Asael Grande

“Familias frente al fuego”desafío en la cocina, es un concurso nunca antes visto en la televisión mexicana. La comida casera es uno de los emblemas de nuestra cultura, ya que la sazón familiar es algo que no se puede aprender en los libros de recetas. Es por eso que, por primera vez en la pantalla, las familias y en particular su sabor, serán las protagonistas de una emocionante y divertida batalla culinaria.

En esta nueva emisión (a estrenarse el domingo 14 de julio a las 20:30 horas, por las estrellas) ocho familias, de varias partes del país y de diferentes conformaciones, se enfrentará semana a semana en diversos retos que pondrán a prueba el sabor de su sazón.

Belén Alonso, Carlos Gaytán y Antonio de Livier, son los chefs expertos, con distintas especialidades, que estarán encargados, semana a semana, de tratar de encontrar a la familia que mejor cocina en el país: “me he vuelto un poco la mamá de todas estas familias participantes, me enternece mucho ver cómo se entregan en las cocinas, cómo trabajan bajo presión, me enternece muchísimo la historia de cada una de ellas, me conmueve ver a mujeres ya mayores, entregándolo todo para llevarse el premio, y que al final del día tienen un sueño, cada una de las historias, a mí en lo particular, me han tocado mucho, cada eliminación me duele en el alma, ahora sí que los que toman la decisión son los jueces, me he vuelto más el barco del proyecto, porque siempre les estoy recordando tener una buena actitud, que siempre hay que sonreír, al final del día los veo, y soy su paño de lágrimas, me piden consejos, soy como la parte más sensible, me he enamorado de cada una de estas familias, y esta ventana que tienen domingo tras domingo es enorme, no hay pretexto para poder llevar a cabo sus sueños, aquí están demostrando que son buenos para la cocina, que se tiene talento”, comentó, Inés Gómez Mont (conductora de Familias frente al fuego), en entrevista con DIARIOIMAGEN.

Los Vásquez, Las Merino, Las Ek, Los Nahum, Los Toledo, Los Gudiño, Las Bárcenas y Los Wong, son las 8 familias, provenientes de distintas regiones del país, que competirán para demostrar que, en su casa, es donde mejor se come. La familia que reciba esa honrosa distinción, también será acreedora a un millón y medio de pesos.

Con una serie de retos semanales que van desde preparar tamales, hasta cocinar ratas de campo, las 8 familias se eliminarán una a una hasta que sólo una de ellas se corone como la mejor familia cocinera de México.

En las cocinas de Familias frente al fuego, las familias participantes tendrán todo lo necesario para presentar platillos que sean dignos representantes de sus lugares de origen y de sus tradiciones familiares. Desde la particular comida yucateca, hasta la comida con herencia libanesa, pasando por la tradicional oaxaqueña y la multicultural de la Ciudad de México.

Inés Gómez Mont, será la conductora de Familias frente al fuego, desafío en la cocina, y acompañará a las 8 familias en este viaje de sazón y emociones que conectará con el corazón del público que siga esta emisión a través de la pantalla de las estrellas.

Familias frente al fuego, desafío en la cocina, está basado en Family Food Fight, formato original de Endemol Shine.

Familias frente al fuego” desafío en la cocina estrena el domingo 14de julio a las 20:30 horas, por las estrellas.