PAN: entre la crítica al régimen… y las disputas internas

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Las cámaras de Senadores y Diputados son, entre otras cosas, foros políticos excepcionales para trascender a grandes liderazgos nacionales, y son paso esencial a otros muchas posiciones de poder.

Hoy, a la contienda política cotidiana entre Morena y la oposición, se suma la que se da entre los líderes de las diferentes fracciones en ambas cámaras.

No pocas veces sacan chispas los roces entre Ricardo Monreal y Martí Batres quien pasará de presidente del Senado a soldado raso durante la media noche del último día de agosto próximo.

Al inicio de la legislatura, hace menos de un año, fue de concurso la confrontación entre los panistas contrarios a Ricardo Anaya y sus delfines Marko Cortes y Damián Zepeda, quienes ponían toda clase de obstáculos ante el ascenso de Rafael Moreno Valle.

No menos tersa fue la pelea entre Miguel Ángel Mancera y Juan Zepeda, ex candidato a gobernador en el Estado de México.

Historia sin fin, esas confrontaciones camerales son hoy escenario de reacomodos en el PAN, que no encuentra cómo consolidarse como la segunda fuerza política nacional.

En el senado, por ejemplo, Gustavo Madero, que ya ha vivido todo dentro de su partido –desde las mieles de un poder pleno a la amarga traición del desplazamiento casi absoluto-, Xochitl Galvez o Damían Zepeda, no desperdician momento para exponer la debilidad e incapacidad, pequeñez política, de su coordinador Mauricio Kuri quien nada de muertito, sin hacer olas, pensando que así va a llegar sin problemas a la gubernatura de su natal Querétaro en julio de 2021.

En la otra cámara no pocos panistas están inconformes con el desempeño del coordinador Juan Carlos Romero Kicks, a quien todos consideran “un buen hombre”, pero nada más.

Los panistas extrañan a personajes como Carlos Castillo Peraza, al Jefe Diego, al Maquio, a don Luis H. Álvarez, a…

Las fracciones panistas en ambas cámaras reclaman hoy más fuerza, más confrontación, más audacia para dar la batalla ante el avasallador avance de cambios impulsado por Andrés Manuel López Obrador y ejecutado por sus delfines Ricardo Monreal en el Senado y Mario Delgado en San Lázaro.

La intervención de Gustavo Madero a fines de la semana anterior desde la tribuna del Senado se convirtió rápidamente en trending topicen redes sociales por la fuerza y sencillez de sus argumentos.

Sin tregua alguna, se fue directo:

“¡Qué momento tan delicado!… el desmadre que están haciendo en esta Cuarta Transformación, con todas las instituciones que tenemos… no saben componer, saben destruir, no saben formular carpetas de investigación… con el petate del muerto de la austeridad, con el petate del muerto de la corrupción, están eliminando programas e instituciones para monetizarlas y distribuir las entregas directas sin reglas de operación, con padrones que levantan sus propios afiliados de manera discrecional.

“¡Eso es lo que están haciendo!… no entienden nada de políticas públicas… éstas no son políticas públicas… son caprichos presidenciales soportados y respaldados por ustedes (señaló a senadores de Morena), y ustedes lo saben, y les da pena porque saben que están haciendo un daño terrible cuando desaparecen muchos programas…

“Quiero hacer un ejercicio didáctico con ustedes: (saca unas hojas donde aparecen nombres de programas)… desaparecen el Fondo Minero, un fondo que surgió con la reforma energética para que en los municipios que tenían operaciones mineras, las empresas mineras le pagaran, invirtieran ahí en obras de infraestructura… ¿y qué dijo este gobierno?, ¡a la fregada, yo me quedo con ese dinero¡, y ya no hay fondo minero…

“Después el Consejo de Promoción Turística, ayer le dan en la torre, el turismo que venía creciendo, y ustedes dicen: se va a dar solito, ¡a la madre¡

“Los Pueblos Mágicos, ¿se acuerdan de los pueblos mágicos?, no more…

“Todo esto son caprichos, caprichos que dicen que por la austeridad o por corrupción… ¿dónde está la corrupción del aeropuerto?… el daño que va a haber por generaciones por esta estupidez presidencial, ¡por favor!, ¡CONTRADÍGANME QUE NO ES UNA ESTUPIDEZ CANCELAR UNA OBRA QUE LLEVABA EL 40% DE AVANCE Y QUE NOS VA A COSTAR CIENTO CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS POR UN PROYECTO QUE NO TIENE Ni PIES NI CABEZA EN SANTA LUCÍA!... ¡a la madre!

“¿Y que sigue?, Prospera, un programa de sexenios, un programa que vinculaba la educación, la salud, la alimentación, un programa integral premiado internacionalmente, y ustedes dicen ni maíz no jala, ´yo reparto lana´ ¡órale, a la fregada!

“Qué sigue: Estancias Infantiles, ¿se acuerdan de las estancias infantiles?, bueno muchas luchas han salido ya, y estamos ganando esto en los tribunales, pero no porque ustedes tengan la sensibilidad con la autocrítica…

“Así están también dándole la torre al sector energético, cancelando subastas de energías renovables, subastas de nuevos campos petroleros… nos vamos a quedar sin gas… ¡Y NO ENTIENDEN QUE NO ENTIENDEN QUE NO ENTIENDEN!…

“Y sigue en Inadem para darle un tiro de gracia a todos los proyectos de pequeños esfuerzos de jóvenes emprendedores, que hoy no van a tener ya dinero y les dicen: no desaparece, se los vamos a entregar, se los vamos a distribuir, sí, sin reglas de operación, sin padrones, sin darle seguimiento, con opacidad, con discrecionalidad…

“A esto le llamo darle en la madre, le llamo yo una devastación, una destrucción del capital institucional que por lustros hemos construimos juntos los mexicanos, y el daño no se va a ver mañana, es de impacto diferido, todo esto ¿a cambio de qué?… de estos programas: tandas para el bienestar, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, becas Benito Juárez… pura entrega de dinero, clientelar, para el 2021, porque saben que se les va a acabar en el 2021 este jueguito”.

Mientras habla Madero deja caer a su lado una a una las hojas con los nombres de los programas que han desaparecido en estos 6 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Esa es la actitud, el tono, el lenguaje, el nivel del reclamo de los panistas de dentro y fuera del Congreso, para enfrentar a la fuerza dominante de Morena y AMLO.

Algo que no encuentran ni en Kuri ni en Romero Hicks.

Todo contra el crimen

“Mientras no toquemos los pilares del financiamiento del crimen organizado, de la delincuencia organizada, o de los ilícitos cometidos por servidores públicos, no estaremos actuando con eficacia en el combate a estos delitos”, afirmó Ricardo Monreal.

La extinción de dominio es una exigencia para poder pegarle a la columna económica y financiera de la delincuencia organizada y así poder generar confianza y eficacia en la persecución de los delitos, dijo.

Este proyecto será abordado durante la sesión del primero de Julio en el Periodo Extraordinario del Senado.

La importancia de la extinción de dominio radica en que es un instrumento esencial para la ejecución de las estrategias contra el crimen organizado, ya que cumple un papel fundamental en la desarticulación de organizaciones y redes criminales, además de detener los efectos que genera el flujo de recursos ilícitos en la sociedad.

Así es como, la Ley Nacional de Extinción de Dominio se vuelve fundamental, porque regula todo el proceso para el aseguramiento de bienes y para el destino, administración de estos y que son motivo de delitos distintos; desde delincuencia organizada hasta delitos cometidos por servidores públicos en materia de enriquecimiento ilícito, peculado o cualquier otro.

