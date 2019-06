Y a la postre, México va ganando a EU en su guerrita de aranceles

Índice político

Francisco Rodríguez

Después de una guarapeta de sesenta y cinco años, con Síndrome de Korsakoff, lagunas mentales, visión borrosa y catatonia aguda, los Estados Unidos tocaron fondo. El teporocho ya está reducido a su mínima expresión. Aparte de que nadie confía en su capacidad, nadie le confía el equilibrio planetario. Está extenuado.

Los Estados Unidos empezaron su derrota cuando en 1953 el Congreso le confío a Eisenhower la facultad de desconocer las reglas internacionales y engañar al mundo con una treta que entonces se consideró de triunfador: decidir que los misiles atómicos enviados a Corea del Norte no eran para ser usados, sino sólo para amenazar.

Estados Unidos inició entonces un terrorismo atómico que destrozó su credibilidad. Ahora, en medio de un blanche mental, paga las consecuencias. Las guerritas comerciales de Trump han sido la puntilla. Se le volteó el chirrión por el palito y la enorme fuerza de India, Rusia y China ha determinado el diagnóstico y el tratamiento.

Debido a todo su potencial económico, la población total y la ubicación geográfica, los tres países del RICH, Rusia, India y China, desempeñarán un papel estabilizador en la política mundial. El proteccionismo estadounidense está a centímetros de irse por un caño. Las guerritas de Trump acabaron de soliviantar al planeta.

El primer tenedor de la deuda gringa, China, hace unos días, luego del cierre de la Bolsa de Shanghai, con el acuerdo de los contratos a futuro del petróleo en petro yuanes, la cancillería, a través de Hua Chung Ying, declaró, mutatis mutandi:

La hegemonía de Estados Unidos ha terminado. Debe volver a reaprender y respetar a sus similares sobre la base del beneficio mutuo. Pero mientras persista en su posición, China informa al gobierno de los Estados Unidos y al mundo entero que procede en lo inmediato a imponer aranceles…… a 128 productos originarios de los Estados Unidos. A su vez se comienza a considerar la idea de cesar en la compra de deuda pública estadunidense, es todo. Buenas noches.

Veinticuatro horas después de la sustitución del dólar por el yuan oro, los chinos amenazaron con dejar de comprar la deuda chatarra como en ninguna otra época de la Guerra Fría. Quien tuviera dudas sobre el inicio de una nueva época ahí tiene la respuesta. La hegemonía norteamericana será cosa del pasado.

Simultáneamente, la India aumentó los aranceles a 29 productos estadounidenses para ampliar el déficit comercial con ese país asiático en cerca de cincuenta mil millones de dólares.

En minutos ha sido expuesta la capacidad calificadora de las agencias financieras neoyorquinas que se dieron vuelo determinando que las deudas de Pemex eran papel chatarra. Han recibido la respuesta esperada. La deuda chatarra es la estadunidense. Una enorme reciprocidad que no puede ser involuntaria, ni dejar de ser respondida por el gobierno mexicano con medidas audaces y valientes.

Las posiciones mundiales ya han sido definidas. El teporocho se pasó de lanza. Ya no lo quieren recibir en una sola casa decente. Sus deudas se regresan como un búmeran contra toda la población norteamericana que alguna vez confió en sus desplantes autoritarios.

Se comprueba que la cultura no crea al hombre nuevo. Eso es la obra de una nueva civilización. La tarea de la cultura, y a veces de los barnices culturales, es suavizar los extremos sicóticos del depredador, sólo socializarlo. Quitarle lo salidor. Ésta es la renovada actualidad de las confrontaciones entre la política y la moral.

Quedan como vulgares tancredos los vendidos de la prensa y los medios de comunicación mexicanos que echaron sus campanas al vuelo celebrando los triunfos de Trump sobre la defensa de la soberanía nacional. Quedaron de nuevo como tristes reaccionarios y mentecatos al servicio de prestanombres y traidores embozados.

En nuestro territorio la suerte está echada. Los que ensalzaron a los corruptos, loaron a los asesinos, elogiaron a los ineptos, premiaron a los poderosos, se arrodillaron ante los organismos financieros, encubrieron a los criminales y descalificaron todos los intentos populares de liberación, están contra las cuerdas.

Quienes creyeron continuar burlándose de la bonhomía del pueblo, que siempre perdona pero nunca olvida; quienes creyeron saquear a la Nación sin dejar huella; quienes presumieron de manos limpias y demostraron conciencia sucia; quienes tremolaron la doble moral como bandera imbatible…… quienes confiaron en la hipocresía como la insignia sustitutiva de la moral política; quienes mostraron al mundo una falsa sencillez y se apegaron incondicionalmente a las consignas del imperio chiquito, están perdidos de antemano. Caerá sobre ellos la justicia de la Nación.

Quisieron convencernos de que éramos un hato de imbéciles, manipulables por imágenes insulsas de estadistas y mensajes anodinos. Los que han perdido siempre están por primera vez de acuerdo con un objetivo general: liberar a la humanidad, celebrar la vida, honrar a los muertos y salvar al planeta.

Después de una guarapeta de sesenta y cinco años, el teporocho del piso de arriba, el que nos quitó el sueño, el que alardeo en infinito que era el único dueño de nuestro destino, está a punto de ser internado, reducido a la quiebra, inutilizado por el mundo para que ya no nos siga dando lata.

Se avizora un nuevo mundo, donde tendremos que alinear nuestras fuerzas para lograr el comercio justo, el desarrollo del mercado interno, la estabilidad de las familias, el empleo digno, la convivencia en la paz. Todos los rollos interesados de los voceros del sometimiento serán pamplinas.

México tiene que ser realista: debe exigir lo imposible. Sacar todos los arrestos de su historia, fajarse los machos, buscar la justicia negada. ¿No cree usted?

Índice Flamígero: El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, señaló que el despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras del país para contener el flujo migratorio “en obediencia a Trump”, es inaceptable y flagrante violación, ya que, aseguró que “no se puede entregar la carne humana por presión”. “Lo que está ocurriendo en el país es inaceptable, porque no se puede entregar la carne humana por la presión de la gran potencia, ¡eso no!”, puntualizó. + + + Vaclav Masek, un graduando guatemalteco del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe (CLACS) de la Universidad de Nueva York (NYU), escribió hace un par de días una severa crítica a los gobiernos de los países centroamericanos expulsores de migrantes: “… Guatemala, El Salvador y Honduras no se pronunciaron en contra de la iniciativa punitiva (de los acuerdos México – EU). Peor aún, en los últimos meses se han revelado presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que evidenció su poco compromiso en la lucha anticorrupción y el combate regional contra estos comercios ilícitos. Sin embargo, ante las presunciones, los gobiernos sostienen que no existen tales vínculos. No es sorpresa, entonces, que México y EU coincidieran en dejar fuera de la mesa de negociación a dos gobiernos cuestionados —el de Jimmy Morales (Guatemala) y el de Juan Orlando Hernández (Honduras)— y otro en plena construcción —el de Nayib Bukele (El Salvador). En ese sentido, los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños experimentan diversos obstáculos en su día a día, pero todos convergen en la ineficiencia del Estado para combatir simultáneamente la corrupción en el plano doméstico, y velar por los derechos de sus ciudadanos en el plano internacional. Para los gobernantes centroamericanos es difícil caminar y masticar chicle al mismo tiempo.”

www.indicepolitico.com

pacorodriguez@journalist.com

@pacorodriguez