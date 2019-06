Biografía de corrupción en el IMSS

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

“Bien y bonito” le fue a AMLO en su mañanera

Él no miente, sólo tiene otros datos

En la biografía de la corrupción en el IMSS, hoy nos referiremos Héctor De La Loza, quien forma parte de un equipo en el que prevalece la corrupción. Hijos de militares todos, entre los que están César Mora, Humberto Quezada, Mario Arregui Uribe y el propio De la Loza

Absolutamente todos los mencionados, han estado en puestos de adquisiciones, donde los principales han sido Humberto Quezada y César Mora.

De la Loza se desempeñó como operador del IMSS México Oriente, de José Sigóna, en donde José Luis Morán fue su jefe, siendo el titular de Servicios Administrativos.

En ese momento se preparó a Javier Aparicio para que trabajara para cumplir todo lo que le pidiera Héctor de la Loza.

Así, se sabe que De la Loza se dio a la tarea de otorgar adjudicaciones directas a las empresas de Isabel Camacho (Familia de Empresas IMSS, Animal Politíco), estando en la Delegación IMSS México Oriente.

Preparó a fondo varias licitaciones y de la mano de Aparicio, incluso contaba con un área interna que se encargaba de hacer la revisión previa de licitaciones y de cambiar los requerimientos para ponerlos a modo de proveedores de su confianza.

A su salida de la Delegación Oriente, de la Loza se fue con Humberto Quezada a Comisión Federal de Electricidad, (CFE), también al área de adquisiciones y fue el encargado de las compras de carbón para el entonces titular, Enrique Ochoa Reza. Ya en esta área, se encargó de revisar y supervisar el otorgamiento de contactos para los proveedores preferidos de Ochoa Reza, incluso buscó controlar las subastas de carbón para las termoeléctricas, compras de miles de millones de pesos.

Después de estar en CFE, Héctor de la Loza regresó al IMSS, específicamente a la Delegación Guerrero, donde se encargó de la misma forma, de privilegiar a los proveedores de la Delegación Oriente y recomendados del Delegado del IMSS San Luis Potosí, José Sigóna.

Al jubilarse José Luis Morán, José Sigóna, solicitó que de la Loza se incorporara a su Delegación como Coordinador de Abasto para seguir controlando las compras de la Delegación, en donde se encargó de privilegiar a constructores y proveedores de equipamiento médico.

También, otra de sus tareas fue auditar los contratos otorgados a Isabel Camacho (Medprime y otras del mismo grupo). Esto debido a la filtración de cómo se manejó la empresa en adjudicaciones directas en la Delegación Oriente y San Luis Potosí. Según se sabe que dicha Empresa se financia con capital de los propios funcionarios como Javier Aparicio. Se ha descubierto que la misma empresa provee equipo remanufaturado, de fabricación China con etiquetas de procedencia estadunidense.

Con las comisiones generadas, se sabe que tiene un departamento muy bonito y de buen nivel en el conjunto de condominios Carso que usa para sus viajes a la Ciudad de México ya que su lugar de residencia es Querétaro. Mientras tanto, al día de hoy, le siguen pegando en la Delegación de San Luis Potosí.

Municiones

*** “Jamás haremos pactos de impunidad, nuestro acuerdo es con la sociedad, es con la militancia; con las y los priístas de todo México vamos a recuperar la confianza de los ciudadanos”, esto lo dijo Alejandro Moreno Cárdenas, aspirante a ser el nuevo líder del CEN del PRI y agregó que vamos a convocar nosotros, ganando la dirigencia nacional, a nuestra asamblea en 2020.

Alito se comprometió ante representantes de medios de comunicación que “vamos a dejar claros temas importantes como el tema de nuestra ideología, dejar clara la fundamentación ideológica de nuestro partido, construir nuestro programa de acción, de competencia”.

*** Y siguiendo con el Revolucionario Institucional, resulta que Rogelio Montemayor Seguy renunció a su militancia tricolor, pero ¿hará mucha falta el ex gobernador de Coahuila y exdirector de Pemex? Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez, dijo que no participará en esta contienda interna, ni respaldará a ninguno de los candidatos y, es más, ni siquiera votará. El ex gobernador de Guerrero casi, casi, dijo “ahí que se hagan bolas ellos”. ¡Qué tal!

*** Ahora sí que “bien y bonito” le fue al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia mañanera “show de stand-up” ayer en Isla Mujeres.

Cuando pensó que todo serían porras a su favor, que sale una reportera de nombre María Cristina de la Cruz y que le “pone las peras a veinte” al tabasqueño, porque le pidió menos optimismo y más respuestas. Cuando los seguidores de AMLO intentaron tapar con aplausos los justos reclamos de la reportera, Cristina de la Cruz dijo que se supone que el evento era una conferencia de prensa por lo cual, los “aplaudidores” salían sobrando.

*** Por cierto, López Obrador dijo en dicha conferencia mañanera que el sargazo no es un problema grave, “es un asunto menor”. Bueno, si así fuera, entonces, ¿por qué el secretario de Marina, José Rafael Ojeda va a destinar 52 millones de pesos para atender este problema?

A pesar de esto y de otros duros cuestionamientos que le hicieron, el tabasqueño todavía se dio el lujo de decir que él nunca miente (¿acaso se mordería la lengua) y que siempre habla con la verdad. ¡¡Aaahh!!, sí, lo que pasa es que López Obrador siempre tiene otros datos.

*** La siempre flamante jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, asegura que van por buen camino las pláticas con empresarios para que la Fórmula Uno y la NFL permanezcan en México. Explicó que se trata de buscar un mecanismo para que esos eventos ya no sean financiados con recursos públicos, ya que por ejemplo, son 800 millones de pesos anuales para la F1

