“Wenses y Lala” refrenda la fe en el amor en el Teatro Xola

La puesta en escena de Adrián Vázquez continúa ofreciendo funciones todos los martes hasta el 27 de agosto

Develarán placa por 300 representaciones este 2 de julio

Arturo Arellano

“Wenses y Lala” crecieron e hicieron su vida en algún lugar perdido del litoral del norte de México. La obra habita en una atractiva atemporalidad que consigue situarse en cualquier momento de nuestras vidas o la de nuestros conocidos. Es una historia de amor puro que continúa conmocionando al público desde su estreno y ahora ofrece funciones todos los martes en el Teatro Julio Prieto, Xola, hasta que culmine su temporada el próximo 27 de agosto.

Con dramaturgia y actuación de Adrián Vázquez, se cuenta una historia que nos hace recuperar la fe en el amor y en entrevista con DIARIO IMAGEN, el escritor nos cuenta “es una obra de teatro independiente que contó con un recibimiento muy exitoso por la crítica especializada, medios, público y los mismos compañeros que encontraron en ella una obra original y emotiva. La historia de vida de los programitas que son una pareja de esposos, nos enseñan a sobrellevar la vida con optimismo, poner cara esperanzadora a la vida, es una obra honesta y de ahí creo que bien el éxito”. Describe que “es para mayores de 10 años, nosotros la recomendamos para esa edad, aunque han entrado niños más chicos. El elenco desde su inicio y su escritura se pensó para los actores que la realizamos, Adrián Vázquez y Teté Espinoza. Tiene que ver con la coherencia de la anécdota, está inspirada en el amor de mis padres, que lograron 48 años de sus vidas sin separarse uno del otro, sin separarse ni un minuto. Me inspiro en las referencias de mi vida y en esa manera particular de vivir el mundo, que tenían mis padres”.

No obstante, asegura que “no abordamos el tema de una manera didáctica, no es nuestra misión ir en contra de la modernidad o de lo que hoy se piensa en relación al inmediato desapego de las personas, que va más en un tenor de la mercadotecnia, aunque de manera indirecta si hacemos referencia a que vale la pena encontrar a cómplice para toda la vida, a no abandonar el amor, a repararlo, que vale la pena luchar por estar juntos con esa persona quien elegiste para pasar el resto de tu vida. No es aleccionadora, esto es una ficción y el espectador lo que puede saber es que vamos a poner pasión y entrega para que se lleven la anécdota y a partir de eso, si aprenden algo, que bueno, pero no es nuestra intención principal”.

El éxito del montaje lo adjudica “Tiene que ver con la esencia del teatro, entendemos y acudimos a creer que al teatro lo que le hace teatro es al actoralidad, pues sin ello lo hay teatralidad, nosotros decidimos apostar a esto. Nuestro énfasis va encaminada a que nuestra historia sea potente. El espectador se lleva a dos actores entregados en escena, comprometidos con la historia, son personajes que hablan directamente al público, de manera expuesta, diciendo esto somos y vamos a contarles nuestra historia de vida. En la sencillez y no en la simpleza de la anécdota radica su mayor potencia. Nos conmueve porque nos conecta con nosotros o con un ser cercano”

Así, la obra está contada desde la comedia, “pero cuando llegan momentos de horror y crueldad la gente se conmueve, pero luego se ríen de nuevo. De entrada hay nociones muy íntimas, me ha hecho sentirme afortunado por el periodo de vida que se me ha otorgado gracias a mis padres. Me vuelve humilde de enfrentarme la vida y agradecido por haberlo hecho a su lado. Al recrear su historia cada función me hace revivir aspectos de mi vida, pero por otro la necesidad escénica de seguir contando hacia adelante”.

Finalmente, adelantó que este 2 de julio a las 20:30 horas “vamos a develar placa por nuestras 300 representaciones y para ello contaremos con la presencia de Joaquín Cosío y Lalo España como padrinos de lujo”. Mientras tanto “Wenses y Lala” continúa presentándose todos los martes a las 20:30 horas en el Teatro Julio Prieto, Xola.