Patty Larrañaga es “Regan” en “El Exorcista”

Se estrena este 5 de julio en el Teatro Ramiro Jiménez, con un gran elenco: Sergio Klainer, Ricardo Silva (Padre Merrin), Cynthia Klitbo y Ana Ciocchetti (alternando a Chris McNeil), Diego de Erice (Padre Karras), Alejandro Herrera (Tío Burke), Patty Larrañaga, quien alternará el papel de “Regan” con Paola Meixueiro, entre otros

¡Del libro al cine y ahora en teatro!

Asael Grande

El clásico cinematográfico de terror, “El Exorcista”, llegará a los escenarios teatrales, a partir del 5 de julio en el Teatro Ramiro Jiménez (Av. División del Norte 2545 casi Esq. Churubusco. Coyoacán CDMX) y en la que participarán los actores Sergio Klainer, Ricardo Silva(Padre Merrin), Cynthia Klitbo y Ana Ciocchetti (alternando a Chris McNeil), Diego de Erice (Padre Karras), Alejandro Herrera (Tío Burke), Guillermo Jair (Padre Joe), Juan Manuel Pernas (Doctor Klein), José Alberto Gallardo ( Doctor Strong), y Patty Larrañaga, quien alternará el papel de “Regan” con Paola Meixueiro: “estamos ya en los últimos ensayos, estoy muy emocionada con esta obra que tiene todo el nivel en los efectos especiales, muy contenta porque ya se están vendiendo boletos, contenta de estar con un gran elenco, esperando los resultados, habrá mucha gente que la vendrá a ver por la curiosidad, a otros porque no les tocó la época de ‘El Exorcista’, una película que marcó el cine, y que de ahí surgieron tantas películas sobre exorcismo, me siento muy feliz”, dijo Cynthia Klitbo, en conferencia de prensa.

Por su parte, Patty Larrañaga, la protagonista de “El Exorcista”, comentó que “ha sido todo un reto, estoy muy emocionada, ha sido una gran oportunidad, y el trabajar con un gran equipo de buenos actores, estamos todos con la idea de que esta grandiosa puesta en escena sea un éxito”.

“El Exorcista” llevará al público al filo de la butaca con una producción traída de Nueva York, efectos especiales y una atmósfera que te hará sentir el miedo más profundo. Se trata de una adaptación teatral (original de John Pielmeier) de una de las películas de terror más aterradoras y viscerales que han existido, llevada a la pantalla gigante por William Peter Blatty en 1971, y que ahora dirige en teatro Fernando Reyes, para nuestro país.

Esta puesta en escena está basada en la película cuya historia se ve un exorcismo que se realizó a finales de los años 40 del que Patty Larrañaga escuchó hablar cuando recibía clases en la Universidad de Georgetown: “mi mamá vio una publicación en Facebook sobre un casting de esta obra, en la que buscaban chicas de 18 a 19 años, que se vieran como de 12 o 13 años, entonces mandé fotos, envié currículum, y de ahí seleccionaron a una cantidad de chavas para entrevista, y esa fue la segunda etapa, ya después vino el casting con escenas en el Teatro Ramiro Jiménez; vi la película muy pequeña, pero no me acordaba mucho, sabía de las escenas que marcaron a ‘El Exorcista’ como la del vómito, la cabeza volteada, así que la volví a ver completa, después escena por escena, para el casting estuve ensayando todos los días, vi el detrás de escena de la película; hacer el papel de ‘Regan’ es un reto, porque es una gran oportunidad, es una historia que casi todo el mundo conoce, es una gran responsabilidad, estoy poniendo el cien por ciento para que esto salga bien, y que sea todo un éxito; ahorita me estoy concentrando en la obra, pero también grabo a veces comerciales; tienen que ver ‘El Exorcista’, estamos poniendo mucho empeño, los efectos especiales están increíbles, van a ver muchas cosas que no se esperan, cosas que no se han visto antes, el público no se la puede perder, a parte es un gran elenco de grandes actores, va a estar increíble”, dijo en entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, Patty Larrañaga, quien encarnará a “Regan MacNeil” en la versión teatral para México de “El Exorcista”.

“El Exorcista”, se estrena este 5 de julio, en el Teatro Ramiro Jiménez (Av. División del Norte 2545, Coyoacán); La dirección es de Fernando Reyes, la producción de Eduardo López. Horarios: jueves y viernes 20:30; sábado 18:00 y 20:30; domingo 17:30 horas. Costo: 500 a 900 pesos.