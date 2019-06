Caminos inseguros en todo el país

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

YA SE RATIFICÓ EL Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, así, Trump, aprovecha para felicitar a AMLO.

Anteriormente e incluso ahora, el ir a “echarse unos taquitos a la comida o a la cena” era como una invitación a la convivencia familiar y descargaban en algo las tediosas tareas de las mujeres en la preparación de los alimentos.

Los taqueros conocen a las familias, saben lo que les gusta, así los grupos de tacos mexicanos son enormes, hay de los de guisados, los árabes, los tacos de cabeza, los de carnitas, los de barbacoa, en algunos puntos los complementan con el tradicional pozole, pero ahí aparece ya la delincuencia y se sabe de muchos, pero muchos asaltos y agresiones dentro y fuera de las taquerías, de tal forma que los comensales disminuyen y la tensión es mayor. Ya ni comer a gusto puede uno y la confianza entre ciudadanos y autoridades disminuye y, cuando las autoridades no saben de que eso sucede y ponen atención a los temas callejeros que son los que marcan la opinión pública, no la opinión publicada, podrán entender las urgencias de muchos temas y solucionar de alguna forma lo que sucede en las calles. Hoy, ya vemos las reacciones de la jefa de Gobierno capitalino cuando genera la policía que cuidará la seguridad en los autobuses, y es que los asaltos y la inseguridad es enorme en el transporte y esto genera, cuando menos, algo de confianza y de credibilidad entre los ciudadanos, hoy, no sé si generarán algunas policías especializadas en la protección de comensales y de taquerías, pero la realidad es que la inseguridad en muchas ciudades se encuentra desbordada y se tiene que atender con urgencia.

Hace algunos días transitaba por una de las carreteras de paga, incluso temblando cuando pasa uno la zona que va de Puebla a Tehuacán y sube a la Mixteca alta de Oaxaca, porque en esa región, a pesar de que existen aparentemente muchos policías y patrullas en Tehuacán, que se ven desde el camino, curiosamente, también, se logra ver el tránsito de los vehículos que transportan huachicol a las comunidades alejadas y se ven a los grupos armados que, con toda facilidad, detienen y asaltan o extorsionan a los vehículos de carga con grupos delincuenciales y con armamento de alto poder y nos preguntamos: ¿qué hacen los policías en el camino o de caminos que no actúan? Porque no tenemos duda de que ellos conocen perfectamente bien quiénes son los transportistas y los asaltantes, pero como me comentaba alguna vez uno de los viejos policías: “Si quieres llegar a viejo, jubilarte dentro de la policía, pues hay que hacerse pendejo para no tener que confrontarse con los delincuentes en los caminos solitario” y así, tal parece que la famosa policía encargada de la seguridad en los caminos pues le hace el “Tío Lolo” y la delincuencia seguirá operando a lo largo de los caminos, convirtiéndoles en zonas de peligro, de tensión y horror.

Al llegar a un punto de las casetas de cobro de peaje, pues no es raro toparse con los grupos que las toman, algunas veces dicen que son estudiantes o grupos del campo que demandan algo, nadie sabe de qué, pero eso les permite controlar el paso en las casetas y ni hablar, le hacen a uno hasta una rebajita, pero como no trae el comprobante de pago de la caseta, no tiene un derecho al seguro de viajero impuesto en las vías de cobro. Comentado, por ejemplo, con uno de los funcionarios que cobran en el punto cercano a Oaxaca, me comentaba que en cuatro horas de “toma” los protestatarios cuando menos, aseguran ingresos de más de 200 mil pesos y ahí los puede ver uno, repartiéndose el botín y, las policías y soldados que están en esos puntos, como el chinito: “nomás milando”.

Si eso es el botín de unas casetas, como en Oaxaca, ya nos podremos imaginar lo que dejan cuando se toman cacetas cercanas a la capital y las de mayor tránsito, como las de Puebla y Veracruz, así que este sistema se ha convertido en un enorme negocio y, ni hablar, hay que pagar, porque se podría enfrentar a que los mismos protestatarios que cargan palos y tubos le agredan y le destruyan su vehículo si es que uno se pone al brinco.

Cuidosamente, también, en alguna ocasión platicando con uno de los cobradores de esos puntos, me decía que al parecer siempre hay relación también para la toma de casetas porque, por ejemplo, en el punto donde existen o existían puntos de revisión de los militares, se aprovechaban esas tomas para generar tal descontrol que se evitaba la revisión militar y así ellos que saben lo que sucede en los caminos, me decían ,que es cuando pasaban los vehículos que todos conocen y que transportan drogas o indocumentados, por esa razón las causas de las tomas no se conocen de verdad, porque solamente hace falta un grupos de hombres y mujeres que saben que se repartirán lo que se botee en el punto, para poner el sector de cabeza y hacer que entonces, además, se puedan realizar sin problema las actividades delictivas que ponen en riesgo la misma seguridad nacional y la seguridad pública.

Lo de mayor gravedad es que ahora podemos observar en muchas poblaciones de este tipo que existen grupos ligados al poder mafioso y actúan con aparentes conflictos políticos y generan mayores problemas en las regiones, así, hemos señalado que en muchos municipios pobres la penetración de los grupos delictivos en el control social es enorme ya que con poca inversión, los mafiosos, controlan en muchos lados el poder político de esos municipios y esto les permite acercarse más a la población y organizarla para que actúen en su protección y se movilicen cuando ellos le requieran para frenar las acciones en su contra por parte de las autoridades, también, con ello, en muchos municipios controlan el registro civil y por este medio vender actas y documentos que utilizan los traficantes de indocumentados para pasar por el territorio nacional, en fin, el trabajo que se tiene que hacer para frenar la migración ilegal en el país será enorme y abarca muchos puntos…

socrates_campos8@yahoo.com.mx