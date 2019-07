Gloria Trevi “Diosa de la Noche” en la Arena Ciudad de México

La cantante ofreció un concierto de poco más de dos horas ante miles de fanáticos y recibió un reconocimiento de parte del recinto por su sold out

Arturo Arellano

Una vez más, Gloria Trevi demostró por qué es la auténtica Diosa de la Noche,con su actual gira, la mexicana logró abarrotar la Arena Ciudad de México, hasta el último rincón, ofreciendo una noche inolvidable para miles de fanáticos.

Si bien el show estaba previsto para las 21:00 horas, la cantante no salió al escenario sino hasta poco después de las 22:00 horas cuando la manta que cubría la parte frontal del venue, cayó al piso, después de una cuenta regresiva de cinco minutos más, descubriendo la figura de una Gloria flotando en lo más alto del escenario que fue descendiendo mientras cantaba Diosa de la Noche, segura, enérgica y lista para deleitar a la gente por poco más de dos horas. Después de esto, la cantante interpretó con “Con los ojos cerrados”, evocando a los noventas, para enseguida dar un brinco de treinta años hasta su más reciente éxito “Ábranse perras”, enloqueciendo a todos los presentes.

“Me dieron a elegir entre las comodidades o tu desmadre y yo Arena Ciudad de México, te escogí, hasta las últimas consecuencias, esto quiere decir que después de esta noche tú y yo sabemos que a donde quiera que lleguemos sea trabajo escuela o una fiesta, llegamos en actitud de reinas. Porque para una gata, una perra, para una perra, una loba y para una loba, una leona y para una leona esta cabrona”, dijo, para dar la bienvenida a las miles de personas que le dieron el sold uut. Siguió con “Gloria” en la que dijo “La gloria es sólo gloria a Dios y a la Ciudad de México”, luego cantó “Como yo te amo”, no sin antes presentarse a sí misma en su versión masculina Mr. Trevi, “El cabrón de cabrones, el semental de sementales, el chingón de chingones, al que muchos que andan por ahí deberían atenderle”.

“Prefiero llorar por lo que hice que por lo que no hice. Así que vengo a entregarme con ustedes, mi raza de la capital, intensa y loca. Me entregaré a ustedes con pasión, con locura pero también dulce y tierno”, dijo y cantó “Vestida de azúcar”, “Virgen de las vírgenes” y “Que me duela”, en un tenor de empoderamiento y fuerza. Luego, hizo un par de popurrís con éxitos de los inicios de su carrera, como “Ángel de la guarda”, “No querías lastimarme” en la que comentó “veo gente de Brasil, Argentina, Perú España, Estados Unidos y de toda la República Mexicana. Ya nos conocimos, enamoramos, nos entregamos y también vamos a cantarle a de quienes nos separamos”.

Con un duelo de solos de guitarra los músicos le dieron tiempo para cambiarse una vez más de atuendo y regresar al escenario a cantar “Más buena”, “Cinco minutos”, “Me lloras” e “Hijo de puta”, en el que pidió al público levantar la mano con una señal irreverente. Después cantó un popurrí que incluyó “Dr. psiquiatra”, continuando con “Un día más de vida”, “En medio de la tempestad”, “Ellas soy yo” y “El favor de la soledad”, para llegar a la recta final de un show lleno de luces, cambios de vestuario y una enorme producción, que incluyó bailarines y una gran teatralidad.

La última parte del show estuvo compuesta por “Pelo suelto”, “Vas a recordarme”, “Cómo sufro al recordar” y “Todos me miran”, esta última en la que la pirotecnia se hizo presente a la par de la euforia desbocada de sus fanáticos, que desplegaron una bandera multicolor en medio de las butacas y no permitieron que esto fuera el fin del show, ya que con insistencia pudieron otro tema, hasta que la Diosa de la Nochevolvió y cerró su espectacular concierto con “El recuento de los daños” y “Tribu”, con la que marcó el gran final de esta apoteósica presentación.