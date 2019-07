“Si por mi fuera, yo desaparecía al Ejercito y lo convertía en Guardia Nacional”: AMLO a La Jornada

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

En la revelación del presidente Andrés Manuel López Obrador al diario “La Jornada” no hay matices ni dobleces. Va directo.

Y en el mismo tono, y ante la pregunta de si es plan, agrega:

“No lo puedo hacer porque hay resistencias, o sea, una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible…”

Y uno piensa: ¿Qué hubieran hecho el general Marcelino García Barragán, otros de esa estirpe, ante tal afirmación?

La intencionalidad de López Obrador es profunda. Determinante para un cuerpo formado por mandos y tropas con una formación y mística.

La revelación forma parte de un entrevista que en esta ocasión hace ir al fondo de sí, al personaje más entrevistado y con más argucias para eludir o inducir lo que quiere, en este momento en México.

Vale la pena retomar un fragmento que considero clave de esa entrevista aparecida ayer en La Jornada:

LJ: ¿Qué ha pasado este año?

AMLO: Vamos muy bien. Este año vamos tan bien.

LJ: Déjeme terminar de preguntarle, por qué había un Andrés Manuel López Obrador candidato que veía al país de una forma…

AMLO: No, no, no. Es lo mismo.

LJ: ¿Ha cambiado tener el poder que no tenerlo?

AMLO: No, no, no. Tan es así que, si ustedes leen hoy el libro La salida, van a encontrar…

LJ: Pero hay una diferencia, por ejemplo, con los militares, el retiro de los militares que planteaba Andrés Manuel López Obrador candidato. Hoy están los militares, con otro nombre, en las calles haciéndose cargo de la seguridad pública cada vez más.

LJ: Fíjate que no. Lee el libro.

LJ: Pero ahí no se habla…

AMLO: La Guardia Nacional.

LJ: Pero esa Guardia Nacional es una Guardia Nacional militarizada.

AMLO: Sí, ahí lo estoy planteando, lo plantie en el libro, contestando a tu pregunta.

No es otro proyecto. En el libro está lo de la Guardia Nacional, en el libro están las propuestas que estamos llevando a la práctica.

Si se militariza al país o no, es otro debate, que lo podemos dar, que no tengo ningún problema de conciencia sobre eso. Bastaría con decir que el pueblo estaba en estado de indefensión, que no había una política de seguridad pública.

LJ: Pero ese Ejército ¿no violó los derechos humanos gravemente, por ejemplo, en lugares como Guerrero? ¿Por qué regresar ese mismo ejército?

AMLO: Porque ya no es el mismo comandante supremo.

LJ: De acuerdo, pero sí son los mismos soldados, los mismos mandos.

AMLO: Que reciben órdenes.

LJ: Que han hecho agravios, que los siguen haciendo.

AMLO: No lo siguen haciendo.

LJ: En Guerrero, la situación, Presidente, sigue siendo muy delicada.

AMLO: No, no, no. Tenemos en contra a la Comisión de Derechos Humanos, que se hizo de la vista gorda durante todo el periodo neoliberal.

LJ: De acuerdo.

AMLO: Si fuese así, de que los militares están en el gobierno nuestro violando derechos humanos, ya tendríamos recomendaciones de ellos, pero, además, yo no lo permitiría. Esas son de las cosas en las que ustedes se confunden. No somos…

LJ: ¿No tendría que pedir disculpas el Ejército por todo lo que cometió?

AMLO: No somos iguales. No, no, no, pero te digo. El Ejército recibe órdenes y ahora el Ejército no ha recibido ni va a recibir una orden que signifique masacrar, torturar, desaparecer, reprimir al pueblo.

LJ: ¿No tendría que haberse disculpado el Ejército por lo que hizo?

AMLO: Sí hace falta lo puede hacer y lo hago yo como representante del Estado y Comandante Supremo, pero son circunstancias distintas.

LJ: Había orden de hacer todo esto.

AMLO: Había orden de hacer lo que se hizo.

