Jon Favreau protege el espíritu de “El Rey León”

El director del live action de Disney visitó la Ciudad de México para promover su estreno, previsto para el 19 de julio

Arturo Arellano

Jon Favreau es uno de los directores de cine más prolíferos de la actualidad, es por ello que siendo responsable de cintas como “Iron Man”, fue llamado para encabezar el proyecto de “El Rey León” para Disney que se estrenará este 19 de julio y donde se cuenta con elenco de primer nivel, destacando la presencia de Donald Glover (Simba), Beyoncé (Nala), Chiwetel Ejiofor (Scar) James Earl Jones (Mufasa), Billy Eichner (Timón) y Seth Rogen (Pumba).

Dejó claro que no se valieron de la técnica del motion caption. “Fue un trabajo más bien teatral y novedoso, todos leían el guión, hacían las voces. Luego tomábamos con la cámara sus expresiones, pero no las capturamos, no hubo motion caption, porque la manera en que se expresa un humano y un felino es muy diferente. El trabajo de los artistas de animación fue extraordinario”

Durante su visita a la Ciudad de México para promover la cinta, el director Jon Favreau declaró que “El Rey León” es una película para todos y una de las más importantes para la empresa, entonces mi trabajo principal era proteger la película y mantener su espíritu. El de cada uno de sus personajes, por ello en las facciones de cada uno de los protagonistas vemos rasgos muy humanos, expresión, se les ve amor en la mirada o el sentimiento que deben representar según la escena, aunque si tomas una expresión humana y la trasladas a un animal, no es lo mismo, no reaccionan igual, expresamos emociones en los diferentes lenguajes”.

Aseguró que incluso para el screening de producción para aprobar los ajustes en la cinta, no pudo evitar llegar a las lágrimas "La vi para aprobación técnica, para efectos de trabajo, y lloré mucho, es que es realmente muy triste, y no pensé que la vería así porque era para aprobar los cambios, pero en realidad tiene momentos muy tristes".

Añade que este tipo de contenido “tiene un mensaje muy conmovedor; un gran momento que gustará a generaciones jóvenes y viejas, porque es donde se fusiona la experiencia con la juventud, sabía que estaría haciendo algo triste, y me di cuenta cuando vi el resultado final. Es necesario que de nueva cuenta enfrentemos al espectador con elementos más del corazón, de sentimientos”. De su experiencia al frente del proyecto comentó “me siento muy agradecido de ser el capitán de este gran equipo. Antes hice una película pequeña, ‘Chef’, en donde escribí, dirigí, produje, hice promoción y plan de mercadotecnia, entonces conozco todas las partes. Con este filme sé que soy una parte de una gran maquinaria, en donde todos cuentan. Sí, cuando era más joven quería ser el Michael Jordan del equipo, pero he descubierto que también es genial ser el entrenador”.

Una de las más entusiastas al arranque de esta versión, destaca fue “Beyoncé, que hace el papel de Nala, estaba muy emocionada, ella tiene hijos ahora, ya saben, yo también soy padre y siento algo especial cuando trabajo en algo que mis hijos podrán apreciar, porque si trabajas en algo para adultos, no lo puedes compartir con tus hijos. Para Beyoncé, ésta era su oportunidad para hacer algo que puede compartir con sus hijos”. Dado que la cantante además de dar voz a Nala, canta el tema “Can You Feel The Love Tonight?” junto a Donald Glover, el realizador comentó: “Tenemos las melodías originales, pero además algunas nuevas apoyadas por la producción de Pharrel Williams. Beyoncé tiene una canción más, tenemos otros temas inéditos”. La cinta llegará a las salas de cine mexicanas el 19 de julio.

Sabías qué… *** Los animadores de la cinta estuvieron frente a un león de verdad para ver sus expresiones y comportamiento, con el objetivo de darle más realismo a los dibujos, lo que según ellos fue increíblemente imponente *** “El Rey León” es la película más exitosa de Disney.