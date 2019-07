Ruggero Pasquarelli enloquece a México

El reconocido cantante y actor que formó parte de “Violetta” y de “Soy Luna”, estrena nuevo tema en solitario, titulado “Probablemente”, en cuyo video lo acompaña Danna Paola

La estrella de Disney Channel

Asael Grande

Ruggero Pasquarelli lanza su primer sencillo como solista denominado “Probablemente”, el cual se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El tema fue compuesto por el mismo Ruggero Pasquarelli, Saak y Luis Jiménez, y producido por Dabruk: “estoy muy contento de poder empezar esta aventura, este comienzo como solista, en realidad estoy cantando tema de mi inspiración con otros dos autores, una canción que me tiene muy emocionado, es un sueño que se está volviendo realidad, me voy a enfocar ahora en la música, es mi pasión, ahora estoy enfocado en esto, aunque si aparece una oportunidad para volver a actuar, siempre es algo muy positivo, además me gusta mucho actuar”, dijo Ruggero, en conferencia de prensa.

Ruggero nació en Città Sant’Angelo, Italia, donde comenzó su carrera, e incursionó en el mundo del espectáculo gracias a la versión italiana del Factor X. Tras su participación, fue contratado por Disney Channel Italia para formar parte del programa ‘In Tour’, una adaptación de la serie ‘La Gira’ de Disney Channel España. Desde entonces, fue partícipe de diversos proyectos de Disney, como Violetta(2012-2015) y Soy Luna(2016-2018): “me gusta mucho México, y estoy aquí, empezando una carrera, Violetta y Soy Luna fueron dos experiencias geniales para mí, porque fue un aprendizaje para mí en lo profesional, también en lo personal, porque desde los 18 años me fui a la Argentina, y sigo estando ahí, pero fueron dos experiencias muy grandes de un aprendizaje que me dio tanto, la verdad estoy aprendiendo mucho, y en todo este tiempo, si todavía no había la posibilidad de tener una carrera solo, quiere decir que aún no estaba listo, Disney me ayudó a crecer, y ahora tendré otra experiencia, Disney me soltó, y ahora estoy aquí, listo al cien por ciento”, agregó Pasquarelli.

Desde temprana edad se mostró interesado en la música, por esto empezó, a tomar clases en 2008, el siguiente año comenzó a tomar lecciones de piano, posteriormente aprendió a tocar la guitarra, estudió actuación y más tarde se especializó en artes escénicas. Durante ese periodo amplió sus conocimientos y mejoró su técnica vocal: “quiero que la gente se refleje en mis canciones, en la historia que estoy contando, en las palabras que cuento, y poco a poco hablaré de cosas del amor, algo lindo para la gente, como lo es ‘Probablemente’, es lo que busco yo en mis canciones, estoy haciendo música para que la gente se fije en mí, que no sólo les guste la melodía, sino la letra, creo que la canción en sí, es el producto más importante para seguir avanzando; en los próximos meses seguramente escucharán otras canciones, ya tengo varias listas, pero ahora me concentro en ‘Probablemente’, que cantaré quizás siempre, es una canción que me gusta mucho”, finalizó Ruggero, quien en 2010 participó en la cuarta temporada de la versión italiana del programa de talentos Factor X. También es conocido por sus interpretaciones como Federico Paccini en Violettay luego como protagonista de la serie Soy Luna,interpretando a Matteo Balsano.