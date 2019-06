Nora Zahera lanza “Amor de todos mis amores”

Promueve una canción inédita del gran José Alfredo Jiménez, que formará parte de su próximo EP

Asael Grande

Originaria de Parral, Chihuahua, México, la cantante de ranchero, Nora Zahera, estrena su nuevo sencillo, titulado “Amor de todos mis amores”, canción que será parte de su próximo EP: “es una canción inédita de José Alfredo Jiménez, en coautoría con Chucho Rincón, y pues estoy feliz de tener el honor de cantar una canción de semejantes señorones, y aparte es una colaboración con Bertín Osborne, que es un artista español que admiro mucho, en cuestión de las plataformas digitales, entre la gente que nos sigue hay una muy buena recepción”, dijo la cantante, quien es egresada de Berklee College of Music, y ha tenido la fortuna de cantar música mexicana para personalidades como Bill Clinton, Felipe Calderón, embajadores de distintos países, etc.

“Amor de todos mis amores” es una canción inédita del gran José Alfredo Jiménez, en coautoría con Chucho Rincón, cantante y guitarrista de mariachi, quien fuera primera voz del trío “Los Aguililla”, y que también acompañó y convivió con José Alfredo Jiménez en sus giras de los años 60. Chucho conservó los apuntes en servilletas, notas de audio y manuscritos por más de 50 años y ahora esos bocetos se han convertido grandes canciones, como ésta, que ahora tiene la frescura de Nora Zahera y la elegancia de Bertín Osborne, quienes hacen de esta canción, una combinación perfecta: “me gusta cantar la música de mariachi, es la música que nos representa, el sencillo será parte de un nuevo disco, que está ahorita en preproducción, y aparte también, ésta canción es parte del disco de Bertín Osborne, que sale en septiembre, con colaboraciones con Shaila Dúrcal, Vicente Fernández Jr., Germán Montero, El Bebeto, y una servidora, y se estrena el video musical de “Amor de todos mis amores” en YouTube, agregó Norah, quien es defensora de las costumbres y tradiciones mexicanas, ya que lleva la música de mariachi en la sangre. Es por eso que ha logrado llevar una propuesta musical fresca e innovadora, que se mantiene fiel a las tradiciones mexicanas a donde quiera que se presente.

Nora Zahera ha destacado la música mexicana ante figuras como Bill Clinton, Felipe Calderón, consulado de México en Boston, gobierno de Chihuahua, entre otros. También fue corista de Alejandro Sanz en los Latin Grammys y ha abierto conciertos para artistas como Lila Downs, Yuri, Reik, etc. Nora también ha realizado colaboraciones con marcas como Rappi, Aeroméxico y el Tequila Revolución: “siempre, desde pequeña me gustó la música de mariachi, aparte mi familia es charra, crecí yendo a las charreadas en distintas partes del país, y de ahí se me inyectó ese romance con la música de mariachi; mi nuevo disco trae canciones inéditas escritas por mí, con amigos míos, esta es una carrera de mucha persistencia, Amor de todos mis amores es una canción que los va a poner de buenas, va a animar su día, es romántica”, dijo Nora, comprometida al renacimiento de la música tradicional mexicana; Ahora reside en la Ciudad de México y prepara el lanzamiento de su próximo EP.

