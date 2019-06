Valentina Batta confiesa que “Ya valió”

La cantante lanza sencillo con un estilo original que defiende el rock y el pop con una estética a la vieja escuela

Arturo Arellano

Valentina Batta es una extraordinaria cantante y compositora que se ha caracterizado por sus peculiares interpretaciones de los clásicos del rock en inglés, sin embargo, al salir de “La Voz México”, su tarea era seguir en el gusto del público ahora con temas originales, por lo que se da la oportunidad de lanzar su nuevo sencillo titulado “Ya valió”, un corte que defiende l rock y el pop con una estética sonora a la vieja escuela, pero con tintes que lo hacen sonar actual y fresco.

En entrevista con DIARIO IMAGENse dijo “orgullosa de que por fin después de tanto tiempo pude lanzar mi sencillo, desde que salí de ‘La Voz México’ estaba emocionada por escribir, me puse a componer la canción y sobre todo me quería dar a conocer con el género de rock. Esta canción es rock pop y la gente la ha aceptado muy bien, no quiero sonar presunciosa, pero creo que ya di con mi estilo, es que desde muy niña me ha gustado el rock y siento que el género que más va conmigo, cantaba Quiet Riot, AC DC, Guns & Roses y la gente con eso me identificó, ese es mi ADN. Con este sencillo eso quise defender”.

Su expectativa como mujer dentro del rock dice “en México hay dos muy importantes exponentes del género, Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, a quienes admiro muchísimo, me gustaría regresar a ese tipo de música, que no tiene que ser tan darkpara que no todo mundo escuche, sino asemejarse a esos clásicos del rock que a todos les gustan. Me gusta representar que tú puedes ser lo que tú quieras, sin que nada te detenga”.

De “Ya valió” agrega “lo escribí en 2016 con un amigo que se llama David Díaz que es un gran músico y compositor, queríamos hacer un hit, el año pasado me fui a Madrid a grabarlo, regresé y grabé otras canciones que pronto saldrán. Pero este tema está lleno de energía, puedes cerrar los ojos y verás colores, por más que sea rock es una melodía pop y algo con lo que todos podrán verse identificados. Yo la hice inspirada en una experiencia amorosa que tuve, literalmente ya valió e hice el hashtag con el que mucha gente empezó a compartir sus propias experiencias”.

Detalla que “siempre he sido honesta con el arte que le muestro a los demás, me han preguntado por qué no hago reggaetóny no es que no me guste, sino que si la gente me ve cantar algo con lo que no soy honesta no me lo van a creer. Me ha costado trabajo porque de pronto en alguna disquera me dicen ‘Hay que meter un poquito de esto’ y me cambian toda la canción, lo cual no me deja feliz, por ello estoy como artista independiente y quiero demostrar que si eres honesto la gente te aceptará mucho más. Muchos artistas están haciendo reggaetóno trapy no se les cree, no están felices, sólo quieren fama instantánea y efímera, no tienes que hacer música por eso”:

Adelanta que “quiero ir sacando varios sencillos para luego un EP completo. Me gusta cantarle a la vida, la sociedad, porque vivimos tiempos difíciles en que muchos valores se están perdiendo” Y de los shows comenta “Estoy en ensayos con mi banda, en unos meses ya estaré en acción, me emociona que es una propuesta original, va a estar muy padre, ire a varios estados de la república. Seguiré teniendo en mi repertorio los clásicos del rock para hacerle un tributo a esas canciones que te inspiraron a hacer tus propias canciones” concluyó, la cantante que se dice influenciada por bandas como The Beatles.

