy amañado y que se disfraza de austeridad.

No ha dejado de provocar muchas risas y comentarios que el presidente haya dicho que la reforma electoral que pretende imponer, no es su prioridad. Eso, ni el de Macuspana se la creé.

De cualquier manera, los que ya se la aplicaron a él fueron los legisladores y presidentes de partidos de oposición.

“Ser populista es muy fácil”, aseguró el coordinador de los senadores panistas, Mauricio Kuri, que enseguida planteó una pregunta: ¿Qué tal que como resultado de la consulta le dicen que ya no lo quieren como presidente?, porque eso, a los ojos del senador Kuri, puede pasar.

Entonces, ¿otra elección presidencial? No cabe duda que como dice un conocido refrán: “lo barato puede salir muy caro”.

En lo que coincide toda la oposición, es que, con una más de sus ocurrencias, López Obrador vuelve a meter al país en un brete y aprovecha para sembrar incertidumbre.

Ahí está tanto la oposición en el Congreso de la Unión, como los dirigentes del PAN, Marko Cortés; PRI, Claudia Ruiz Massieu; Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano y Angel Ávila, del PRD, hicieron público su rechazo con respecto a la revocación de mandato planteada por el presidente y presentaron su propuesta de que la consulta sobre este tema que se ha vuelto el centro del debate, se mueva, del 21 de marzo al mes de diciembre de 2021, justo cuando el jefe del Ejecutivo cumple tres años en el gobierno y no antes como mañosamente se pretende.

Muchas son las razones por las que la oposición ha venido diciendo no a dicha propuesta, entre ellas, que esta iniciativa, -como acotaron varios legisladores de oposición-, debe provenir de la ciudadanía y no del jefe del Ejecutivo, por lo que este mañoso ejercicio que intenta el tabasqueño, parece más bien de una

Ratificación de Mandato y que la marca AMLO siga jalando votos para su causa.

Municiones

*** Los motivos a los que aludió Alfonso Morcos Flores, director general del Cenace, para declarar estado de emergencia eléctrica en la Península de Yucatán resultaron bastante inverosímiles para los expertos del sector; pues la famosa explosión de la plataforma Abkatun Alfa de Pemex tuvo lugar el 1 de abril de 2015 y, por muy profunda que haya resultado la crisis de desabasto de gas natural, las autoridades del sector tuvieron más de cuatro años para acudir a fuentes alternas de generación.

Por tanto, aseguran que, más allá de la contingencia en cuanto al suministro energético, el escenario que dio pie a la citada declaratoria es la falta de mantenimiento de las estaciones locales de generación, sobre todo durante los últimos seis meses, así como la nula inversión en infraestructura eléctrica por aquella zona; esto último una situación directamente atribuible a la subdirección de Negocios No Regulados de la CFE, cuyo responsable es José Manuel Muñoz Villalobos.

*** Pues nada, que José Narro Robles retiró muy molesto e indignado su candidatura a convertirse en el líder del CEN del PRI y fue más allá, porque de plano renunció a su militancia tricolor que dice que fue de 46 años, ¿será? Bueno, el ex rector de la UNAM nunca se distinguió por haber sido el priísta más comprometido.

*** A propósito, varios priístas lamentaron la salida de Narro del PRI como por ejemplo: el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, Manlio Fabio Beltrones y otra de las contendientes, la yucateca Ivonne Ortega. Es más, Beatriz Pages de inmediato también renunció al PRI.

*** Resulta que la cuestionada titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara dice que ni se encarta ni se descarta para convertirse en la candidata de Morena al gobierno de Sonora.

“Si la gente de Sonora lo pide y lo decide, los tiempos electorales llegarán”, señaló la ex corredora olímpica, sin embargo, confía en la simpatía de sus paisanos que, asegura, es muy alta, pero quién sabe, porque en el partido del presidente, muchos no la quieren.

Sobre los muchos señalamientos que le han hecho por tener evidentes privilegios para con sus amigas que cobran y bien en la CONADE, Guevara manifiesta que como ha puesto orden en la Comisión Nacional del Deporte, sobre todo en lo que tiene que ver con las becas, por eso tanto relajo.

¿Será?, porque lo que se ve es otra cosa muy diferente.

*** Lo que pasa es que la medallista olímpica se defiende infructuosamente ya que La Comisión de Juventud y Deporte, que preside la senadora Lucía Meza Guzmán, acordó exhortarla una vez más a que acuda a una mesa de trabajo para que explique la evidente crisis económica por la que atraviesa ese organismo deportivo, ya que es indispensable darle certidumbre a los deportistas mexicanos en sus compromisos nacionales e internacionales.

La senadora morenista señaló que han citado a la ex atleta en más de cinco ocasiones a reuniones de trabajo y en todas se ha negado a asistir bajo el argumento de que tiene mucho trabajo.

“Sí me quieren ver, que vengan’, así nos ha respondido cuando la hemos citado. Es más, ni siquiera conocemos su plan de trabajo”, muy educadita que es la atleta. ¿Esta es una muestra más de las muchas contradicciones en Morena?

*** En la Ciudad de México, se han registrado 730 homicidios dolosos y solo se han resuelto el 5 por ciento, por ello, lo adecuado era que la procuradora capitalina, Ernestina Godoy acudiera el Congreso local a explicar las novedosas estrategias que se tienen contempladas para combatir este flagelo pero, la “aplanadora” morenista, que también la hay en esa instancia legislativa, se opuso y salvó a la procuradora Godoy. ¡Qué tal!

