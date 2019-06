U-Talent “la estación independiente de los nuevos talentos”

Presentan la academia artística y estación radiofónica por internet, casa de productores y cazadores de nuevos talentos

Asael Grande

Creada como un concepto integral de servicios 360 grados a la industria del espectáculo y el entretenimiento, cuyos fundadores, claustro de profesores y profesionales cuentan con más de 40 años de experiencia en el mundo artístico, nace U-Talent, “La Estación Independiente de los Nuevos Talentos”, academia artística y estación radiofónica por internet, casa de productores y cazadores de talentos.

Con la misión de crear nuevas generaciones de talentos y en particular aquellos que necesitan oportunidades, Miguel Villalobos, director de “U-Talent México” y Sonia López, buscan potencializar la radiofusora para que no se pierda la tradición de escuchar buen contenido, de calidad, y que la gente pueda escuchar y recomendar: “creemos en las nuevas generaciones de talentos y en particular aquellos que necesitan oportunidades, promovemos los valores artísticos de aquellas personas que, por su desconocimiento o temor a este medio, nunca han recibido apoyo y no tienen el adecuado foro para demostrar su talento, contamos con gran variedad de contenido para todas las edades, gustos y sobre todo con información de primera mano”, comenta, Villalobos, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Respecto a qué programas radiales hay en U-Talent Radio, Miguel Villalobos comentó: “tenemos La neta del planeta show, La neta del planeta Kids(conducido por Miguel Villalobos, Victoria Lo, y estelares infantiles como Miguel Salum y Lucca Sauttner); Retro Gamers (con Serafín Allendedelagua, Feer Ordóñez, y David Reyes), Esto es México(con Blanca Vallejo y Cid), Las noches con sentido y revista13:!3 (conducido por Alejandro Catalán), Espacio emergente (con Guillermo Guerrero), Tercera llamada(con Miguel Villalobos), Entretelas(con Fito Cruz), HMG en frecuencia con tu salud (con el Dr. Flores Nazario), y Amiga, date cuenta (con Karen Peaskoski); tenemos dos programas que se integran a nuestra fila de programación: “U-Too Music (conducido por Asael Grande, Adrián Muñoz, y Paola Rubio), Deportalent (con lo mejor del deporte con un toque especial de la casa, conducido por Mark Ramírez, Tona Escorcia y Xorge Zarate); Salvador Lemus (Chava), Héctor Lima, y Joaquín Esquivel, conforman nuestro equipo técnico. Así de grande es la programación que tenemos en U-Talent Radio y diverso contenido musical para todos los oídos; contamos con secciones como ‘Un país en tu mochila’ (con Violeta López) para dar a conocer a nuestros radioescuchas costos y más sobre los lugares turísticos que tenemos en nuestro bello país”.

Como su slogan lo dice: “La Estación Independiente de los Nuevos Talentos”, en U-Talent Radio México, “buscamos promover a nuestros alumnos y representados en primer lugar para que éstos tengan espacios y dar a conocer su talento; también invitamos a bandas, solistas o grupos, a compartirnos su talento, con la promesa de tener espacio en nuestras transmisiones regulares para promover su música; contamos con una barra de programación muy variada transmitiendo 24 horas, 365 días al año, con programas en vivo de temáticas diversas, interesantes y muy divertidas; vemos un futuro lleno de gente talentosa y nueva, jóvenes laborando y cumpliendo sus sueños”, finalizó Miguel Villalobos.