LJ: Se esterilizó a hombres, se violaron mujeres, se torturó gente.

AMLO: Sí, porque había la orden del Presidente. Por ejemplo, ustedes no repararon y no hubo una columna de ustedes ni una información de fondo, dando a conocer que desaparecía el Estado Mayor Presidencial.

LJ: Sí lo tratamos, Presidente.

AMLO: Sí, pero por arriba, por arriba. ¿Y qué era el Estado Mayor Presidencial?, ¿Qué fue el Estado Mayor Presidencial en la historia reciente?

LJ: Un instrumento para el narcotráfico, para los negocios de la señora Elba Esther.

AMLO: No, no, no, más que eso. Tuvo que ver con la represión en el 68 y tuvo que ver hasta en el asesinato de Carlos Madrazo (dirigente del PRI, fallecido en 1969). Un cuerpo de élite para la represión, ocho mil elementos que cuidaban al Presidente y eso desapareció.

El caso del Ejército es un tema interesante, que daría para mucho tiempo de polémica. Yo, por ejemplo, creo que el Ejército mexicano es distinto a los Ejércitos de otras partes, que es un Ejército que surgió de un movimiento revolucionario. Un Ejército popular. Los altos mandos del Ejército no forman parte de la oligarquía de este país, como sucede en otros.

LJ: Pero ¿qué ha sucedido con el general (José Gutiérrez) Rebollo (condenado por colaborar con el narcotráfico, fallecido en 2013), por ejemplo, que fueron capturados por el narcotráfico?

AMLO: Sí se dan esos casos, cómo no, como muchos otros, en todas las instituciones, hasta en las instituciones surgidas de movimientos revolucionarios.

Esto pasa en Cuba, pasa en Nicaragua, le pasó a Mandela, eso pasa en todos lados; pero nosotros no teníamos una fuerza, un agrupamiento para enfrentar el principal problema del país con el que empezamos la plática, la conversación, para enfrentar el problema grave de inseguridad y de violencia, porque nunca se preocuparon por eso.

LJ: Pero ese cuerpo no es una policía.

AMLO: No.

LJ: Es una fuerza represiva, que usa la violencia.

AMLO: Si se le ordena; insisto, ese cuerpo al mismo tiempo tiene profesionalismo y tiene disciplina y es pueblo. El soldado es pueblo uniformado. Y ese cuerpo puede ser reconvertido y respetar derechos humanos y utilizar la fuerza de manera regulada en casos extremos. Es un proceso de formación.

Si por mí fuera, yo desaparecía al Ejército y lo convertía en Guardia Nacional, es decir, declararía que México es un país pacifista, que no necesita Ejército y que la defensa a la nación, en el caso de que fuese necesario, la haríamos todos los mexicanos y que el Ejército y la Marina se convertirían en Guardia Nacional para garantizar a los mexicanos su seguridad.

LJ: ¿Es deseo o es plan?

AMLO: No lo puedo hacer porque hay resistencias, o sea, una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible, pero ya el paso que dimos fue importante porque era una cosa increíble: tenemos 230 mil elementos en el Ejército y 65 mil en la Marina y podían estar asaltando enfrente de un cuartel a un ciudadano y no podían meterse porque no lo permitía la Constitución.

Por eso lo de la creación de la Guardia Nacional, tomando en cuanta lo que estás diciendo, tu preocupación, además de ser justa, legítima, es también mi preocupación de cómo llevar a cabo una reconversión, cómo hacer posible que se respeten derechos humanos, que haya un comportamiento distinto en la Guardia Nacional formada por militares y por marinos.

Ese es un desafío.

Hasta aquí el fragmento. En él hay un hecho irrefutable: si AMLO habla de esto, es porque lo ha pensado. Bueno, hasta tiene la justificación en eso de que, si no hubiese Ejército y fuésemos objeto de una agresión externa, todos los mexicanos saldríamos a dar la pelea. Es la obviedad.

¿Vamos o no a la desaparición, transformación de las Fuerzas Armadas en policías? ¿Y los mandos que dicen?

