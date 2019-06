Javier Bátiz, Like a Rolling Stone

“Muchos músicos quieren tocar como yo, Carlos Santana quería ser yo; es una carrera increíble, porque hemos viajado alrededor del mundo, he tocado con los mejores músicos del mundo, así es que es algo muy especial, estoy muy feliz, yo trabajo tocando y cantando”

El Brujo Mayor del Rock Mexicano platicó en exclusiva con DIARIOIMAGEN.

Asael Grande

Guitarrista, originario de la ciudad mexicana de Tijuana, fundador del movimiento tijuanense de rock, que vino a modernizar el concepto de esta música en México, con más de 60 años de carrera, Javier Bátiz, reconocido como el padre del rock and roll mexicano, ofreció un concierto en la Ciudad de México, en la Glorieta de los Insurgentes. Previo a su presentación, “El Brujo Mayor del Rock Mexicano”, platicó en exclusiva con DIARIO IMAGEN: “ando tocando por todos lados, y feliz de la vida, me invitaron al Vive Latino, ahorita en estos tiempos, ya después de 63 años, he tocado en todos lados, me faltan algunos, como Dubai, o el castillo de la reina de Londres, la verdad una carrera como la mía ha sido muy grandiosa, ha sido una bendición increíble, es un regalo de Dios, no puede ser otra cosa, empecé de niño, y nunca pensé el que se creara un mito, una leyenda, que tocara tantos corazones de músicos, y de tantísima gente, muchos músicos quieren tocar como yo, Carlos Santana quería ser yo, decía de niño,-‘Yo quiero ser Javier Bátiz’- ; es una carrera increíble, porque hemos viajado alrededor del mundo, he tocado con los mejores músicos del mundo, así es que es algo muy especial, estoy muy feliz, yo trabajo tocando y cantando”.

En 1957 Javier Bátiz, fundó en su natal Tijuana a un grupo llamados Los TJ’S, con el que recogía fielmente las influencias musicales que se recibían en las ciudades fronterizas mexicanas del blues y R&B.

Con Javier Bátiz se gestó en México el primer movimiento de rock autentico en nuestro país y por ello su figura inspiró el nacimiento de una serie de grupos y bandas contestatarias que vivirían el auténtico sentido contracultural que proponía el rock a nivel mundial: “sigo escribiendo canciones, en papel, en los autobuses, en la casa, y toco mi guitarra, ensayo yo sólo, una hora, seis horas, también compongo canciones instrumentales, que son muy bonitas también, siempre existe alguien que toque mejor que tú, no hay ‘el mejor’, no existe; tengo 63 años de tocar”.

Conocido como el maestro de: Carlos Santana, Álex Lora, Abraham Laboriel, Fito de la Parra (Canned Heat), Guillermo Briseño y muchos más. Con 63 años de carrera ininterrumpida, Bátiz se mantiene vigente.

Este año tuvo una destacada participación en el festival Vive Latino: “fui el ‘no llegante’ -comenta Bátiz, respecto a su ausencia en el Festival Avándaro, en 1971- hay una montaña muy grande, donde se sube por tierra, hay unas curvitas, hasta ahí llegué, y eran como las tres de la mañana, y no podía entrar por una fila de carros, además Armando Molina, había dado ordenes de que no pasara yo al Festival, entonces, de todas maneras no hubiera podido tocar en Avándaro; me siento feliz, encantado de la vida, mi mejor medicina es la música, el sentido del humor, y mi esposa, estoy más que festejado, no le pido a Dios que me de un carro, una casa,dinero, yo le agradezco cada minuto que estoy viviendo, desde que empecé a tocar, compartí lo que Dios me ha dado”.

El tema que ha hecho propio, La Casa del Sol Naciente, se escuchó en la reciente entrega de los Oscar, cuando se rindió un reconocimiento a la película Roma, de Alfonso Cuarón.