México, abierto a ser país de asilo a migrantes, no de tránsito: Segob

Conmemoración del Día Mundial de los Refugiados

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, ratificó el compromiso de México como un país hospitalario, de refugio y asilo a los migrantes, y negó que su objetivo sea ser una nación sólo de tránsito.

“Nuestra finalidad es acogerlos aquí, como un país hospitalario, no como un país de tránsito, porque eso no puede ser”, aseguró la responsable de la política interna, quien aclaró que no se puede decir que los migrantes están de manera ilegal en México “porque sería recriminalizarlos”, sino que se les considera en situación “irregular o regular”.

En la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados, que se celebra el 20 de junio, la secretaria de Gobernación dejó en claro que el gobierno de la República mantendrá la reconocida tradición de asilo “como en diversas etapas de su historia”.

Garantizó que “no cejaremos en nuestro firme y decidido empeño por cumplir nuestras obligaciones internacionales y con nuestra propia ley”, y anunció que se avanzará en establecer las medidas y mecanismos requeridos para que los refugiados puedan integrarse a la sociedad.

Lanzó a los migrantes el mensaje de que “México está abierto y están las puertas abiertas para que se queden en nuestro país, para que obtengan un trabajo en nuestro país, para que obtengan visas o permisos de trabajador regional”.

Dijo que “estamos ávidos” de que se incluyan y nosotros incluirlos en la sociedad, pero aclaró: “México será siempre un país de refugio, de asilo, un país hospitalario, sin duda alguna, pero si ellos lo único que pretenden es transitar por nuestro país, eso no es nuestro fin, ni será nuestra finalidad”.

Sánchez Cordero señaló que independientemente de su condición de regular o irregular, los migrantes deben entender que la migración tiene que ser un proceso ordenado, regular, seguro “y que ellos no pueden estar irregularmente en un país, sino de manera regular”.

La titular de la Segob aclaró que en materia migratoria, se está “desterrando” la palabra ilegal, “porque no tienen un estatus ilegal, tienen un estatus regular o irregular”.