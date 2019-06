Obras de Odin Dupeyron volverán a haacer historia en el Teatro Metropólitan

Asael Grande

El autor de los libros más vendidos de México (Y colorín colorado este cuento aún se ha acabado y ¿Nos tomamos un café?), Odin Dupeyron, se ha presentado ininterrumpidamente con sus obras de teatro (¡A vivir!, Veintidós veintidós y Lucas)alrededor de la República Mexicana por más de 10 años.

La CDMX recibe, después de haber recorrido exitosamente el país, a Lucas, una divertida y progresista puesta en escena que deja al público cuestionándose qué sabe realmente de la vida. Junto a Erika Blenher, Lourdes Gazza, Axel Alcántara y Nando Estevané, Dupeyron presentará nuevamente su obra en el Teatro Metropólitan, este jueves 26 de junio a las 20:00 horas.

Por si esto fuera poco, su exitosa puesta en escena¡A vivir!se presentará el 15 de julio en el Teatro Telcel, a las 20:00 y el 25 de julio, a las 20:00 horas en el Teatro Metropólitan. Su obra Veintidós veintidós,se presentará en el Teatro Telcel, a las 20:30 horas.

Además, Odin Dupeyron platicó con DIARIO IMAGENsobre Recalculando, primer especial de comedia, en la que habla de cómo desde la infancia (el filósofo precoz), cáustico, irónico y sarcástico, se burla del pensamiento fantástico y descubre el lado generoso del odio, la venganza y la espantosa realidad, para descubrir que la vida no tiene sentido: “decidí hacer mis tres obras los días lunes del mes de julio, y aparte un nuevo espectáculo, Recalculando, un stand up filosófico, habla de la vida, me gusta hablar de mis experiencias, entendiendo que en la vida uno tiene que recalcular, es decir, esto ya no va por aquí, ahora por dónde nos vamos, la realidad es ésta, sacar otros planes, de eso habla Recalculando, el no pelearte con la realidad”, comentó Odin, quien agregó que “el actor tiene que manejar muy bien la comedia, tiene que manejar muy bien el melodrama, por ejemplo, en¡A vivir!, el personaje se deshace, llora, pero sobre todo, tiene que creer en el contenido de la obra, tiene que estar en la misma sintonía; mis obras están bien escritas, tienen un buen principio, un desarrollo, un desenlace, tienen buenos textos, son coloquiales y la gente los percibe como reales, el contenido de las obras es importante, de lo que hablan es algo que a la gente le mueve, se ven reflejados, Lucashabla del amor en todas sus manifestaciones, mis tres obras hablan de diferentes cosas; el arte tiene catarsis, y es necesaria, por eso nos gustan las canciones, porque nos dicen cosas, las obras nos dicen cosas, nos mueven cosas que nos hacen cuestionarnos cosas, oí al público llorar, conmoverse, tiene mucho que ver con cómo funcionan las obras, el teatro funciona con el público, con sus risas y su silencio”, finalizó Dupeyron, quien adelantó a este diario que está escribiendo un nuevo libro, Una carta de amor, igual que Lucas, hemos perdido la capacidad de entregarnos, el amor es un riesgo que vale la pena tomar.