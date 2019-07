Ebrard también le entra a la carrera por 2024

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

AMLO le da la cancha

“Buenos oficios” de Sanjuana Martínez; despidos injustificados en Notimex

Ya se comentaba en este espacio en anterior entrega que cuando el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, hizo críticas muy directas y específicas, ni más ni menos que al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, no estaba más que empezando a jugar sus cartas, de cara a la adelantadísima carrera presidencial del 2024 y las críticas hacia el primer círculo lópezobradorista, le representan una espléndida herramienta para adelantarse y abrirse más al escenario político nacional.

Sin embargo, parece que alguien más amenaza con ganarle la carrera al zacatecano y se trata del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien viajó a Osaka, Japón, como principal integrante de la delegación que envió el presidente a la Cumbre del G-20, y lo peor para Monreal, es que fue el propio jefe del Ejecutivo el que le proporcionó al canciller la pista para poder lucirse a sus anchas a nivel internacional y de esta manera, apuntalarse rumbo al 2024 y ese pequeño detalle no lo tenía previsto el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, así que ver las imágenes del titular de la SRE, codeándose con líderes y jefes de Estado, le cayeron como “balde de agua helada”.

Así, Ebrard fue el principal beneficiario, digamos, de las limitaciones de López Obrador, ya que al haber declinado asistir a dicha Cumbre para estar presente en el bonito festejo-informe, show cómico, mágico y musical, -que por cierto, no salió nada barato si consideramos que estamos en época de austeridad-, que se celebrará hoy en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México y que estará custodiado por alrededor de cinco mil elementos, según lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana en la CDMX, Jesús Orta, a un año de su triunfo, constituyó el pretexto perfecto para que Ebrard Casaubón tuviera para sí y sus afanes, toda la cancha.

Y ahí están como muestra las fotografías que se sacó Ebrard en las que aparece con una sonrisa que no le cabe en la cara, al lado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como si fueran los grandes amigos, o como si México no hubiera tenido que doblar algo más que las manos para evitar la imposición de aranceles por parte del inquilino de la Casa Blanca; o como si nuestro país no tuviera que aguantar las felicitaciones que en tono por demás irónico envía el presidente estadunidense, en reconocimiento al muro de “carne y hueso” que el gobierno de la llamada cuarta transformación ha “construido” en la frontera sur de nuestro país.

Por otro lado, el papel que desplegó la esposa de Ebrard, Rosalinda Bueso, también ayudó, pues con la experiencia que tiene la ex embajadora de Honduras en México, supo colarse entre las primeras damas que acudieron a la reunión del G20 y tomarse la foto con ellas, como si fuera toda una primera dama.

Es bien sabido además, que su marido hizo lo propio con los Jefes de Estado de los países económicamente más poderosos. ¡Qué tal!

Por lo demás, lo que menos le importó a Ebrard, fue ser el mensajero del presidente López Obrador que por conducto del canciller, envió una carta a todos y cada uno de los participantes en la Cumbre, celebrada en Osaka, y lo más probable es que se hayan peleado o puesto como una de sus actividades prioritarias, leer la carta que les hizo llegar el tabasqueño, bastante simple y en la que la frase coincidente fue lamentarse de no haber podido asistir a Japón, pues está más ocupado en que en México se consolide la llamada Cuarta Transformación, que en otra cosa.

Lo que le faltó agregar al mandatario mexicano, fue que también se encuentra enfrascado en ultimar los detalles del “bailongo” con el que celebrará un año de su triunfo en las urnas, pero, en medio de una crisis que no se puede ocultar, ¿habrá alguna razón para festejar?

Municiones

*** En plena celebración, el presidente se enterará de noticias no tan agradables, ya que reporteros, redactores, editores y personal administrativo y de servicios con entre 15 y 20 años de laborar en Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, fueron despedidos de la manera más arbitraria, gracias a los “buenos oficios” de la directora, Sanjuana Martínez, quien desde que llegó a dicha agencia, no ha hecho más que tensar la cuerda hasta que consiguió reventarla.

Por ello, el personal despedido, tiene planeado apersonarse en alguna de las conferencias mañaneras del tabasqueño, para pedirle su intervención, a fin de que se nos garantice una liquidación del 100 por ciento, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y al Contrato Colectivo de Trabajo, cuando se trata de un despido injustificado.

En la campaña y en la toma de posesión, López Obrador aseguró que nadie estaría por encima de la Ley o fuera de la misma, por lo que los empleados despedidos arbitrariamente de Notimex, demandan al Ejecutivo federal cumplir con su compromiso y otorgar una liquidación justa, ya que es por demás evidente que el tabasqueño no cumplió con la palabra de no tocar a los trabajadores sindicalizados en las áreas del gobierno federal.

*** Hasta el momento, han sido despedidos 72 empleados bajo el argumento de “las medidas de austeridad y control presupuestario contenidas en el memorándum del 03 de mayo de 2019”.

Lo cierto es que Sanjuana Martínez, se ha dado a la tarea de violar los derechos humanos y laborales del personal al que ha dejado sin empleo, ya que dio la orden de no entregar a los trabajadores los recursos del Fondo de Ahorro hasta que no firmen una liquidación del 40 por ciento; o sea, 60 por ciento menos de lo que se les debe liquidar por ley, lo que va en contra de la legalidad.

Hay que subrayar que dichos recursos pertenecen a todo un año de trabajo de los empleados, por lo que sin duda, la señora Martínez está incurriendo en un delito al retener de manera ilegal los frutos de esa prestación. Además, ¿a dónde irá a parar el dinero, tanto de la mal llamada austeridad y el de los trabajadores concentrado en un fondo de ahorro?, ¿a los bolsillos de quién?

*** Y hablando del famosísimo AMLOFest, hubo otra ocurrencia/error. El viernes, se había ordenado, sí, ordenado, que esta celebración-kermesse, se transmitiera en cadena nacional, por lo que se le vino una andanada de críticas al gobierno; igualito que ocurrió con lo del tema del Instituto Mexicano de la Radio, (IMER), que estuvo a punto de desaparecer y entonces, a la secretaria de Gobernación no le quedó más remedio que dar marcha atrás ante tan aberrante imposición y lo dejó como una cuestión opcional para radiodifusoras y televisoras. O sea, ¿la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero le “enmendó la plana” al presidente?, a ver si no la regañan.

